La forte demande est aussi en cause dans la crise à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, selon un rapport

Les racines de la crise à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont ne se résument pas qu’à un problème de climat de travail. L’achalandage trop important de l’établissement hospitalier par rapport à la capacité d’accueil de ses installations a aussi contribué à nuire à la rétention du personnel.

C’est du moins ce que constate la médiatrice du ministère du Travail Lisa Lavallée, dans un récent rapport dont Le Devoir a obtenu copie mardi.

Mme Lavallée avait été désignée le 16 janvier par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour rapprocher la partie patronale et syndicale, au moment où une centaine d’infirmières réclamaient le départ de leur cheffe d’unité et menaçaient de démissionner en bloc. Celles-ci déploraient alors le climat de travail toxique au sein de leur unité ainsi qu’un recours généralisé au temps supplémentaire obligatoire (TSO).

Dans son rapport de trois pages, la médiatrice identifie différentes mesures visant à améliorer le climat de travail au sein de l’établissement. « Le défi est de taille, puisqu’il s’agit de trouver comment servir la population desservie par le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal tout en tenant compte de la santé et de la sécurité du personnel infirmier à l’urgence, et de leurs besoins de conciliation vie personnelle et travail », écrit Mme Lavallée.

La médiatrice relève d’ailleurs d’emblée que la capacité hospitalière du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, qui comprend l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, ne correspond plus aux besoins des résidents du secteur. En effet, ce CIUSSS dessert 27 % de la population de Montréal, mais ne dispose que de 19 % des civières et 16 % des lits du réseau hospitalier de la métropole.

Il en résulte ainsi un déséquilibre entre la demande des citoyens et la capacité d’accueil de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, ce qui crée « une pression clinique accrue au quotidien sur les équipes ». Des infirmières envoient ainsi leur lettre de démission, à bout de souffle, notamment en raison du recours accru au TSO que ce contexte particulier entraîne, note la médiatrice. C’est ainsi que la pénurie d’infirmières est devenue « particulièrement aiguë » à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

« Plusieurs intervenants ont le sentiment qu’il devient difficile d’offrir un niveau de soin qui répond aux standards de bonnes pratiques, auquel la population de l’est de l’île est en droit de s’attendre », relève le rapport.

Lisa Lavallée recommande ainsi au ministère de la Santé et des Services sociaux de mettre en place des mesures visant à « diminuer la pression clinique » et à « augmenter le nombre d’infirmières disponibles dans les services des urgences et d’hospitalisation » afin que celles-ci cessent d’être confrontées à une demande « nettement supérieure » aux ressources disponibles dans les urgences de l’est de l’île.

Nommer « un tiers neutre »

La médiatrice recommande d’autre part qu’un mandat soit confié à « un tiers neutre et impartial » de réaliser un diagnostic sur le climat de travail à l’urgence de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Un comité de suivi serait en parallèle constitué « pour s’assurer de la mise en application d’un plan d’action » dont les détails et les échéanciers seraient présentés aux membres du personnel de l’urgence, propose la médiatrice.

D’ailleurs, Lisa Lavallée relève l’importance d’améliorer la communication entre la partie patronale et syndicale de l’établissement hospitalier « pour assurer une meilleure compréhension des enjeux et une mobilisation de toutes les ressources de l’urgence ». La médiatrice recommande ainsi à la direction de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont de bien communiquer ses décisions et ses orientations et de « s’assurer de donner des réponses aux questions » de ses employés afin d’améliorer la confiance entre les travailleurs et les gestionnaires de l’établissement.