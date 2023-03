Une nouvelle plateforme pour consulter un médecin spécialiste

Le gouvernement québécois se prépare en vue d’un nouveau chantier informatique : le « CRDS 2.0 ». Il veut moderniser le Centre de répartition des demandes de service (CRDS), une plateforme permettant aux médecins de famille d’obtenir pour leurs patients une consultation avec un médecin spécialiste. Québec a récemment octroyé deux contrats de gré à gré à des experts-conseils et a l’intention d’en conclure un autre, a constaté Le Devoir dans le système électronique d’appels d’offres.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a mandaté certains établissements de santé pour réaliser des ententes avec des consultants dans le cadre du projet « CRDS 2.0 ». Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal a octroyé en janvier un contrat en « gestion de projet et implantation de système de rendez-vous » à VoilàCTIC. Il a aussi conclu une entente le 13 février avec CIM Conseil en immobilisation et management, afin qu’il lui offre une expertise-conseil « en gestion de projet et implantation de système d’information ». La valeur des contrats (respectivement d’une durée d’un an et de deux ans avec option de renouvellement) s’élève à près de 700 000 $.

Le CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean compte quant à lui recourir à Entreprises Nbr pour optimiser le CRDS. Le mandat est vaste. Si la firme obtient le contrat (l’affichage de l’avis d’intention se termine le 16 mars), elle devra « identifier les enjeux associés aux processus administratifs et cliniques de l’accès aux services spécialisés, à la reddition de compte et à la pertinence des demandes de services », en collaboration avec les gestionnaires des CRDS de la province, les fédérations médicales et les responsables ministériels, peut-on lire.

Il lui faudra, entre autres, proposer des solutions et « adapter le plan d’optimisation des CRDS afin de permettre une transition vers le dossier santé numérique », un autre grand chantier informatique du MSSS.

Le CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean spécifie dans son avis que l’expert-conseil retenue devra « collaborer à la mise en place de solutions rapides ayant un fort impact pour l’accès aux services spécialisés. » Au Québec, des centaines de milliers de patients sont en attente d’une consultation avec un médecin spécialiste.

Des centaines de milliers de patients en attente

Le MSSS, la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) travaillent de pair à la mise en place du « CRDS 2.0 ». « On a des rencontres mensuelles avec le ministère, juste sur le CRDS », dit le Dr Rafik Ghali, directeur des affaires professionnelles de la FMSQ.

Le syndicat des médecins spécialistes espère qu’un projet-pilote, visant à tester le nouveau CRDS dans une région, soit lancé d’ici six mois à un an. Mais « peut-être » que les ratés de la plateforme SAAQclic de la Société de l’assurance automobile du Québec ont « refroidi les ardeurs » du MSSS, remarque le Dr Ghali. « Ce qu’on veut, c’est que ça fonctionne, dit-il. S’il faut que ça prenne un peu plus de temps, on va tous être d’accord que si au bout de la ligne ça fonctionne, on va être plus heureux qu’un projet qui est sorti trop vite. »

Les fédérations médicales proposent de nombreux changements au CRDS. Elles souhaitent que la nouvelle plateforme permette aux médecins de famille et aux médecins spécialistes de « dialoguer » entre eux. Actuellement, le CRDS ne possède pas de boîte de messagerie. Les rapports des spécialistes, une fois la consultation effectuée, ne s’y retrouvent pas.

« On n’a aucune idée de où est rendue la demande et quel est le délai prévisible pour que le patient soit vu, dit le Dr Sylvain Dion, premier vice-président à la FMOQ. Ça, ça doit faire partie du CRDS 2.0. Qu’on soit capable d’avoir une information en continu du cheminement de la demande, qu’on puisse être capable de dire quelque chose à notre patient qui revient nous voir. »

La FMOQ et la FMSQ croient qu’un algorithme pourrait aider les médecins de famille à déterminer si une demande de rendez-vous en spécialité est requise. « L’algorithme pourrait nous conseiller de faire une demande de conseil numérique, cite en exemple le Dr Sylvain Dion, premier vice-président à la FMOQ. On éviterait une visite de patient chez un spécialiste. »

La FMSQ souhaite que cet outil de conseils numériques, déjà offert dans pratiquement toutes les spécialités, soit davantage utilisé par les médecins de famille. En décembre, quelque 3000 conseils numériques ont été offerts, notamment en gynécologie, en hémato-oncologie, médecine interne et orthopédie, indique la FMSQ.

Afin de réduire les délais, des opérations d’épuration des listes d’attente sont aussi en cours pour déterminer qui a toujours besoin de services et soins spécialisés. Des messages-textes sont envoyés aux patients afin qu’ils indiquent si une consultation est toujours nécessaire.

« On sait qu’il y a 15 % des patients qui [sont] des doublons, qu’on est capable d’éliminer parce qu’ils ont déjà été vus, précise le Dr Ghali. Il y a un autre 15 % où le patient n’a plus vraiment besoin d’une consultation. »

Grâce à ces opérations d’épuration, les médecins spécialistes espèrent éviter l’absence de patients à des rendez-vous. « C’est pas juste qu’un médecin spécialiste ne voit pas le patient, c’est qu’un patient qui aurait pu être vu n’est pas vu, dit le Dr Ghali. C’est surtout ça le drame des rendez-vous manqués. »