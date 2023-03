Situation rétablie après un bris de tuyau à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont

Une vingtaine de patients sont de retour à l’unité des urgences de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont après avoir été déplacés en raison d’un bris de tuyau.

L’incident est survenu vendredi en fin d’après-midi, lorsqu’une conduite d’eau chaude a brisé dans l’unité des urgences. « La fuite a été colmatée hier soir », confirme en entrevue le porte-parole du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, Christian Merciari. « On a procédé aux travaux pour enlever l’eau, tout désinfecter et remettre en ordre. »

Il assure que la situation est entièrement revenue à la normale. En raison du bris, des détournements d’ambulance ont eu lieu en soirée, mais ont pris fin à 23 h, vendredi. Une vingtaine de patients déjà présents à l’urgence ont été déplacés vers d’autres unités de l’hôpital « le temps des travaux de nettoyage et de stérilisation », poursuit-il. Ils ont pu réintégrer les lieux samedi, en matinée.

La cause du bris de tuyau demeure inconnue. « On sait que ce n’est pas en raison de la vétusté du bâtiment, puisque les urgences ne se trouvent pas dans un pavillon très vétuste », note M. Merciari. « Ce n’est rien de majeur. On a réussi à contrôler la situation. »