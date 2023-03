La gratuité des tests rapides pour la COVID-19 sera restreinte en mai

Alors que la distribution gratuite de tests rapides de dépistage de la COVID-19 devait prendre fin le 31 mars, Québec annonce qu’il prolonge le programme d’un an. Toutefois, les tests offerts en pharmacie seront désormais réservés à certaines clientèles.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a annoncé par voie de communiqué, lundi matin, que le « Programme de distribution de tests rapides de dépistage de la COVID-19 » est prolongé jusqu’au 31 mars 2024.

Ainsi, des boîtes d’autotests seront toujours offertes « dans les 1900 pharmacies communautaires » du Québec, mais seules les personnes jugées « à haut risque de complications » et celles qui bénéficient de la gratuité des médicaments sous le régime public pourront les obtenir.

Les personnes considérées comme étant à risque sont les adultes avec une immunosuppression ; les gens âgés de 60 ans et plus ; les femmes enceintes ; et les adultes vivant avec une maladie chronique.

Dans le cas des personnes qui bénéficient de la gratuité des médicaments, on parle des prestataires d’aide financière de dernier recours, des gens de 65 ans et plus à faible revenu, des enfants et des étudiants à temps plein de moins de 25 ans.

« Évolution favorable »

Le MSSS explique cette restriction par « l’évolution favorable de la situation au cours des derniers mois », peut-on lire dans le communiqué. Cette nouvelle règle doit entrer en vigueur le 15 mai prochain.

Par ailleurs, la distribution gratuite d’autotests va se poursuivre dans les établissements scolaires et les CPE. De plus, la population générale pourra continuer de se procurer des unités de tests rapides dans les centres de vaccination et les centres de dépistage de la COVID-19.

Des dizaines de millions de tests

Dans un échange de courriels avec La Presse canadienne, le MSSS a indiqué qu’il cherchait à peaufiner sa stratégie afin d’écouler ses réserves de « 63 millions de tests rapides dans ses entrepôts ».

Un nombre auquel s’ajoutent potentiellement beaucoup d’autres unités en réserve dans les divers établissements de santé du Québec.

Selon les données du ministère, ce sont plus de 131 millions de tests rapides qui ont été distribués, dont 42 millions dans des pharmacies.

Le contenu en santé de La Presse canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.