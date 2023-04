Projet de loi 15: les médecins spécialistes changent de ton

Après avoir dénoncé « la méthode contre-productive » et « l’attitude de confrontation » de Québec lors du dépôt du projet de loi 15 qui vise à réformer le système de santé, la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) change de ton. Elle entend « prendre part activement aux travaux » de la réforme, mais réitère qu’un texte de loi « aussi important aurait dû être élaboré en négociant avec le personnel soignant ».

Grâce à ce projet de loi, le gouvernement québécois veut imposer aux médecins spécialistes des « activités médicales particulières » — faire des gardes, travailler un certain nombre d’heures à l’hôpital, etc. — afin de répondre aux besoins de la population dans les diverses régions du Québec. Questionné à ce sujet, le président de la FMSQ, le Dr Vincent Oliva, ne se dit pas contre ce système. Il aurait toutefois voulu s’asseoir à la table avec Québec afin de discuter du sujet avant qu’il apparaisse dans le projet de loi. « Cinq pour cent des médecins travaillent en dehors des hôpitaux, a précisé le Dr Oliva en conférence de presse. Nous savons que certains spécialistes pourraient travailler un peu plus. »

D’autres détails suivront.