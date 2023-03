Les hôpitaux ayant les pires urgences sous surveillance

Les 28 hôpitaux dont les urgences sont les moins performantes au Québec ont du pain sur la planche pour parvenir à atteindre les cibles fixées par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). L’équipe d’experts chargée par Québec de les suivre de façon serrée relève une série de problèmes dans son récent rapport de synthèse, obtenu auprès du MSSS.

Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) a fait l’objet de trois visites de la part de l’équipe STAT (soutien, transformation, accès, terrain) depuis 2021. Le constat des experts est implacable : « recommandations prioritaires émises par l’équipe STAT non appliquées en raison d’une faible adhésion par la direction », peut-on lire dans le rapport.

L’équipe STAT a notamment recommandé au CHUM d’« élaborer un plan de désencombrement » de l’urgence et de « modifier [sa] culture de prise en charge hospitalo-centrée », à la suite de sa première visite. « Peu d’amélioration » ayant été observée, elle a réitéré ses recommandations après sa deuxième tournée. Au terme de la troisième, elle a demandé au CHUM de « poursuivre » la mise en place des solutions proposées.

L’équipe STAT estime que le CHUM doit « revoir [ses] priorités organisationnelles de façon à inclure le désencombrement de l’urgence, maximiser la qualité et la sécurité des soins des usagers à l’urgence et optimiser la fluidité » hospitalière. La culture de l’établissement doit aussi être « adaptée » afin d’« inclure l’ensemble des clientèles ».

Selon le rapport, les patients qui se présentent à l’urgence du CHUM attendent longtemps dans la salle d’attente avant de voir un médecin : en moyenne 310 minutes (environ cinq heures) au printemps 2022. Or, la cible de Québec est de 90 minutes.

Depuis 2019, l’intervalle moyen entre la demande d’admission des patients et leur départ de l’urgence (vers une unité de soins, un autre établissement ou leur domicile) a aussi augmenté, d’après l’équipe STAT. Il était de 20,9 heures en avril et mai 2022, soit bien au-delà de l’objectif ministériel de 2 heures.

Interpellé à ce sujet, le CHUM dit partager « totalement l’objectif de l’équipe STAT » d’améliorer la fluidité hospitalière. Il assure que « l’ensemble des équipes multidisciplinaires sont mobilisées en ce sens ». « Tous les patients sont importants, écrit-on dans un courriel. Par contre, de par sa mission en soins spécialisés et surspécialisés, le CHUM doit toujours conserver sa capacité d’accueillir les patients qui nécessitent l’expertise et les plateaux techniques du CHUM qui sont référés par le réseau ou qui sont directement évalués au CHUM. »

Changement de culture nécessaire

Mise sur pied par le MSSS en 2021, l’équipe STAT a pour mission de diagnostiquer les problèmes de fluidité dans des hôpitaux ciblés, de proposer des solutions et d’offrir un soutien lors de leur implantation. Le comité d’experts est composé de médecins (interniste, urgentologue et psychiatre), d’infirmières gestionnaires du MSSS et d’une ergothérapeute notamment spécialisée en soins à domicile. Un patient partenaire en faisait auparavant partie.

Dans son rapport de synthèse, l’équipe STAT passe en revue les 28 hôpitaux visités et fait état de ses observations et recommandations. Selon les experts, le « désencombrement » de l’urgence doit être « priorisé » à l’hôpital Royal Victoria, du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), à l’hôpital Pierre-Boucher, situé à Longueuil, et à l’hôpital de Granby.

Pour d’autres centres hospitaliers, comme Honoré-Mercier (Saint-Hyacinthe) et Pierre-Le Gardeur (Terrebonne), l’équipe STAT prône un changement de « la culture de prise en charge médicale hospitalo-centrée » — tout doit se faire lorsque le patient est hospitalisé, et non en consultation externe, par exemple. Elle note un manque d’options autres que l’hospitalisation et un « enjeu de ressources humaines » dans divers établissements, dont l’hôpital de Saint-Jérôme.

La présidente de l’Association des médecins d’urgence du Québec, la Dre Judy Morris, ne s’étonne pas de ces constats. Elle trouve toutefois « un peu désolant que le comité doive redire [aux établissements] que le désencombrement de l’urgence est à prioriser ». « Dans les médias, des fois on blâme le ministère, on dit “il aurait pu faire quelque chose”. Mais un moment donné, la responsabilité et l’imputabilité, elles reposent sur les dirigeants et les travailleurs, les différents groupes qui pratiquent dans les établissements. L’attitude du “pas dans ma cour” et “ce n’est pas de ma faute”, ce n’est plus acceptable. »

Dans son rapport, l’équipe STAT recommande à l’Hôtel-Dieu de Lévis de « cibler les goulots d’étranglement » et de « déterminer la responsabilité et l’imputabilité de chacun des acteurs concernés ». Elle souligne notamment l’« absence de règles interdisant les observations [de patients] à l’urgence, demandées par les médecins spécialistes ».

De bons coups

La Dre Marie-Maud Couture, présidente du Regroupement des chefs d’urgence du Québec, se dit « satisfaite » du rapport. « La beauté de l’équipe STAT, c’est qu’ils ont une vision globale de la province », pense-t-elle. Les experts connaissent les « bons coups » des hôpitaux et peuvent en faire part.

Le rapport cite les réussites de chaque centre hospitalier. À l’hôpital Notre-Dame, à Montréal, un éducateur spécialisé est présent le soir dans la salle d’attente de l’urgence. L’hôpital Charles-Le Moyne, à Greenfield Park, a mis en place un service de médecine de jour ouvert de 7 h à 23 h, sept jours par semaine.

D’autres initiatives sont mises en place dans la foulée de la création, à l’automne dernier, de la cellule de crise des urgences. Reste maintenant à mesurer leur impact sur le terrain. Selon le MSSS, l’équipe STAT visitera 19 installations d’ici septembre prochain.

Le cas du Lakeshore L’hôpital général du Lakeshore fait l’objet d’une enquête indépendante, ordonnée par Québec, depuis les révélations troublantes du quotidien Montreal Gazette concernant plusieurs décès survenus à l’urgence. L’équipe STAT a visité le centre hospitalier, pour une deuxième fois, entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022. Dans son rapport, elle qualifie l’équipe de direction du Lakeshore de « très mature avec des gestionnaires très engagés ». Elle estime que son plan d’action, élaboré pour améliorer la fluidité hospitalière, est « excellent ». « Certaines préoccupations demeurent en lien avec la qualité et la sécurité des soins à l’urgence concernant la localisation des civières du “train” », signale-t-on toutefois. L’équipe STAT fait référence à des civières placées bout à bout, comme les wagons d’un train, dans une salle de l’urgence. À la suite de sa première visite, elle avait recommandé à l’établissement de « cesser » cette pratique « afin d’assurer la qualité des soins et la sécurité des usagers ».