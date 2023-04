Améliorer la pratique infirmière auprès des personnalités limites

Ce texte fait partie du cahier spécial Recherche

Hospitalisée en raison d’un problème de santé il y a quelques années, Cathy Martineau a vu des infirmières impatientes, distantes, portant des jugements sur des patients atteints du trouble de la personnalité limite (TPL). « Je me disais que ce sont des gens qui souffrent beaucoup, que ce n’est pas la bonne façon de les aider. » Elle étudie maintenant les comportements des soignantes à l’égard des personnes atteintes de cette maladie mentale dans le cadre d’un projet de recherche.

Les individus vivant avec un TPL— ou trouble borderline, selon le terme plus répandu — n’ont pas les outils pour bien exprimer leur douleur, explique en entrevue la candidate à la maîtrise en sciences infirmières. « Pour la communiquer, ils utilisent des méthodes qu’ils ont acquises dans leur enfance, qui peuvent être destructrices et, souvent, les infirmières ne les comprennent pas. Elles disent : “pourquoi se coupent-elles, pourquoi se mutilent-elles ?” », illustre Cathy Martineau.

« Ha ! Encore un TPL. » est le genre de commentaires qu’elle entendait à l’hôpital. « Comme si le diagnostic portait en soi une très lourde charge qui stigmatise. Ça efface un peu la personne derrière », se désole-t-elle.

Une dizaine de recherches scientifiques ont déjà documenté le comportement des infirmières auprès des individus atteints d’un TPL. Leurs conclusions sont préoccupantes : les soignantes sous-estimeraient l’impact de leur pathologie et auraient souvent une opinion négative envers ceux-ci, les percevant comme dangereux et manipulateurs. En recensant les études, Cathy Martineau a compris qu’il fallait qu’elle se penche à son tour sur la problématique : « J’ai vu qu’il n’y en avait pas vraiment au Québec. »

Dans le cadre de sa maîtrise menée à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), la chercheuse a recruté 303 infirmières pratiquant dans différents secteurs : centres hospitaliers, cliniques, organismes communautaires, lignes d’appel. Ces dernières ont rempli un questionnaire qui évaluait quatre aspects : leurs caractéristiques sociodémographiques (âge, niveau de scolarité), leur aptitude à travailler avec des patients souffrant d’un TPL (nombre d’expériences, formations), leur degré d’empathie et leur personnalité.

« Le but de ma recherche était de voir s’il y a quelque chose dans les caractéristiques personnelles ou professionnelles des infirmières qui nous permettent de prédire leurs attitudes [envers la clientèle ayant un diagnostic de TPL] », vulgarise Cathy Martineau.

Bien que les résultats soient toujours en analyse, il est déjà possible de conclure que certains facteurs déterminent les comportements d’une infirmière : sa motivation, son empathie et son unité de soin. Plus elle est motivée, plus ses gestes et paroles sont adéquats et bienveillants, et il en va de même du point de vue de l’empathie. Celles qui travaillent en santé mentale adopteraient également une meilleure posture.

Dans les questionnaires, certaines ont par ailleurs témoigné qu’elles percevaient ces patients comme des personnes manipulatrices, ayant besoin d’être prises en charge.

Lacune dans l’enseignement

Selon le Centre de toxicomanie et de santé mentale, le TPL est un problème « de santé mentale grave, chronique et complexe. Les personnes qui en sont atteintes ont de la difficulté à contenir leurs émotions ou à maîtriser leurs impulsions. Elles sont extrêmement sensibles à ce qui se passe autour d’elles et peuvent réagir avec des émotions intenses aux menus changements dans leur milieu ». Parmi les symptômes, on peut observer des épisodes courts et puissants de colère, de dépression ou d’anxiété, un sentiment de vide, des idées paranoïaques, des états dissociatifs, une identité fluctuante, des comportements compulsifs (alcool, drogue, hyperphagie, jeu, etc.), de l’automutilation, des relations instables, voire des pensées suicidaires. Environ 10 % des gens qui en souffrent mettent fin à leurs jours.

Alors que ce trouble semble bien documenté, les infirmières manquent toutefois, selon Cathy Martineau, de formation à propos de la maladie. Et elle est bien placée pour le savoir, car elle pratique elle-même le métier. Depuis cinq ans, elle travaille pour Info-Santé. « C’est sûr que j’ai fini [ma technique en sciences infirmières] en 2005, mais il y avait, je pense, à peine une heure accordée au TPL. Les patients qui en souffrent sont complexes. Ils sont beaucoup hospitalisés, ils consultent à l’urgence. »

Si le programme a été modifié depuis, on peut encore faire mieux, croit l’étudiante de deuxième cycle. À la question « Je me sens bien outillée et compétente » à l’égard de cette pathologie, plusieurs participantes ont d’ailleurs répondu par la négative. Cathy Martineau souhaite par la suite, dans le cadre d’un doctorat, développer des outils et, ainsi, améliorer la pratique infirmière.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.

Selon une dizaine de recherches scientifiques, les soignantes sous-estimeraient l’impact de la pathologie et auraient souvent une opinion négative envers les individus atteints d’un TPL, les percevant comme dangereux et manipulateurs