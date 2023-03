Les mesures sanitaires, entre hasard et nécessité

Action, réaction. Une crise sanitaire planétaire inégalée depuis un siècle commençait il y a tout juste trois ans, et il a bien fallu la gérer ici comme ailleurs. Le danger réel de mort a vite, et longtemps, et péniblement, mis à l’épreuve les fonctions régaliennes.

Des vaccins aux confinements, du passeport vaccinal jusqu’aux interdictions des voyages internationaux, les États canadien et québécois ont imposé des mesures qui sont encore et toujours critiquées — et pas seulement par les « coucous » et les conspirationnistes en tous genres. Même l’efficacité du masque, rejeté puis imposé, est sérieusement remise en cause.

« C’est très compliqué de mesurer l’efficacité d’une mesure non pharmaceutique, de règlements sanitaires demandant par exemple de limiter les contacts », explique Éric Montpetit, professeur de sciences politiques à l’Université de Montréal (UdeM), spécialiste des enjeux de réglementation gouvernementale. Il s’intéresse moins à la gestion de la vaccination ou des tests qu’aux mesures qui restreignent les libertés des citoyens.

« On ne manque pas d’observations sur plusieurs vagues dans je ne sais plus combien de pays. Il n’est pourtant pas évident que les pays qui ont été les plus sévères ont le mieux fait. Ça ne veut pas dire de ne rien faire. Ça veut dire par contre que, quand un gouvernement décide de fermer les restaurants en prétendant que la science l’exige, je voudrais bien voir l’étude qui le prouve. Une telle décision relève d’un choix politique. »

Québec-Suède

La science propose, la politique dispose. Une enquête comparative en cours du professeur Montpetit, réalisée avec des collègues suédois, belges et suisses, cartographie les systèmes d’expertises pour voir si les différences de structures décisionnelles expliquent les divergences de gouvernance.

« On se rend compte qu’il y a eu beaucoup de changements, dit M. Montpetit. Ce qui était prévu avant la pandémie a été modifié dans la plupart des endroits au profit de structures parallèles mises en place rapidement, avec l’exception de la Suède. Là, l’agence de santé publique a conservé son rôle fondamental et décidé d’une approche beaucoup plus permissive. »

Le médecin suédois Anders Tegnell, épidémiologiste en chef, a maintenu une stratégie de lutte s’appuyant sur la confiance envers la population pour respecter certaines mesures sanitaires (hygiène des mains, distanciation sociale, télétravail…). Ici, par contraste, une cellule de crise a pris les décisions autour du Dr Horacio Arruda, puis de son successeur, le Dr Luc Boileau, appuyée par un comité d’experts de la direction de la santé publique et du ministère de la Santé. L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) n’aurait pas finalement joué le rôle central prévu.

Reste qu’ici, en Suède et en fait partout, les décideurs politiques écoutaient des experts. Une autre étude du professeur de l’UdeM, portant cette fois uniquement sur le Québec, essaie de comprendre dans quelles mesures les recommandations des savants ont été suivies par les dirigeants.

« En début de crise, l’alarme scientifique a eu un impact puissant sur les gouvernements et les sociétés, dit le chercheur. Tout le monde trouvait raisonnable qu’on ferme l’économie et limite les contacts humains. On s’est rendu compte que ces alarmes, à force d’être répétées, perdaient de leur influence. À partir du moment où les groupes d’intérêts et les individus n’adhèrent plus aux recommandations et décrochent, même si les experts demeurent tout aussi alarmistes, le gouvernement ne suit plus les experts. »

L’analyse fine permet de comprendre que le décrochage populaire, puis politique, face aux recommandations savantes date au Québec de la cinquième vague (celle du variant Omicron) commencée à la fin 2021. Les experts ont tiré les sonnettes d’alarme, le gouvernement Legault a misé d’abord sur des Fêtes normales, puis a annoncé un couvre-feu in extremis. L’opinion n’a pas suivi, et le gouvernement a ensuite réduit la sévérité des mesures.

Le scénario s’est répété à la sixième vague.

Science et conscience

D’où l’importance pour le public de comprendre comment la science fonctionne afin de décider de se soumettre ou pas à ses recommandations. François Claveau, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en épistémologie pratique de l’Université de Sherbrooke (US), s’intéresse à la manière dont la connaissance scientifique se produit et se transforme dans nos sociétés. La pandémie a fourni un très riche terrain d’étude à ce sujet.

Le professeur Claveau et ses collègues Jean-Hugues Roy (UQAM) et Olivier Santerre (US) ont terminé une analyse de la manière dont la COVID-19 a changé la représentation médiatique de la science. L’article intitulé « Science virale » paraîtra dans le prochain numéro de la Revue canadienne de communication. L’enquête compare la couverture des médias francophones grand public au Québec (y compris sur leurs pages Facebook) pendant la première vague pandémique avec les années 2017 à 2019 inclusivement.

Selon les enquêtes menées depuis les années 1980, la science occupe une place faible dans les médias de masse par rapport à son importance réelle dans la société, supposément parce qu’elle n’intéresse pas le public. Cette faiblesse cache en plus un traitement minimisant ou méconnaissant l’incertitude essentielle à la démarche scientifique et ses liens étroits avec le politique.

La recherche au Québec a montré que la pandémie a modifié les rapports sur ces quatre dimensions en rendant la science plus présente que jamais dans les médias à un public n’en réclamant pas moins, mais aussi en exposant ses tâtonnements euristiques et son lien avec les décideurs. « Tout ça bouge d’à peu près 20 % [pendant la pandémie], dit le chercheur. C’est significatif, mais ça dépend du point de départ. En plus, au pic de la première vague, au moins 70 % de la couverture médiatique avait au moins une mention de la COVID. »

Les données les plus récentes laissent croire à un retour à l’« inertie prépandémique », comme le dit le spécialiste. Il y a des mouvements positifs, par contre. Le professeur cite la formation récente du Réseau francophone international en conseil scientifique, qui va étudier la formation et le rôle des experts conseillant les gouvernements comme le fait déjà l’International Network for Governement Science Advice (INGSA).

La pandémie a aussi montré le besoin de mieux renseigner la population sur le fonctionnement de la science, qui avance effectivement à tâtons et dans l’incertitude pour déboucher sur des vérités en attente de contradiction.

« La fabrique de la science est pleine d’incertitudes et de confrontations, dit le professeur Claveau. On appelle ça le scepticisme organisé. Dans le public, on ne voit souvent que les certitudes. D’où les tensions observées pendant la pandémie. D’où l’impression que des scientifiques se sont trompés ou ont changé d’avis, ce qui serait hautement problématique alors qu’à l’intérieur du champ scientifique, ce n’est évidemment pas un problème. »

Cela dit, les enquêtes internationales réalisées depuis les années 1970 montrent que l’opinion de la science reste stable et élevée dans toutes les démocraties. « La confiance en la science a même augmenté pendant la pandémie, au moins jusqu’en 2022. Si bien que pour la première fois aux États-Unis, la confiance envers les scientifiques a dépassé celle envers les militaires, le groupe normalement en tête. Bien sûr, on a entendu des groupes critiques très vocaux pendant la pandémie. Mais dans les faits, une grande partie de la population s’est réfugiée derrière l’espoir et la certitude fournie par la science. »

Et ça continue… La Commission sanitaire municipale de Wuhan, en Chine, signalait le 31 décembre 2019 un groupe de cas de pneumonie d’allure virale, mais d’étiologie inconnue. Moins de deux semaines plus tard, le 11 janvier 2020, Pékin communiquait à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) la séquence génétique du coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la nouvelle maladie infectieuse respiratoire appelée COVID-19, le chiffre signalant son année d’apparition. L’origine du virus (naturelle ou par manipulation en laboratoire) fait toujours débat. L’OMS a officialisé le 11 mars 2020 une nouvelle pandémie de la maladie, avec trop de retard selon certaines critiques. Environ 760 millions de cas et 7 millions de décès ont été officiellement enregistrés dans le monde. Et la pandémie n’est toujours pas terminée, selon la branche médicale de l’ONU. De nouveaux variants pourraient relancer la machine létale, et la COVID-19 pourrait s’ajouter à la liste des infections hivernales. Le premier cas d’infection de cette nouvelle maladie a été détecté au Québec le 27 février 2020 chez une femme de retour d’un voyage en Iran. Les foyers d’éclosion sont ensuite rapidement apparus à Montréal, puis en Estrie. Le 13 mars, il y a donc trois ans cette semaine, Québec devenait la première province canadienne à décréter l’état d’urgence sanitaire en vertu de sa Loi sur la santé publique, avec comme premières mesures radicales la fermeture de tout le réseau d’enseignement.