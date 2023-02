Les systèmes de santé sont-ils prêts pour la prochaine crise?

Les réseaux de la santé ont plusieurs leçons à tirer de la pandémie de COVID-19 afin de se préparer aux crises qui sont appelées à survenir dans les prochaines années. En ce sens, les pays doivent notamment s’attaquer à la pénurie de main-d’oeuvre dans leurs hôpitaux, améliorer leur approvisionnement en matériel médical et miser sur une meilleure coopération internationale en matière de recherche.

Ce sont là quelques recommandations qui ressortent d’un volumineux rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) publié jeudi.

Trois ans après le début de la pandémie de COVID-19, l’organisation internationale, qui compte 38 pays membres, pose un regard critique sur la manière dont cette crise sanitaire — qui n’est ni la première ni la dernière à frapper la planète, rappelle-t-on — a été gérée dans le monde. Et son premier constat est clair : les réseaux de la santé n’étaient pas prêts à faire face à une telle crise sanitaire.

« Il n’a jamais été aussi urgent de renforcer la résilience de nos systèmes de santé », notamment en augmentant le financement destiné à la prévention, affirme l’OCDE. « Il est important de noter que les systèmes de santé peuvent renforcer leur résilience en tirant des leçons qui permettent une meilleure adaptation en cas de crise et il est essentiel de le faire maintenant pour faire face aux menaces futures », ajoute le document.

En 2019, les systèmes de santé des pays membres de l’organisation allouaient moins de 3 % de leurs dépenses à la prévention, et ainsi les personnes en surpoids et celles atteintes de maladies chroniques ont été davantage affectées par la COVID-19 dans les dernières années, indique le rapport. C’est aussi le cas des personnes à faible revenu, qui sont plus susceptibles d’engorger le réseau de la santé, ajoute le document.

« Au cours de la première année de la pandémie, le risque relatif de mourir du COVID-19 a doublé pour les personnes vivant dans les zones les plus défavorisées socialement et pour les populations issues de minorités ethniques », peut-on lire. L’OCDE estime donc que « la promotion de modes de vie plus sains et la lutte contre les déterminants sociaux de la santé », comme la pauvreté et le chômage, sont « essentielle [s] pour atténuer l’impact des chocs futurs sur le système de santé ». L’organisation relève également l’importance d’investir davantage en santé mentale afin d’améliorer tant « la résilience » de la population face aux crises que son « bien-être » en général.

Prévenir un exode

La pandémie a aussi exacerbé la pression qui pèse sur les employés du réseau de la santé, « ce qui laisse craindre un éventuel mouvement d’exode » de ceux-ci, au moment où plusieurs pays sont déjà aux prises avec une pénurie de main-d’oeuvre dans leurs hôpitaux, appréhende l’OCDE. « Cela aggraverait la pression sur ceux qui restent dans le secteur, et étirerait les ressources nécessaires à la fourniture de soins de haute qualité, notamment pour répondre à l’augmentation des besoins en santé mentale », soulève l’organisation.

Afin de prévenir une telle situation, les États devront faire des investissements majeurs pour faciliter le recrutement de personnel dans les hôpitaux et sa rétention, estime l’OCDE, qui recommande un investissement annuel ciblé de 1,4 % du produit intérieur brut des pays membres destiné à « renforcer la résilience des systèmes de santé ». « Le principal investissement, représentant environ la moitié de celui-ci, devrait être consacré au personnel de santé », précise le document.

De plus, la pandémie a mis en lumière les failles de la chaîne d’approvisionnement mondiale : plusieurs pays, dont le Canada, ont connu pendant des mois, au début de la crise sanitaire, un manque criant de masques, de gants et d’autres équipements de protection individuelle. C’est pourquoi l’OCDE recommande à ses pays membres d’investir dans des chaînes d’approvisionnement « plus résilientes », qui dépendent d’une diversité de fournisseurs, afin de pouvoir désormais réagir aux crises sanitaires de façon plus « efficace ».

Les pays devraient également collaborer davantage entre eux en matière de recherche médicale, mais aussi dans le partage des ressources médicales, la pandémie ayant montré des lacunes à cet égard dans la distribution des vaccins contre la COVID-19 à l’échelle mondiale, constate l’OCDE.

« Des cadres de gouvernance fiables, des mécanismes d’engagement exécutoires et un financement stable à long terme favoriseraient la distribution et l’utilisation équitables de produits essentiels, tels que les équipements de protection individuelle et les vaccins, et de biens publics mondiaux, tels que la surveillance », conclut l’organisation.