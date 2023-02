L’intelligence artificielle au service de la mobilité

Ce texte fait partie du cahier spécial Recherche

La jeune pousse Ora Médical a conçu et mis au point un nouveau déambulateur ou marchette afin de mieux outiller les physiothérapeutes en réadaptation qui travaillent auprès des personnes éprouvant des difficultés à marcher.

« Le déambulateur présentement en usage demande au patient de supporter une bonne partie de son poids par la force de ses bras, ce qui ne fait pas assez travailler les jambes, souligne Sarah Lambert, cofondatrice d’Ora Médical. De plus, le physiothérapeute doit se placer derrière le patient au cas où il faut physiquement soutenir ce dernier. »

Cette observation, Sarah Lambert l’a faite lors d’un stage en réadaptation à la fin de son bac en physiothérapie. Elle réfléchit alors à la possibilité d’améliorer le concept, s’inscrit en génie mécanique et s’intéresse au domaine des exosquelettes. Elle y fait la rencontre de Louis St-Pierre et, ensemble, ils créent en 2020 Ora Médical. Grâce à des anges investisseurs, la jeune entreprise arrive à produire en moins de deux ans un prototype.

Ce déambulateur, nommé Levity, fonctionne différemment du déambulateur classique. D’abord, le poids du patient est soutenu par le déambulateur lui-même, à l’aide d’un ceinturon, à la hauteur des hanches, fixé à une colonne ajustable qui monte le long du dos du patient. La colonne repose sur une charpente métallique à roulettes qui sert de socle, assurant une grande stabilité à l’appareil. « Ainsi, les bras ne sont plus sollicités et tout l’effort de marche doit passer par les jambes, explique Sarah Lambert. Ensuite, la grande stabilité de l’appareil rend moins nécessaire l’apport physique du physiothérapeute. » De plus, le Levity est pliable et donc transportable, et peut être utilisé ailleurs que dans un centre de réadaptation.

Mais les deux entrepreneurs voient encore plus loin et veulent rendre le Levity plus performant, en utilisant l’intelligence artificielle (IA). C’est en plaçant sur le déambulateur des capteurs capables d’enregistrer une foule de données sur l’effort de marche et, ensuite, en transférant ces données au physiothérapeute à l’aide d’une application mobile qu’Ora Médical y est parvenu. « Les données recueillies permettent au physiothérapeute d’adapter plus finement sa thérapie, souligne Sarah Lambert, et il n’a plus besoin d’être physiquement dans la même pièce que son patient. Cela permet donc la réadaptation à distance, avec le patient à la maison. »

Next AI Montréal

C’est ici qu’entre en jeu Next AI Montréal, qui fait partie de Next Canada. « Next Canada agit comme accélérateur de start-ups, explique Simon Dandavino, directeur des programmes et des partenariats à Next AI Montréal, et Montréal a le mandat de Next Canada de servir d’accélérateur d’entreprises qui ont un volet en intelligence artificielle. » Le programme Next AI est administré par l’École des dirigeants à HEC Montréal. « L’École des dirigeants est le parfait partenaire pour Next Canada, poursuit-il, parce que nous avons déjà une longue expérience dans la mise en place de formations pour entrepreneurs, cadres et dirigeants d’entreprises. De plus, l’École a à sa disposition un large bassin d’experts, de mentors et d’accompagnateurs sur qui elle peut compter. »

Le fonctionnement du programme Next AI va comme suit. D’abord, une cohorte d’une quarantaine d’entreprises est retenue par Next AI. Ces entreprises font ensuite un séjour de six à sept mois au sein de Next AI Montréal, durant lequel les entrepreneurs reçoivent une série de formations portant sur deux volets. D’abord en intelligence artificielle, où ils pourront peaufiner leur propre application en IA, et ensuite en affaires, où ils pourront consolider leur entreprise. Les entrepreneurs profitent aussi des connaissances de spécialistes et de scientifiques et de conseils d’entrepreneurs chevronnés.

« Mais au-delà de ces formations et de ce soutien, souligne Simon Dandavino, le programme Next AI permet aux entrepreneurs de mieux se réseauter, d’abord en créant des alliances entre eux, mais aussi en profitant du réseau des mentors. »

Le passage en 2022 d’Ora Médical par le programme Next AI a été très profitable, selon Sarah Lambert. L’entreprise a déjà des clients privés et entreprend présentement la phase de fabrication et de livraison des appareils Levity qui viennent d’obtenir l’homologation de Santé Canada. « Nous aimerions bien un jour voir notre [création] appliquée sur tous les déambulateurs et même les cannes, avance-t-elle, afin d’en faire profiter tous ceux qui ont de la difficulté à marcher. »

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.