La santé mentale de la population ne s’est pas vraiment détériorée durant la pandémie

La santé mentale des populations des pays à revenu moyen ou élevé ne s’est pas détériorée, ou très peu, durant la pandémie de COVID-19, selon une grande méta-analyse dirigée par une équipe de l’Université McGill. Ce constat, que confirme la présidente de l’Association des médecins psychiatres du Québec, contraste avec le portrait catastrophique qui a été dressé dans les grands médias et par les auteurs de diverses études. Cette recherche révèle plutôt la grande résilience dont a fait preuve la majorité de la population de ces différents États, soulignent les auteurs de l’étude.

Cette méta-analyse, qui a été menée par une équipe de chercheurs des universités McGill, McMaster, de Toronto et d’Ottawa et du King’s College de Londres, est publiée dans le British Medical Journal (BMJ). Les chercheurs n’ont retenu pour leur analyse que les études ayant comparé la santé mentale d’une population pendant la pandémie — plus précisément durant la première année de la pandémie — à celle observée avant la crise sanitaire. Parmi les 94 000 études passées en revue, seulement 137 répondaient à ce critère de qualité scientifique. Les études sélectionnées, qui ont porté au total sur 134 cohortes différentes, ont été réalisées dans divers pays à revenu moyen ou élevé, dont trois au Canada.

Les études qui ont été écartées représentaient « des instantanés d’une situation particulière, dans un lieu particulier, à un moment particulier, et ne comportaient pas de comparaison avec l’état de la situation avant la pandémie », souligne l’auteur principal de l’étude, Brett Thombs, professeur au Département de psychiatrie de l’Université McGill et chercheur à l’Institut Lady Davis de l’Hôpital général juif.

Les femmes davantage touchées

À la surprise des chercheurs, l’analyse de ces 134 études n’a révélé aucun changement statistiquement significatif de la santé mentale générale des populations étudiées entre la période pandémique et la période précédant celle-ci. Seuls les symptômes de dépression ont connu un changement, qualifié « de minime à faible », chez les personnes âgées de 60 ans et plus, les étudiants universitaires et les personnes appartenant à une minorité sexuelle ou de genre. « Cela veut dire qu’un peu plus de personnes de ces catégories, quelques-unes de plus seulement, ont vécu des épisodes de dépression. Mais ce ne fut de toute évidence pas catastrophique », précise M. Thombs.

Dans un éditorial portant sur cette étude, Carsten Hjorthøj et Trine Madsen, de l’Université de Copenhague, avancent que cette « minime » aggravation des symptômes de dépression aurait bien pu se produire en l’absence de pandémie.

L’étude a par contre mis en évidence l’impact certain, bien que « minime à faible », de la pandémie sur les femmes, dont les symptômes de dépression, d’anxiété et de problèmes de santé mentale générale se sont accrus durant le début de la pandémie. « Les symptômes affectant le sous-groupe des femmes ont augmenté un peu. On peut ainsi extrapoler que probablement qu’un plus grand nombre de femmes ont souffert de problèmes de santé mentale », indique M. Thombs.

Cet effet disproportionné de la pandémie sur les femmes s’expliquerait par leur situation souvent précaire qui les a rendues plus vulnérables durant les mois de confinement. « Les femmes sont plus souvent responsables de familles monoparentales. Elles ont souvent plus d’obligations familiales, notamment dans l’éducation des enfants, que les hommes. Elles ont souvent de moins bons revenus. Elles sont nombreuses à travailler dans des milieux qui les ont rendues plus vulnérables, comme les établissements de soins de santé, les CHSLD, où ce fut un désastre. Et des études ont souligné que la violence conjugale visant les femmes était plus fréquente durant la pandémie », souligne M. Thombs.

Détresse psychologique

Tous ces résultats ne surprennent pas du tout la Dre Claire Gamache, présidente de l’Association des médecins psychiatres du Québec. « C’est clair pour nous depuis le début que les problèmes psychiatriques, les diagnostics psychiatriques, n’ont pas augmenté pendant la pandémie, ni après. On n’a pas eu plus de dépressions, plus de troubles anxieux, plus de syndromes de stress post-traumatique qui ont atteint des niveaux diagnostiques. Mais de façon générale, c’est plutôt une certaine détresse psychologique qui a augmenté pendant la pandémie et qui est doucement en train de se normaliser », dit-elle tout en insistant sur cette importante distinction qui commence tout juste à être faite.

« Si on demande aux gens s’ils ont ressenti des émotions négatives durant la COVID-19, la plupart répondront positivement. Il faut distinguer la frustration, l’inconfort et la tristesse des symptômes de santé mentale, d’anxiété et de dépression, avec lesquels on n’arrive pas à fonctionner », fait remarquer M. Thombs.

Contrairement à certaines études de santé publique et plusieurs reportages dans les médias qui affirment que la pandémie aurait eu un effet dévastateur sur la santé mentale des adolescents et des jeunes adultes, les données de la méta-analyse du BMJ n’ont montré aucune augmentation des symptômes de dépression, d’anxiété et de problèmes de santé mentale générale durant la pandémie dans ce groupe d’âge.

« C’est normal, l’anxiété [chez les ados]. C’est normal dans une période d’apprentissage à la vie adulte de vivre des moments de stress. On n’est pas obligé d’en faire quelque chose de pathologique. On est dans des mécanismes d’adaptation qui sont tout à fait normaux et qui ont probablement été beaucoup plus sollicités pendant la pandémie, par le fait de faire l’école à la maison et de perdre un peu le contact régulier avec ses amis », réplique la Dre Gamache.

Il y a néanmoins une affection pathologique liée à l’adolescence qui a augmenté pendant la pandémie et qui n’est pas clairement ressortie dans l’étude, soit celle des troubles alimentaires, souligne-t-elle. « Il y a eu des enjeux de troubles alimentaires importants en raison de plus d’isolement, plus de pression à l’intérieur de la famille, plus de médias sociaux chez les jeunes filles, donc plus de comparaisons de l’image corporelle, et peut-être plus de besoin de trouver le contrôle au niveau de la nourriture alors qu’on avait le sentiment d’une perte de contrôle au niveau social, en raison de la perte de la régularité de la fréquentation scolaire et des amis, et on sait que l’anorexie est souvent un enjeu de reprise de contrôle sur sa vie », signale la psychiatre.

Loin du désastre général

Pour Brett Thombs, un des principaux messages de son étude est que « même si on a détecté une légère détérioration de la santé mentale des femmes, on n’a manifestement pas trouvé de catastrophe, de désastre, de tsunami de problèmes de santé mentale, autant de termes qui ont été utilisés dans les médias et par certains auteurs d’études.

« Même si, en général, nous n’avons pas vu beaucoup de changements, ce fut certainement catastrophique pour certains individus, car n’importe quel problème de santé mentale peut être très dévastateur. Mais nous voulons insister sur le fait qu’à plusieurs égards, les gens ont été vraiment résilients. Les gens ont trouvé des moyens de se soutenir les uns les autres. Ils se sont rencontrés virtuellement par Zoom. Dans la rue sur laquelle j’habite, un groupe de femmes s’est mis à faire de l’exercice à l’extérieur, et trois ans plus tard, elles continuent toujours. De nombreuses personnes ont beaucoup souffert, ont vécu des expériences terribles, d’autres se sont senties mieux. Certaines ont vécu moins de stress de travail, ont eu plus de temps qu’à l’habitude avec leurs enfants. La pandémie a changé leur vie et leur a permis de se recentrer sur leurs valeurs », fait-il remarquer.

Même si les chercheurs ont observé une absence de changement ou un changement minime dans la santé mentale de la population dans leur étude, ils insistent néanmoins sur l’importance d’améliorer l’accès aux services de santé mentale. « Il y a une crise au Québec et à travers le Canada, car les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ne peuvent obtenir les soins dont ils ont besoin. Nous devons assurément faire mieux. Et pour les personnes qui ont développé des problèmes de santé mentale pendant la pandémie, il faut s’assurer qu’elles reçoivent les soins requis quand elles en ont besoin », souligne M. Thombs.

« La pandémie a eu un effet beaucoup plus nuancé qu’on nous l’avait présenté jusqu’ici », ajoute-t-il.

À l’appui de ce constat : les résultats d’une grande étude sur le suicide qui rassemble les données de 21 pays n’indiquent aucune augmentation du suicide durant la pandémie, et montrent même une diminution statistiquement significative dans 12 de ces pays ou régions.

Pour obtenir de l’aide concernant votre santé mentale ou celle d’un proche, n’hésitez pas à contacter le service Info-Social 811.