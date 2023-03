Une nouvelle mobilisation pour sauver l’urgence de l’hôpital Lachine

L’Association des médecins omnipraticiens de Montréal, le Département régional de médecine générale de Montréal et la mairesse de Lachine font front commun pour préserver la mission communautaire de l’hôpital de Lachine ainsi que son urgence. Ils demandent au Centre universitaire de santé McGill (CUSM) de ne pas transformer l’installation en un centre ambulatoire, une avenue envisagée par la direction du CUSM.

La cheffe du Département régional de médecine générale (DRMG) de Montréal, la Dre Ariane Murray, a envoyé jeudi une lettre à la présidente directrice générale du CUSM, la Dre Lucie Opatrny. Dans la missive dont Le Devoir a pris connaissance, elle écrit que l’hôpital communautaire de Lachine est « nécessaire » dans la région et que sa transformation en un centre ambulatoire « serait une grave erreur et confirmerait un manque de planification et de compréhension des besoins de la population locale et territoriale du secteur ouest de la part du CUSM. »

La Dre Murray souligne que le DRMG de Montréal doit être « partie prenante des démarches entourant l’évaluation des scénarios à l’étude », car il a « pour expertise et champ de compétence la mise en place et l’organisation des services généraux sur l’île de Montréal, ainsi que l’évaluation des besoins en soins primaires et secondaires dispensés par les omnipraticiens montréalais ».

« Malgré les brefs échanges que nous avons eus avec [le CUSM] à propos de la situation difficile au niveau des effectifs médicaux et professionnels, nous ne considérons pas avoir été impliqués dans les réflexions qui ont cours actuellement », écrit-elle.

En entrevue avec Le Devoir, la Dre Murray martèle son message : l’hôpital de Lachine doit conserver sa mission communautaire. Le transformer en centre ambulatoire « n’amènera pas de plus-value significative ». « À Montréal présentement, ce qui manque, ce sont des lits d’hôpitaux. C’est une des raisons majeures qui fait en sorte que nos patients restent à l’urgence », affirme la médecin, qui fait partie de la cellule de crise mise sur pied l’automne dernier par Québec pour désengorger les urgences. « À Montréal, a priori, il faudrait viser à augmenter le nombre de lits d’hospitalisation, pas les réduire. »

Front commun

L’Association des médecins omnipraticiens de Montréal (AMOM) a aussi exprimé à la Dre Opatrny son « inquiétude » vis-à-vis du scénario de centre ambulatoire. Dans une lettre envoyée le 28 février dont Le Devoir a obtenu copie, son président, le Dr Michel Vachon, dénonce cette « volte-face incompréhensible » de la part du CUSM. Il rappelle qu’il y a un an, le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait donné son aval au projet de modernisation de l’hôpital de Lachine, un investissement de plus de 200 millions de dollars.

« Dans le contexte actuel où il subsiste une surchauffe dans l’ensemble des urgences avoisinantes, comment pouvons-nous envisager de restreindre, voire de fermer ces services d’urgence, ou même les soins intensifs de manière permanente, sans y voir un impact négatif sur l’offre de services ? Ce dont l’ouest de Montréal a besoin, ce sont davantage de lits et une capacité d’accueil renouvelée en services de proximité pour les communautés moins bien desservies, comme Lachine et Dorval. »

La mairesse de l’arrondissement de Lachine, Maja Vodanovic, dit « ne pas comprendre comment le CUSM peut même envisager d’enlever une urgence dans l’ouest de l’Île ». « La seule urgence qu’on a dans l’ouest, c’est l’hôpital Lakeshore, qui a un taux d’occupation [sur civière] de 175 % de manière assez régulière et même des fois, de 200 % », dit l’élue, qui a écrit à la p.-d.g. du CUSM à ce sujet mercredi.

Maja Vodanovic participera samedi à une marche citoyenne visant à garder l’urgence de l’hôpital de Lachine ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ainsi que les soins intensifs. Depuis le 14 février, l’urgence de l’hôpital fonctionne de 8 h à 22 h pour les patients ambulatoires, soit ceux arrivant par leurs propres moyens à l’urgence. « Les ambulances transportant des patients ayant besoin de soins aigus » sont « réorientées vers d’autres hôpitaux », indique le CUSM sur son site Internet.

Selon l’établissement de santé, l’hôpital de Lachine « fait face à des défis de main-d’oeuvre depuis plusieurs années, exacerbés par la pandémie de COVID-19 ». Dans un communiqué de presse émis le 8 février, le CUSM indique qu’« à la demande de la nouvelle p.-d.g. du CUSM, la Dre Lucie Opatrny, les dirigeants cliniques de l’établissement vont immédiatement commencer les réflexions afin d’évaluer la meilleure solution pour la mission de l’hôpital ».

Interpellé par Le Devoir au sujet de l’avenir de l’hôpital de Lachine, le CUSM dit poursuivre ses « travaux d’études de deux scénarios ». « Dans le premier scénario envisagé, on se concentrerait davantage sur le développement de cliniques pour le suivi de maladies chroniques et sur des patients hospitalisés qui seraient plus stables du point de vue clinique », écrit-on. Il s’agirait d’un centre ambulatoire. « Le deuxième scénario serait le maintien de la vocation communautaire de l’hôpital », poursuit-on dans le courriel.

Dans les deux cas, l’hôpital de Lachine comporterait 60 lits d’hospitalisation, assure le CUSM. « Les patients seront donc hospitalisés dans les deux scénarios envisagés, mais auraient des profils différents, avec des besoins cliniques différents, selon les services qu’on pourrait offrir », explique l’établissement de santé.

Le CUSM précise que « plusieurs rencontres » ont eu lieu avec le ministère au sujet des deux scénarios et qu’un groupe de travail « réunissant le leadership médical et le leadership clinico-administratif du CUSM » se penche sur la question avec des représentants du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Des groupes de discussion (focus group) sont aussi organisés.