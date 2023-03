Après les tragédies, des promesses en santé mentale qui manquent de recul?

Laval, Amqui, Rosemont… Après chaque tragédie, les condoléances des politiciens pleuvent, mais ne tarissent pas le sentiment d’impuissance de la population. Au-delà des promesses de déploiement de ressources supplémentaires en santé mentale est attendu un « travail sur le tissu social ».

« Depuis la Révolution tranquille, on a pris une trajectoire de vie très axée sur la performance, l’individualisme, la productivité, explique la directrice du Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale, Julie Lane. [Il faut] retravailler notre tissu social, faire en sorte que le bien-être, la santé mentale, ce soit l’affaire de tous. »

En déplacement à Amqui jeudi, le premier ministre François Legault a promis de consacrer plus d’argent à la santé mentale dans le prochain budget, attendu mardi. « Nous avons ajouté des ressources avec la pandémie. Il faut en ajouter encore plus. »

Mais des ressources, il y en a, indique Mme Lane, en entrevue au Devoir. « On a eu la chance au Québec, dans les dernières années, d’avoir élargi l’éventail de l’offre de services et de soutien en lien avec la santé mentale. » Mais la population connaît mal les ressources dont elle dispose, déplore-t-elle.

Une faille qui devrait être une priorité du gouvernement, selon elle. « Dans toutes ces tragédies, il y a souvent une personne qui est prise dans une détresse, mais qui n’a pas le coffre à outils pour composer avec ça », explique Mme Lane.

« C’est sûr qu’il y a un manque de ressources dans le réseau de la santé. […] Il faut consolider ces ressources-là, mais il faut aussi faire connaître les ressources, les outils qui existent et qui sont offerts par les organismes communautaires, par le milieu de l’éducation, par les citoyens », avance la professeure du Département d’études sur l’adaptation scolaire et sociale de l’Université de Sherbrooke.

« C’est le réflexe du ministère, des fois, de dire : “Oh, on va faire descendre de l’argent.” […] Malheureusement, parfois, cet argent descend sans orientation sur le terrain. Des fois, des ministères différents financent la mise sur pied d’initiatives similaires, qui ne sont ni concertées ni coordonnées », indique Mme Lane en déplorant une « mauvaise utilisation des fonds publics ».

Un mauvais discours ?

Le premier ministre tient-il pour autant le mauvais discours ? Pour l’instant, non, répond le professeur de communication politique et de stratégie de l’Université de Sherbrooke, Emmanuel Choquette, qui estime que d’un point de vue communicationnel, le soutien est bien manifesté.

Après une tragédie, il est « tout à fait normal que nos représentants politiques parlent d’un commun accord pour ne pas accepter ce genre de situation [et] surtout, bien sûr, pour démontrer leur soutien aux gens touchés ».

« Je pense que le gouvernement en place a été très agile, depuis le début de la pandémie, sur tous les enjeux qu’on a pu voir poindre dans la société, abonde Mme Lane. Agile dans la volonté de répondre avec un soutien. Mon bémol est qu’il faut peut-être des fois prendre un petit peu plus un pas de recul, prendre le temps de discuter avec les acteurs sur le terrain. »

Mais lors de tragédies, même si les gens touchés ont un désir « normal de régler ce problème rapidement, les décisions ne peuvent pas répondre à la même vitesse que l’émotion », indique M. Choquette.

« La question centrale, c’est au-delà des paroles, est-ce qu’on peut y croire ? Est-ce qu’on peut avoir l’impression qu’on prend des mesures réelles concrètes pour changer ? Ça demeure un grand défi. Si on a l’impression que les actions ne sont pas au rendez-vous, là, il va y avoir un écart, et plus qu’un écart, il va y avoir une déception. »

Un accompagnement « en amont »

La codirectrice de l’Observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur réclame que la santé mentale soit abordée tout au long du parcours scolaire, et ce, « de la prématernelle jusqu’à l’université ».

Cela permettrait de « sensibiliser les jeunes et [de] contribuer à développer leurs compétences socioémotionnelles », soit l’autorégulation des émotions, la capacité à régler des conflits ou encore l’aptitude à gérer son stress, explique la professeure.

Une approche qui rendrait les « citoyens davantage aptes à prendre soin de leur propre santé mentale, mais aussi davantage sensibles aux enjeux de santé mentale des gens qui les entourent ».

« Le Québec est en retard, par rapport à d’autres pays. Les enjeux de santé mentale, de suicide et les tragédies qu’on vit ne sont pas étrangers au fait que les Québécois, en général, n’ont pas su développer ces compétences-là. »

Mme Lane estime que les journalistes ont aussi leur responsabilité face au sentiment d’impuissance qui peut gronder dans la population. Selon elle, il y a une « surreprésentativité de ce genre de tragédie dans les médias ». Pourtant, une « bonne proportion de la population […] va bien », indique-t-elle en appelant les médias à « mettre de l’avant pas juste les enjeux de santé mentale, mais la santé mentale florissante ».