Les dommages de trois ans de pandémie sur les maladies cardiaques

Clouée au lit par la COVID-19 en décembre 2020, Catherine, danseuse et joggeuse assidue âgée de 35 ans, s’attendait tout au plus à encaisser une sale grippe. La fièvre passée, elle est toutefois restée plombée par une douleur constante à la poitrine. Trois mois plus tard, on lui a diagnostiqué une péricardite, une inflammation de l’enveloppe du coeur.

Deux ans plus tard, la jeune femme (qui souhaite garder l’anonymat) est toujours en arrêt de travail. Sa péricardite est guérie, mais son coeur déraille toujours. Laver sa baignoire propulse son rythme cardiaque à 130 battements par minute. Elle est en effet atteinte du « PoTs », ou syndrome de tachycardie posturale, présent chez 66 % des patients atteints de COVID longue durée affectés d’arythmies post-COVID. Elle dépend désormais des bêtabloquants pour apaiser l’affolement imprévisible de son muscle cardiaque.

« Je n’ai repris ni la danse ni le jogging. Je suis en arrêt complet. Je vois des gains, mais très lents. Personne ne peut me dire combien de temps dureront ces séquelles, et même si elles disparaîtront un jour. »

La queue de la comète

Après trois ans de pandémie, l’impact de la COVID-19 sur l’incidence de nombreuses maladies, notamment cardiovasculaires, est encore difficile à mesurer, mais bien réel.

« On sait maintenant qu’une infection peut déclencher plusieurs maladies cardiaques. On s’attend clairement dans les prochaines années à une hausse des consultations pour divers problèmes cardiovasculaires », explique le chercheur Simon Décary, professeur à l’Université de Sherbrooke et coresponsable du Réseau de recherche pancanadien sur le syndrome post-COVID-19 (SPC).

Après avoir encaissé la phase aiguë de la pandémie, le système de santé devra se préparer à faire face « à cette queue de la comète », disait cette semaine la conseillère scientifique en chef du Canada, la Dre Noma Nemer.

Une queue de comète déjà bien présente, notamment aux États-Unis, où des études ont mesuré une recrudescence nette des crises cardiaques, des accidents cérébraux vasculaires et autres problèmes cardiovasculaires dans la foulée de la pandémie.

« Pour la première fois depuis des décennies, l’espérance de vie a reculé sous la barre des 75 ans chez les hommes américains en 2021 à cause de la COVID, et les incidents cardiaques comptent pour 4,1 % de ce déclin », explique le Dr Marc Ruel, professeur et chef de la division de chirurgie cardiaque du Département de chirurgie de l’Université d’Ottawa, chercheur à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa et président de la Société canadienne cardiovasculaire.

Frappés au coeur

Presque un million (928 000) d’Américains sont morts de maladies cardiovasculaires durant l’an 1 de la pandémie, le pire bilan depuis une décennie. Chez les femmes américaines, près de 10 % du recul de l’espérance de vie en 2021 a été attribué au rebond des décès dus aux maladies cardiaques (5,7 %) et aux accidents vasculaires cérébraux (3,5 %).

En recul depuis 1990, l’incidence des maladies cardiovasculaires est repartie à la hausse dans toutes les catégories d’âge chez nos voisins américains. Même chez les 35 à 54 ans, les décès par maladies cardiovasculaires ont grimpé en 2020 de 10 %, et de 11,2 % chez les adultes afro-descendants non hispaniques, indique un récent rapport de l’American Heart Association.

« On n’a pas ici 42 % de taux d’obésité comme là-bas, mais, d’après moi, notre situation doit se rapprocher de la leur », estime le Dr Ruel, qui déplore l’absence de données aussi pointues au Canada.

Parmi les survivants de la COVID-19, en 2020 et 2021, 100 000 ont fait un infarctus aigu post-infection, et 30 000 un AVC, avance une autre étude américaine. En Europe, une méta-analyse analysant les données de 10 pays a observé un bond de 120 % dans les arrêts cardiaques survenus hors des hôpitaux pendant la COVID.

« La COVID a entraîné des reculs majeurs en santé cardiovasculaire, à cause de l’impact direct du virus sur le coeur et les artères, mais aussi de l’effet indirect dû aux délais de diagnostics et de prise en charge », soutient le Dr Ruel. Selon la Société cardiovasculaire du Canada, de toutes les causes de décès non liées à la COVID, la maladie cardiovasculaire est celle qui a le plus augmenté durant la pandémie.

Liaisons dangereuses

Chose certaine, le coeur et la COVID-19 entretiennent et continueront d’entretenir des liaisons dangereuses. Dès les premiers mois de la pandémie, l’impact du virus sur la coagulation sanguine et le système vasculaire est venu déboulonner l’image d’un virus uniquement respiratoire, explique le chercheur Simon Décary. Au fil des vagues, les réinfections sont venues augmenter le risque de développer des problèmes cardiovasculaires.

Au Canada, 1,4 million de personnes disent avoir développé des symptômes post-COVID, et environ 4,6 % de la population souffre de COVID longue durée, selon Santé Canada. « Quand on regarde ces patients, 75 % à 80 % présentent divers types d’arythmie, à divers degrés. Certains nécessiteront des soins pendant quelques mois, d’autres seront suivis toute leur vie et limités par des handicaps », déplore-t-il.

Listes d’attente en hausse

Chose certaine, les listes d’attente en cardiologie, elles, ont gonflé, selon les chiffres obtenus du ministère de la Santé. Pas moins de 1238 patients attendaient une chirurgie cardiaque en 2022-2023, comparativement à 819 en 2019-2020. En hémodynamie (examen des artères du coeur et angioplastie), la liste a bondi de 1884 personnes à 2401 personnes. Quelque 3811 personnes attendent la pose d’un stimulateur ou d’un défibrillateur, contre 2375 en 2019-2020.

Au-delà des listes d’attente, quelles traces l’épisode COVID-19 laissera-t-il sur la santé cardiovasculaire du commun des mortels ? Nul ne peut le mesurer, affirme le Dr Normand Racine, spécialiste de l’insuffisance cardiaque à l’Institut de cardiologie de Montréal, vaisseau amiral de la médecine cardiovasculaire au Québec. Mais de nombreux signes sont déjà observables.

« La réalité, c’est qu’on récolte aujourd’hui des patients beaucoup plus malades, qui ont tardé à consulter, et des infarctus plus sévères », dit-il.

L’absence de consultation, l’interruption des suivis et des examens diagnostiques pendant la pandémie a aggravé l’état de plusieurs patients, ajoute cet expert. « Pour les cas non urgents, nos listes d’attente ont allongé de 40 %, mais notre capacité à opérer, elle, n’a pas augmenté », expose le Dr Racine.

Pour limiter les dommages, on augmente les doses de médicaments des patients en attente d’angioplastie depuis 6 à 9 mois, explique le cardiologue. « Certains se déstabilisent, puis aboutissent à l’urgence. En post-pandémie, on voit ça [dans tous les types d’interventions cardiovasculaires]. »

Plus de décès d’origine cardiaque sont aussi survenus hors des hôpitaux, estime le Dr Racine. « On sait que le coronavirus a causé beaucoup plus de myocardites — certaines légères, mais d’autres fulminantes — que toute autre maladie virale. Chez les personnes non vaccinées, l’incidence des myocardites était cinq fois plus élevée », ajoute-t-il.

« Et ces myocardites, ça laisse une cicatrice dans le coeur. Je soupçonne qu’à long terme, plusieurs personnes vont développer des arythmies », dit-il.

De l’espoir

Heureusement, les vaccins et l’arrivée d’Omicron ont changé en partie la donne. La Dre Vicky Tagalakis, interniste à l’Hôpital général juif, scrute depuis le début de la pandémie le taux de thromboses et d’AVC chez les patients hospitalisés pour la COVID-19. Le taux d’attaque, qui était de 15 % aux soins intensifs, et de 9 % chez les malades alités aux étages en début de pandémie, a chuté de moitié. « L’évolution des traitements et les vaccins ont grandement amenuisé les dommages, et l’effet inflammatoire du virus sur le système cardiovasculaire », explique-t-elle.

Malgré l’ampleur de la tâche qui l’attend, le chercheur Simon Décary demeure lui aussi optimiste. « Depuis Omicron, le risque de séquelles existe toujours, mais il a diminué », dit-il.

Chose certaine, Catherine, elle, attend avec impatience de voir le jour où son coeur lui permettra à nouveau de danser.