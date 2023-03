Les ratios personnel soignant-patients au coeur des demandes de la FIQ

Ce texte fait partie du cahier spécial Syndicalisme

Le cycle des négociations pour le renouvellement des conventions collectives dans le secteur public est amorcé. La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), qui représente infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes, a déjà déposé ses demandes auprès du gouvernement.

On en compte soixante, formulées à la suite d’un sondage mené auprès des membres. « Ce qui démontre que nos demandes reflètent bien les intérêts de notre base, avance Julie Bouchard, présidente de la FIQ. Ces demandes portent sur trois enjeux importants, soit la rémunération, la conciliation travail-vie personnelle et la charge de travail, notamment le ratio personnel soignant-patients. »

Sur ce dernier sujet, la FIQ va plus loin qu’une simple demande syndicale puisqu’elle voudrait que les ratios personnel soignant-patients soient encadrés par une loi. « Il y a une énorme différence entre un ratio déterminé par une convention collective et celui arrêté par une loi. Avec une loi, les établissements sont obligés d’appliquer le ratio tandis qu’avec la convention collective, il y a toujours moyen de jouer avec et d’y déroger un peu, explique-t-elle. De plus, une loi aurait l’avantage d’assurer une équipe minimale de soins dans tous les établissements. D’ailleurs, c’est le cas des éducatrices à la petite enfance dont le ratio éducatrice-enfants est déjà fixé par une loi. »

Les forums de la ministre LeBel

En décembre dernier, la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a proposé d’ajouter au processus de négociation la formule des forums portant sur trois sujets : les soins, la classe et la santé mentale. Proposition rejetée en bloc par l’ensemble des syndicats concernés.

« Dès le départ, l’idée des forums nous est apparue comme une perte de temps puisque inefficace, précise Mme Bouchard. D’abord, il y a tant de personnes assises autour de la même table lors d’un forum qu’il est impossible d’arriver à dégager des consensus. Ensuite, les enjeux sont différents selon les types de métier et les syndicats qui les représentent. Par exemple, le temps supplémentaire obligatoire affecte davantage les membres de la FIQ. De plus, ces forums s’ajoutent aux tables de négociations déjà prévues, ce qui ne fait qu’étirer inutilement les négociations. »

L’état des négociations

Les négociations entre la FIQ et la partie patronale sont présentement au beau fixe. « La FIQ a proposé à la partie patronale 28 dates entre le 27 janvier et le 6 mars, où nous étions disponibles pour nous asseoir à la table de négociation, mais la partie patronale n’en a retenu que quatre, souligne Mme Bouchard, ce qui témoigne du peu d’empressement de la part du gouvernement à régler et à signer une nouvelle convention. »

En ce qui concerne la rémunération, les deux parties se trouvent à des pôles opposés. Le gouvernement offre une augmentation de 9 % étalée sur cinq ans et la FIQ demande une augmentation de 4 % par an sur trois ans, assortie d’un rehaussement de 6 % basé sur le taux d’inflation. « Non seulement l’offre patronale ne représente pas l’ampleur de la tâche assumée par le personnel soignant, mais ça ne tient même pas compte de l’inflation », déplore-t-elle.

Un coup de barre nécessaire

Selon Julie Bouchard, il y a péril en la demeure. « Nous sommes en pleine pénurie de personnel soignant, en particulier les infirmières et les infirmières auxiliaires, poursuit-elle. Celles qui sont dans le réseau quittent pour aller travailler au privé et les jeunes hésitent à choisir ces professions. La charge de travail trop lourde, dont le ratio personnel soignant-patients, et le temps supplémentaire obligatoire sont les deux irritants majeurs. L’inaction du gouvernement à trouver une solution à ces deux problèmes contribue à la pénurie de personnel soignant. »

Mais la pénurie actuelle n’est-elle pas la raison même de l’attentisme du gouvernement ? « Ce que le gouvernement prétend, avance Mme Bouchard, c’est qu’il ne peut pas régler ces problèmes tant que la pénurie n’est pas résorbée. Mais c’est le contraire. Ces problèmes sont exactement ce qui rend l’attractivité et la rétention du personnel si difficiles. Il est temps que le gouvernement donne un sérieux coup de barre et fasse en sorte que le plus beau métier du monde, celui de soigner, soit aussi le plus attrayant. »

