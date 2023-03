Peut-on s’inspirer de la superagence de santé de l’Ontario?

Le système de santé québécois verra son visage changer de manière importante dans les prochains mois, lorsque le gouvernement Legault créera l’agence Santé Québec. La province ne sera pas la première à se lancer dans un tel projet ; sa voisine l’Ontario est d’ailleurs l’une des dernières à l’avoir fait. Le Québec pourrait apprendre de son expérience.

L’ancienne ministre de la Santé de l’Ontario Christine Elliott a commencé à réfléchir aux améliorations possibles à apporter au système de santé de sa province en 2015, lorsqu’elle était ombudsman auprès des patients. « Des patients me disaient qu’ils étaient insatisfaits du système, qu’ils se sentaient déconnectés », dit-elle. En 2018, elle est élue députée, puis nommée ministre de la Santé dans le gouvernement Ford. Elle commence quelque temps après à avoir des conversations au sujet d’une superagence. Celle-ci est finalement créée en mars 2019.

L’agence est notamment chargée de gérer les besoins en matière de services de santé et de mettre en oeuvre les stratégies du ministère de la Santé. Abi Sriharan, une chercheuse du Krembil Centre for Health Management and Leadership de l’Université York, décrit Santé Ontario comme une « filiale de gestion du ministère » : elle alloue des ressources et supervise le système. L’agence inclut aussi des équipes de Santé Ontario, des groupes d’organismes de santé multidisciplinaire qui s’occupent de différents segments de la population.

Selon la professeure Sriharan, la réforme comprend de bonnes choses, mais il y aurait encore une grande part d’inconnues. Des organismes provinciaux, tels qu’Action Cancer Ontario, ont été intégrés à l’agence, mais « ce n’est pas toujours clair qui fait quoi », dit-elle. Son conseil au Québec : les fusions peuvent favoriser l’intégration des soins, mais elles doivent être faites de façon transparente. Jean-Louis Denis, un professeur de l’Université de Montréal spécialisé en gestion de la santé, estime que l’agence semblait « moins accompagnée d’un plan de transition » que d’autres provinces.

Un système différent

Les systèmes de santé québécois et ontarien sont très différents, donc un modèle à succès dans une province ne fonctionnera pas nécessairement dans l’autre. En Ontario, par exemple, les hôpitaux ne sont pas parrainés par une autorité régionale comme les CISSS ou CIUSSS au Québec. Jusqu’en 2019, l’Ontario avait des autorités régionales, appelées Réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS), mais ces réseaux ne fournissaient pas de services. Les autorités régionales portent aujourd’hui un nom différent et font partie de Santé Ontario.

Lorsque la pandémie a été déclarée, Christine Elliott était contente que les autorités régionales eussent été intégrées à l’agence. « On n’avait qu’à s’organiser avec Santé Ontario pour répondre à la COVID. La réponse aurait été plus longue à arriver si nous avions eu à négocier avec 14 RLISS différents », explique-t-elle en entrevue. Le professeur émérite de l’Université de Toronto Gregory Marchildon, qui étudie les politiques de santé, estime que la ministre avait peut-être raison de penser ainsi. Après tout, les RLISS n’auraient pas pu vacciner comme les CISSS.

Abi Sriharan estime toutefois que Santé Ontario et le ministère de la Santé ont surtout bien travaillé ensemble durant la pandémie en raison des bonnes relations personnelles entre dirigeants, pas nécessairement parce qu’il y avait des protocoles clairs. Matthew Anderson, le président-directeur général de Santé Ontario, nommé en décembre 2019, était une figure déjà bien connue du milieu de la santé ontarien. Si le Québec veut créer une superagence, il devra clarifier le rôle et les responsabilités des autorités décisionnelles, explique la professeure de l’Université York.

Approche novatrice

Les équipes de Santé Ontario ont en quelque sorte remplacé les RLISS depuis la réforme, bien que la province ne le dise pas explicitement. L’Ontario compte 54 équipes, dont sept à Toronto. Elles sont formées de plusieurs organismes, par exemple un hôpital, une maison de transition ou un service municipal. Ces organismes s’entendent entre eux pour s’associer, puis demandent au ministère de reconnaître leur équipe. « Ils s’assurent que les patients ne tombent pas entre les mailles du filet », dit l’ancienne ministre Elliott.

Steven Lewis, un analyste en politique de la santé, soutient qu’il s’agit de la réelle innovation de la réforme de 2019. Mais les équipes fonctionnent-elles ? « Personne ne le sait », écrit-il. « Ce qui est compliqué, c’est que vous avez des équipes qui se concentrent sur différentes maladies », note la professeure Sriharan. Au bout du compte, dit-elle, les fusions sont très coûteuses. « Le Québec devra avoir une vision claire de l’agence et des coûts qu’elle élimine. Suivre l’exemple de l’Ontario ne sera pas suffisant », conclut la chercheuse.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.