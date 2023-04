Un modèle pour de l’orthodontie plus abordable

Des dentistes et orthodontistes québécois veulent rendre plus abordables et accessibles les traitements transformant le sourire. Ils estiment que la technologie les aide à atteindre leur but et à détourner les consommateurs d’options potentiellement dangereuses.

Lorsqu’ils étaient jeunes, Mostafa Altalibi et Steven Bouganim n’ont pas pu obtenir les soins orthodontiques dont ils auraient eu besoin, leurs parents n’en ayant pas les moyens.

« La recherche scientifique démontre qu’avoir un beau sourire améliore vos perspectives d’emploi, vos possibilités amoureuses, votre qualité de vie. Du point de vue médical, l’absence de traitement orthodontique peut mener à des problèmes d’articulation de la mâchoire, à l’usure des dents, à la dégradation des gencives. C’est injuste que certaines personnes n’y aient pas accès », déplore le Dr Altalibi, aujourd’hui orthodontiste.

Les deux amis viennent tout juste d’ouvrir la clinique Transforme, à Montréal. Le petit local du quartier Côte-des-Neiges aux murs couleur pêche accueille les patients avec une musique de spa. Installée sur une chaise d’examen face aux fenêtres, Ashley Dupras regarde du coin de l’oeil l’imagerie numérique 3D de sa dentition que l’hygiéniste dentaire est en train de réaliser. Après la réalisation d’une radiographie dentaire, le Dr Altalibi prend le relais, examinant la bouche de la jeune femme et lui proposant un plan de traitement.

Le prix a encouragé la patiente à passer à l’action. « J’y pensais depuis des années, mais il fallait payer même juste pour un rendez-vous pour obtenir une estimation », témoigne au Devoir celle qui est l’amie d’une amie du Dr Altalibi.

La raison d’être de cette clinique est de desservir une clientèle qui n’aurait pas autrement les moyens de se payer un traitement. Sur son site Web, les prix sont clairement listés. Ils vont de 2250 $, pour une durée de moins de 12 mois pour enfant, à 6750 $, pour un cas complexe de plus de 18 mois pour adulte.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

« En général, avec un orthodontiste, les prix peuvent être entre 6000 $ et 12 000 $ », estime le Dr Altalibi, qui s’occupe de tous les patients pour Transforme. « Avec un dentiste généraliste, qui peut aussi offrir certains traitements orthodontiques, ça peut descendre à 5000 $. »

« Ce n’est presque jamais en bas de 4000 $ », indique le Dr Bouganim, dentiste, qui s’occupe de la gestion et du marketing de la clinique.

Difficile de savoir quelle est la moyenne des prix, au Québec, pour des traitements orthodontiques, qui dépendent de la complexité des cas et de la méthode utilisée, et qui sont à la discrétion de chaque professionnel. Par ailleurs, beaucoup d’entre eux ne divulguent leurs tarifs qu’après une consultation. Mais selon les offres et estimations affichées sur divers sites Internet, les affirmations des Drs Altalibi et Bouganim semblent réalistes.

Un modèle d’affaires différent

Étant donné la mission sociale de l’entreprise, le Dr Bouganim croit que la marge de profit a été plus mince qu’ailleurs. Par ailleurs, puisque le Dr Altalibi est considéré comme l’un des meilleurs vendeurs de gouttières Invisalign, il obtient des rabais pour ces produits.

Les traitements sont faits à l’aide de gouttières en plastique rigide qu’il faut porter de 20 à 22 heures par jour. « Chaque semaine, vous changez de gouttière, et ça vous amène de plus en plus proche de la forme parfaite », précise le Dr Bouganim.

Mais ce sont surtout les suivis virtuels qui sont au centre de leur modèle d’affaires. Chaque patient reçoit aussi un petit appareil, le Scanbox Pro de DentalMonitoring, sur lequel il fixe son téléphone et qu’il insère dans sa bouche pour prendre des photos. Il envoie le tout chaque semaine au Dr Altalibi à l’aide d’une application mobile.

« Je peux voir si les dents bougent comme elles le devraient. Vous recevrez chaque semaine un retour de ma part par écrit ou par vidéo », assure l’orthodontiste.

Ce processus est avantageux pour les patients, croit-il. « Ça veut dire moins de rendez-vous pour lesquels il faut prendre congé de travail ou d’école, car vous n’avez pas besoin de venir à la clinique aussi souvent. Cela dit, ça ne veut pas dire que le suivi est moins bien fait. Nous pouvons potentiellement remarquer plus rapidement les problèmes, vous donner un rendez-vous plus rapidement et agir pour corriger la situation », estime le Dr Altalibi.

2250 $ Il s'agit du montant minimal que devra débourser un patient à la clinique Transforme pour un traitement d'orthodontie. Il s'agit précisément du prix pour un traitement d'une durée de 12 mois pour un enfant. Les prix peuvent monter jusqu'à 6750 $ pour un cas complexe. C'est près de la moitié du prix observé dans d'autres cliniques pour des traitements similaires.

Avec la manière traditionnelle de fonctionner, les problèmes ne sont parfois constatés qu’après plusieurs semaines, lors du premier rendez-vous de suivi en personne, affirme-t-il. Quand la durée de traitement est ainsi prolongée, c’est l’orthodontiste qui absorbe les frais supplémentaires.

L’importance des rendez-vous en personne

Selon la présidente de l’Association des orthodontistes du Québec (AOQ), Sonia Lapointe, l’usage d’outils numériques et de suivis à distance est de plus en plus présent dans la profession. Elle croit toutefois que ces derniers ne peuvent pas remplacer l’examen physique.

« Il y a plein de microconditions dans la bouche qu’on ne peut pas intercepter avec une caméra », dit-elle.

Le Dr Normand Bach, chef de service d’orthodontie 1er cycle à la Faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal, est du même avis. Comme la télémédecine buccodentaire ne peut, selon lui, que s’ajouter aux rendez-vous en personne, de façon complémentaire, il ne voit pas comment ces technologies pourraient réduire les coûts des traitements.

Le Dr Altalibi précise qu’il s’inscrit en faux avec les grosses compagnies qui vendent des gouttières en ligne beaucoup moins chères que les orthodontistes, sans aucune rencontre en personne avec un orthodontiste ou un dentiste. Par exemple, SmileDirectClub, qui promet un sourire parfait pour 2700 $, a séduit plus de 10 000 Québécois depuis 2019. L’entreprise confectionne des gouttières sur mesure, soit à partir d’une modélisation numérique effectuée en personne dans l’un de leurs bureaux, soit à partir d’empreintes prises à la maison et envoyées par la poste. Elle affirme que des dentistes et orthodontistes approuvent les traitements à distance.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

L’AOQ s’inquiète d’ailleurs de la montée en popularité de pratiques semblables. Mme Lapointe affirme que ses membres voient régulièrement des problèmes importants, parfois irréversibles, lorsque des dents n’ont pas bougé adéquatement après l’usage de gouttières achetées à bas prix sur Internet.

Selon le Dr Altalibi, les personnes qui ont un budget limité sont plus vulnérables à ce genre d’offres. D’où l’importance de leur offrir des options à la fois abordables et professionnelles.

L’orthodontiste n’est pas le seul à penser de la sorte. Le Dr Jean Lyons, de la clinique Dents droites à Châteauguay, a aussi pour objectif d’offrir des services d’orthodontie abordables. Il effectue également certaines consultations à distance. Il constate que les adultes donnent de plus en plus d’importance à l’apparence de leur sourire dans les dernières années.

« Il y aurait peut-être la possibilité d’encadrer davantage ces traitements à domicile, sans les bannir, mais en faisant en sorte qu’il y a une supervision adéquate », dit le Dr Lyons.

De son côté, l’Ordre des dentistes du Québec planchera dans les prochains mois sur des lignes directrices destinées à encadrer les activités de médecine dentaire qui pourraient être faites à distance, « afin de s’adapter à cette nouvelle réalité et de garder les mêmes normes de qualité dans le souci de protection du public ». Il considère ce dossier comme étant prioritaire.