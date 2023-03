La famille et l'école sont cruciales pour le bien-être des jeunes trans et non binaires

Le soutien de l’école et de la famille est associé à une meilleure santé mentale chez les Québécois transgenres et non binaires âgés de 14 à 25 ans, a constaté un chercheur du CHU Sainte-Justine. Il presse le gouvernement québécois d’investir davantage pour sensibiliser et éduquer à la diversité de genre.

Pour ces personnes, le fait d’être bien soutenu par leur milieu familial et scolaire a aussi des impacts sur les possibilités d’avoir des idées suicidaires et de faire des tentatives de suicide, dit le Dr Nicholas Chadi, pédiatre et clinicien-chercheur spécialisé en médecine de l’adolescence au CHU Sainte-Justine.

Pour leur étude publiée à la mi-février dans la revue LGBT Health, le Dr Chadi et ses collègues se sont intéressés aux réponses des 220 Québécois de 14 à 25 ans qui ont participé à un sondage en ligne mené en 2018 et 2019 auprès de plus de 1000 jeunes Canadiens.

Les résultats indiquent que l’école et la famille — qui occupent tous deux une place importante dans la vie des jeunes — peuvent vraiment faire une différence, souligne celui qui est aussi codirecteur de la clinique de diversité de genre du CHU Sainte-Justine

Dans l’ensemble, les jeunes transgenres et non binaires ont davantage de problèmes de santé mentale que les autres, a soutenu le pédiatre. « Le fait de reconnaître ou de mieux comprendre son identité peut amener beaucoup de questionnements et peut amener des moments de dépression ou d’anxiété à savoir : “Qui suis-je au fond ?” » En 2023, il existe aussi encore dans certains milieux de la stigmatisation par rapport à la transidentité, a-t-il ajouté.

Ainsi, 92 % des jeunes anglophones québécois qui ont été sondés ont affirmé que leur santé mentale était mauvaise ou moyenne. Chez les francophones, cette proportion s’élève à 72 %. « Est-ce que c’est préoccupant ? Est-ce que c’est une question que dans les milieux anglophones, soit à l’école ou dans la famille, il y a moins de soutien ? On ne le sait pas exactement », a-t-il dit.

Plus de sensibilisation et d’éducation réclamées

Maël Ste-Marie Raymond, qui a 17 ans, raconte qu’après son coming out, il y a environ 5 ans, sa transition vers une identité non binaire s’est faite assez rapidement en raison du soutien de sa famille. « J’ai eu de la chance. Mais ça me fait beaucoup de peine d’appeler ça de la chance, parce que les jeunes ne devraient pas manquer de soutien de la part de leur famille ou de l’école. »

Maël a toutefois vécu des épisodes dépressifs entre l’âge de 13 et 16 ans. « Ce n’est pas toujours évident de faire une transition. Tu as beaucoup de stress et beaucoup de détresse aussi, parce que la manière dont tu perçois ton corps ne correspond pas à comment tu te sens. Mais aussi, la manière dont les gens nous perçoivent à cause de notre corps est incorrecte. Ils ne nous perçoivent pas dans le bon genre. »

Heureusement, des ressources ont été mises à sa disposition pour passer au travers de cette épreuve.

À l’école, il y a un manque d’éducation à la diversité de genre, déplore Maël Ste-Marie Raymond, qui habite en Estrie. « J’ai eu des professeurs qui ont été vraiment soutenants et j’ai eu la psychologue de l’école qui était vraiment fantastique. Mais à l’école, en tant que tel, c’est vraiment difficile parce que c’est tout un système et essayer de faire changer le système, ce n’est vraiment pas évident. »

Nicholas Chadi note toutefois des progrès importants dans la société, comme le fait que de plus en plus d’écoles offrent des ateliers de formation aux professeurs et aux élèves sur la diversité de genre. « Par contre, il y a encore dans certaines écoles des endroits où c’est difficile pour les jeunes de pouvoir choisir leur prénom et leur pronom. Ils se frappent à des résistances. »

Il arrive que les jeunes transgenres ou non binaires soient victimes d’intimidation ou de rejet à l’école, poursuit-il. « Parfois, il n’y a aussi pas d’accès facile à des salles de bains qui sont non genrées ou qui concordent avec le genre de la personne », ajoute-t-il.

Québec doit investir afin qu’il y ait plus de sensibilisation et d’éducation à ces questions non seulement au niveau scolaire, mais aussi dans le reste de la population, selon le chercheur.

De longs délais d’attente

Le Dr Chadi soulève aussi le besoin criant de services médicaux et psychosociaux pour les jeunes transgenres et non binaires afin de les accompagner dans leur démarche d’affirmation de genre. « Ces services sont surtout limités aux grandes villes, dans les cliniques spécialisées, a-t-il dit. Et il peut y avoir de très longs délais d’attente. »

Québec doit fournir du soutien et de la formation aux professionnels de la santé afin de rendre ces services disponibles partout sur le territoire, a-t-il affirmé.

Contacté par Le Devoir, le cabinet de la ministre responsable de la Condition féminine et de la lutte contre l’homophobie et la transphobie, Martine Biron, a dit être « très sensible aux réalités des personnes trans et non binaires ». La question de la santé mentale de cette population est préoccupante, a écrit Catherine Boucher, attachée de presse de Mme Biron.

« Alors que Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie et la transphobie 2017-2023 prendra fin prochainement, nous prendrons le temps de retourner toutes les pierres pour bien considérer tous les moyens de soutenir la communauté LGBTQ dans le prochain plan », a-t-elle ajouté.