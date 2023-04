Ce texte fait partie du cahier spécial Recherche

Pluie, crampe, chute, faux départ : les athlètes de compétition ont besoin de beaucoup de volonté pour résister aux imprévus. Une étude révèle toutefois qu’il est possible d’entraîner sa force mentale comme on exerce ses muscles à la salle de sport.

Tout débute lorsque la chercheuse Christiana Bédard-Thom assiste à un demi-Ironman. « Il y avait des participants qui avaient des crevaisons à vélo et qui revenaient de l’arrière, d’autres pour qui ça avait l’air d’être tellement difficile. C’était électrisant de voir les gens se dépasser, aller au-delà de leurs limites », se souvient-elle.

Fascinée, elle se met au défi d’en faire un à son tour. « J’étais vraiment dure avec moi-même quand je m’entraînais. Mais quand j’arrivais en compétition, j’étais incapable de performer, je m’écrasais. »

Pour solidifier sa force mentale, elle se met en quête d’un livre, d’un balado sur le sujet. De fil en aiguille, elle découvre que le concept demeure flou et que du point de vue scientifique, il n’y a pas de définition claire faisant consensus. « Je me suis mis comme objectif pas du tout ambitieux de définir ce que c’est », raconte Christiana Bédard-Thom en riant.

Dans le cadre du programme de doctorat en psychopédagogie de l’Université Laval, elle mène une étude expérimentale sur la force mentale des athlètes, une première mondiale en laboratoire. Elle invite 74 cyclistes à pédaler pendant 20 minutes sur des vélos stationnaires en se fixant un objectif de performance stimulant. Avant de se mettre en selle, la moitié d’entre eux doivent effectuer une tâche cognitive épuisante.

Pendant que tous roulent à vive allure, un bogue informatique est feint : les écrans disposés devant les cyclistes qui indiquent leur cadence, la distance parcourue et le temps écoulé sont éteints. « On voulait simuler quelque chose qui peut arriver en compétition. Il y en a, des cyclistes avec des gadgets qui ne fonctionnent plus », explique Christiana Bédard-Thom.

Conclusion ? Les sportifs qui n’ont pas effectué l’épreuve cognitive avant l’activité physique ont connu de meilleures performances. L’expérience confirme ainsi que devant l’adversité, plus on a de force mentale, plus il est possible d’exceller. Mais elle permet surtout de comprendre que la force mentale fluctue. Si on peut la diminuer, on peut aussi l’accroître, la travailler pour briller sous pression.

Des stratégies pour nourrir sa force mentale

« Les ressources de la force mentale sont toujours présentes chez l’athlète, mais plus on les considère, on les nourrit, on leur fait attention, on les récupère, on les entraîne comme un muscle, plus on va pouvoir les utiliser quand le stresseur va arriver », vulgarise Christiana Bédard-Thom.

Pour amplifier son aptitude à affronter les défis impromptus, un sportif peut, par exemple, multiplier les pensées positives et motivantes ou se remémorer fréquemment ses réussites, ses bons coups. La force mentale reposerait tout d’abord sur la confiance en soi et en ses talents, selon la docteure.

Elle prendrait racine ensuite sur la faculté de l’athlète à se fixer des objectifs ambitieux. Celui-ci doit apprendre à déterminer, au fil de son parcours, des cibles de performance à la fois spécifiques, difficiles et réalistes.

Le concept de la force mentale se fonderait enfin sur la capacité du sportif à se maîtriser, à prendre sur soi, à agir dans le sens contraire de ses impulsions le poussant à baisser les bras. En période de stress, il faut beaucoup d’énergie pour se contrôler. Bien dormir, bien manger, s’accorder des pauses et des jours de récupération et faire des exercices de pleine conscience favoriseraient le dépassement.

Intégrer en entraînement des problèmes susceptibles de survenir en championnat serait une autre stratégie pour cultiver sa force mentale, car celle-ci ne serait sollicitée que devant une difficulté. Un coureur peut courir face au vent ou encore attendre 20 minutes pour entamer son circuit après ses échauffements pour simuler un retard sur la ligne de départ. L’important, c’est de se soumettre aux irritants graduellement, en respectant ses limites. « Ce n’est pas en étant dur avec soi-même qu’on devient fort, qu’on excelle, au contraire », souligne Christiana Bédard-Thom.

Désormais entrepreneuse, elle anime des conférences et offre ses conseils basés sur la science aux athlètes, mais aussi aux citoyens et aux gens d’affaires qui visent à améliorer leur force mentale. Elle le fait un peu pour lutter contre tous les gourous etentraîneurs en motivation qui affluent sur le Web. « La force mentale, on en a tous besoin. Quand on est forts mentalement, quand on est en train d’atteindre nos objectifs, on se sent tellement mieux. On s’épanouit, ça va au-delà de la performance, ça constitue notre bien-être », conclut la docteure.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.