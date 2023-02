Bonbons et vapoteuses sous un même toit

Des boutiques de vapotage ont entrepris de se transformer en magasins de bonbons et de friandises « exotiques » tout en continuant de vendre des cigarettes électroniques. La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT) dénonce cette stratégie susceptible d’attirer les jeunes consommateurs d’un produit interdit aux personnes de moins de 18 ans.

Les règles encadrant les boutiques spécialisées dans le vapotage sont claires : pour pouvoir étaler leurs produits sur des tablettes à la vue des clients, ces commerces ne peuvent vendre que des articles de vapotage (et rien d’autre), la marchandise ne doit pas être visible de l’extérieur du magasin et l’accès est interdit aux mineurs.

Face à ces contraintes, des marchands d’articles de vapotage ont changé leur modèle d’affaires d’une manière inédite. Ils présentent désormais leurs commerces comme des magasins de friandises qui offrent aussi des articles de vapotage. Ces commerçants s’inspirent des dépanneurs et des stations-service, qui ont le droit de vendre des articles de vapotage aux personnes de 18 ans et plus (si cette marchandise est cachée) tout en offrant leurs autres produits à n’importe quels clients, y compris des enfants.

La CQCT dénonce cette stratégie de l’industrie du vapotage. Dans une lettre adressée au ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, l’organisme dit constater une « tendance préoccupante » : « Les produits de vapotage se trouvent associés très intimement aux friandises, à une panoplie de saveurs et de couleurs et à une ambiance accueillante pour les jeunes. »

Flory Doucas, codirectrice et porte-parole de la Coalition, estime que cette stratégie de marketing confirme la nécessité de bannir les saveurs dans les produits de vapotage. « On voit les efforts de l’industrie pour faire entrer les jeunes dans leurs commerces. Si les produits n’avaient pas d’arômes, les jeunes ne s’y intéresseraient pas », dit-elle.

Dans sa plainte, la CQCT sonne l’alarme au sujet de « boutiques spécialisées en produits de vapotage [vapoterie] qui s’affichent physiquement comme des boutiques de vapotage [nom et enseigne externe] alors que sur Internet [et surtout à l’intérieur des magasins], elles se présentent plutôt en tant que commerces spécialisés en friandises exotiques. À l’inverse, dans certains cas plus rares, il s’agit de boutiques de bonbons qui offrent également des produits de vapotage ».

Commerces « essentiels »

Selon ce que Le Devoir a constaté, certaines boutiques spécialisées en vapotage ont fait ce changement de modèle d’affaires en 2021, durant les périodes de confinement dues à la pandémie. Les dépanneurs, les épiceries et les boutiques de la Société des alcools du Québec ou de la Société québécoise du cannabis étaient considérés comme des services essentiels qui pouvaient rester ouverts, mais pas les boutiques de vapotage.

Pour pouvoir rouvrir leurs portes, des détaillants d’articles de vapotage se sont transformés en « dépanneurs » — en offrant des chips, des bonbons et d’autres friandises. Ces commerces devenaient ainsi « essentiels » en cas de confinement.

Une boutique spécialisée Vape Town, rue Sainte-Catherine Ouest, a adopté cette stratégie. Le commerce s’affiche comme une vapoterie : « ARTICLES POUR VAPOTEURS 18 + », indique la devanture. En entrant dans la boutique, les clients découvrent des étalages de friandises. Les articles de vapotage se trouvent dans une autre pièce, à l’arrière, séparée par un rideau.

« On est une épicerie avec un permis de nicotine. C’est la tendance, maintenant », explique Kamal Kamareddine, gérant de la boutique.

Les jeunes de moins de 18 ans peuvent acheter des bonbons, mais « on demande toujours deux pièces d’identité » à ceux qui veulent acheter des produits de vapotage, précise-t-il.

Durant le passage du Devoir, deux groupes d’élèves vêtues d’un uniforme scolaire sont venues pour acheter des articles de vapotage. Elles se sont fait montrer la porte : « Dehors, les filles ! »

Une ancienne boutique de vapotage, située dans un tunnel entre deux centres commerciaux du centre-ville de Montréal, est aussi devenue un magasin de friandises importées. La CQCT a constaté que ce commerce offre aussi des produits de vapotage à la vue des clients, ce qui contrevient à la loi. Le Devoir a pu observer des bouteilles de liquide à vapoteuse bien en vue, sur une étagère du commerce.

Une tendance marginale

La Coalition cite deux chaînes de vapotage, Vape Town (qui s’affiche aussi sous l’appellation Munchiz) et Eurovap, qui offrent désormais des friandises. À Québec, le Shack à Snack offre aussi friandises et produits de vapotage sous un même toit, d’après le site Web de l’entreprise. Nos appels et nos messages pour parler à la direction de ces entreprises sont restés sans réponse.

Cette stratégie consistant à offrir à la fois des articles de vapotage et des friandises reste marginale, estime Christina Xydous, propriétaire de la chaîne spécialisée La Vapote, qui exploite quatre boutiques de vapotage — bientôt cinq — dans la région de Montréal.

« C’est comme dans un dépanneur. Si les produits de vapotage sont cachés, c’est parfaitement légal », explique la femme d’affaires. Elle est « à l’aise de dire que le gouvernement devrait agir » contre les magasins de bonbons qui contreviennent à la loi en plaçant des produits de vapotage à la vue des clients.

Dans ses boutiques spécialisées, Christina Xydous ne vend que des articles de vapotage (et aucun bonbon), les produits ne sont pas visibles de l’extérieur de ses commerces et l’accès est interdit aux mineurs.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a indiqué être « au fait que l’industrie des produits de vapotage est en transformation constante et demeure vigilant pour assurer une conformité stricte de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme ».

Les boutiques spécialisées doivent « transmettre au ministre un avis écrit qui indique le nom et l’adresse du point de vente », a précisé Robert Maranda, porte-parole du ministère. Quant aux dépanneurs, tabagies, stations-service ou épiceries, ils « n’ont pas à transmettre d’avis écrit au ministre pour signifier qu’ils vendent des produits de vapotage ».