Une infection à Omicron protège pour «au moins» 10 mois

Le département américain de l’Énergie estimerait désormais qu’un accident de laboratoire en Chine est probablement à l’origine de la pandémie de COVID-19, selon de nouvelles conclusions révélées dimanche par des médias. De nouveaux éléments de renseignement ont fait basculer l’analyse du ministère du côté de l’hypothèse de la fuite, selon des sources anonymes citées par le Wall Street Journal, le New York Times et CNN. Ces médias insistent cependant sur le fait que cette nouvelle analyse est publiée « avec un faible niveau de confiance » par le département de l’Énergie, responsable de chapeauter des laboratoires de biologie. Le ministère rejoint ainsi le FBI pour estimer que la pandémie est issue d’une mauvaise manipulation au sein d’un laboratoire chinois. Quatre autres agences de renseignement américaines estiment que la COVID-19 est survenue par transmission naturelle, et deux demeurent indécises, toujours selon le Wall Street Journal.

La Chine a pourtant clamé une « victoire majeure et décisive dans ses efforts de prévention et de contrôle de la COVID-19 », samedi dernier, dans l’agence de presse chinoise Xinhua. Seulement 83 150 morts auraient été recensés depuis que le pays de 1,4 milliard d’habitants a brusquement abandonné ses restrictions sanitaires début décembre. Ce faux bilan cache la mort de quelque 1,5 million de Chinois, selon les estimations scientifiques. Plus de 80 % des citoyens de Chine ont été infectés, a d’ailleurs concédé fin janvier Wu Zunyou, épidémiologiste en chef au Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies. Le scénario du pire a été cependant évité : aucun nouveau variant dangereux n’a émergé de cette colossale vague de contaminations.

Avec l’Agence France-Presse