L'Hôpital de Lachine ne deviendra pas un «centre ambulatoire», dit la Dre Opatrny

L’hôpital communautaire de Lachine pourrait être transformé, mais pas en un « centre ambulatoire » affirme la présidente directrice générale du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), la Dre Lucie Opatrny. « Quand on hospitalise [des gens] et qu’on a des patients en chirurgie qui sont quand même là 12 ou 24 heures, ce n’est pas un centre ambulatoire. »

La Dre Lucie Opatrny a accordé une entrevue au Devoir à la suite des vives craintes exprimées par la communauté médicale montréalaise et la mairesse de l’arrondissement Lachine au sujet de l’avenir de l’hôpital de Lachine. La cheffe du Département régional de médecine générale (DRMG) de Montréal, la Dre Ariane Murray, lui a signalé, dans une lettre jeudi, que transformer l’installation en un centre ambulatoire « serait une grave erreur ». Une marche de mobilisation citoyenne est prévue samedi.

Le CUSM étudie actuellement, en collaboration avec le ministère de la Santé, deux scénarios : celui de conserver la mission communautaire de l’hôpital ou de changer sa vocation. La Dre Opatrny indique que l’hôpital de Lachine pourrait devenir un centre traitant des soins « moins aigus » et « plus chroniques », où des soins palliatifs pourraient notamment être offerts. « Mais ça ne serait pas que des services ambulatoires », dit-elle.

Le centre comporterait un bloc opératoire, un service de radiologie et des laboratoires. « C’est sûr que dans ce scénario, le service d’urgences n’accueillerait pas d’ambulances, reconnaît-elle. Ce serait des cas ambulatoires. »

Dans les deux scénarios, l’hôpital de Lachine compterait une soixantaine de lits, soit davantage que ceux ouverts actuellement. « Ça fait deux ans que le nombre de lits utilisés à Lachine est d’environ 35 ou 40 », précise la Dre Opatrny. L’hôpital éprouve, comme d’autres, une pénurie de personnel.

Et le projet de modernisation ?

Il y a un an, le gouvernement québécois a donné son feu vert à la modernisation de l’hôpital de Lachine. Le projet de 220 millions de dollars prévoit la construction d’un nouveau bâtiment de six étages, comportant des services d’urgences et des soins intensifs.

Comment expliquer un tel revirement ? La Dre Opatrny rappelle que la mission de l’hôpital de Lachine fait débat depuis longtemps. « Le scénario avec des admissions [de patients] plus stables et l’offre de services ambulatoires, ça a été considéré en 2006, dit-elle. Ça fait plusieurs années que la situation est fragile. » Quel que soit le scénario adopté, le projet de modernisation demeure justifié, selon elle. « Il y a un grand besoin de moderniser l’hôpital, dit-elle. Ça prend une renaissance pour Lachine. »

Mais le CUSM n’est peut-être pas le mieux placé pour donner une nouvelle vie à l’hôpital, si la mission communautaire est maintenue, laisse entendre la Dre Opatrny. « On est le seul centre hospitalier universitaire qui a un hôpital communautaire », dit-elle.

Croit-elle que le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal devrait reprendre les rênes de l’hôpital de Lachine ? « Il faut au moins le considérer », répond-elle, soulignant que le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal participe au groupe de travail sur l’avenir de l’hôpital de Lachine.

La p.-d.g. du CUSM indique qu’un « rapport final » sur les scénarios envisagés sera remis à Québec d’ici « deux semaines ». La Dre Opatrny assure que toutes les parties prenantes, dont la DRMG de Montréal, seront consultées de façon formelle. Des groupes de discussions sont aussi organisés.