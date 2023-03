L’attente typique à l’urgence s’est rallongée de 40 minutes en quatre ans

L’attente typique dans les urgences du Québec est de plus en plus longue. Selon une étude de l’Institut économique de Montréal (IEDM) rendue publique jeudi, la durée médiane d’un séjour à l’urgence est désormais de 5 heures et 11 minutes, soit 40 minutes de plus qu’il y a quatre ans.

Ces données tiennent compte de l’ensemble des patients qui se présentent aux urgences et qui sont vus au triage.

Si on inclut seulement les patients sur civière, l’attente est encore plus longue. Par rapport à 2018, la durée médiane de leur séjour s’est rallongée de deux heures, pour atteindre 11 heures et 19 minutes, révèle l’analyse de l’IEDM.

Son autrice, l’économiste Emmanuelle B. Faubert, souligne que ces chiffres avaient baissé de façon marquée en 2020, « car au coeur de la pandémie, peu de gens se rendaient aux urgences ». Or, la courbe a depuis repris sa tendance à la hausse.

D’emblée, le nombre de patients ayant passé plus de 24 heures sur une civière a fortement augmenté en quatre ans. En 2018, ce triste sort était réservé à 16 % des patients ; en 2022, c’était un patient sur quatre. Quant aux gens ayant passé 48 heures ou plus en attente, ils ont été presque trois fois plus nombreux en 2022 qu’en 2018 (64 214 contre 22 744).

L’IEDM dit préférer la médiane à la moyenne en ces matières, la médiane représentant mieux « la situation réelle des patients ». Puisqu’elle correspond au point milieu d’un échantillon, la médiane amortit l’effet des valeurs très hautes ou très basses dans ce genre de calculs, note-t-on.

Pire dans la grande région de Montréal

Il ressort en outre de l’étude qu’en 2022 comme en 2018, c’est toujours dans la périphérie de Montréal qu’on attend le plus longtemps. Ainsi, en 2022, l’attente typique dans les urgences des Laurentides s’élevait à 7 heures et 16 minutes, soit plus du double de ce que l’on a observé dans la région où cette valeur est la plus basse, le Bas-Saint-Laurent (3 heures et 6 minutes).





Pour le groupe de réflexion néolibéral, cette hausse des temps d’attente à l’urgence est un argument de plus en faveur d’une place accrue du privé en santé. « Ces constats démontrent que le système est inefficace et n’arrive pas à offrir les soins dont les patients ont besoin », note Mme Faubert.

L’étude sort deux jours après que le ministère de la Santé a fait un pas de plus vers l’ouverture de mini-hôpitaux privés à Québec et Montréal. Une initiative que Mme Faubert ne manque pas de vanter. « Les mini-hôpitaux privés prévus par le gouvernement Legault pourraient aider à désengorger les salles d’urgence », dit-elle.

Les données traitées par l’IEDM proviennent du ministère de la Santé. Elles ont été obtenues dans le cadre de demandes d’accès à l’information.