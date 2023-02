Un antibiotique et un vaccin pour prévenir les ITS

Prévenir les infections transmissibles sexuellement (ITS) comme la chlamydia et la gonorrhée grâce à un antibiotique et un vaccin, c’est possible. Une étude française menée chez 500 hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et étant à risque d’ITS démontre que l’antibiotique doxycycline et un vaccin contre le méningocoque B sont efficaces pour réduire l’incidence de ces maladies. Une « avancée majeure », selon le Dr Réjean Thomas, président et fondateur de la clinique L’Actuel.

Les résultats de l’étude française DoxyVAC, menée par l’Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS), ont été présentés lundi à Seattle lors de la Conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes 2023.

Selon ses auteurs, la doxycycline — lorsque prise dans les 72 heures suivant une relation sexuelle non protégée — réduit d’un peu plus de 80 % les risques de chlamydia et de syphilis, et de près de 50 % le risque d’infection à gonocoque chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et prenant la prophylaxie préexposition pour prévenir le VIH.

« Le vaccin contre le méningocoque B [Bexsero] réduit le risque d’infection à gonocoque de près de 50 % », indique en entrevue au Devoir l’investigateur coordonnateur de l’étude, le Dr Jean-Michel Molina, qui dirige le service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Louis AP-HP, à Paris. « C’est le premier essai clinique randomisé qui confirme le bénéfice du vaccin contre le méningocoque B vis-à-vis du gonocoque. »

L’effet de la doxycycline sur la prévention des ITS était déjà connu. Une étude de plus petite taille dirigée par le Dr Molina et publiée en 2017 avait montré son efficacité. Des chercheurs américains avaient aussi présenté des résultats allant dans le même sens lors de la Conférence internationale sur le sida de Montréal en 2022.

Une « avancée majeure »

Devant ses données probantes et l’absence d’effet indésirable grave, l’ANRS a décidé d’offrir dès octobre dernier la doxycycline et le vaccin contre le méningocoque B à tous les participants de sa recherche, y compris le groupe témoin, mettant ainsi fin à l’étude dans sa forme originale.

Pour le Dr Thomas, les résultats de DoxyVAC sont « une avancée majeure dans la lutte contre les infections transmissibles sexuellement ». « Les ITS peuvent avoir des conséquences graves - en particulier la gonorrhée et la chlamydia, qui sont des causes importantes d’infertilité et de douleurs chroniques », souligne-t-il. Sans compter que le traitement et le suivi de ces patients entraînent des coûts pour le système de santé québécois.

Les ITS sont en augmentation au Québec. L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) qualifie d’« épidémie » la hausse de cas de chlamydia et de gonorrhée dans son plus récent Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) au Québec, datant de 2019 et publié au printemps dernier. Il juge « préoccupante » l’augmentation « importante » des infections de syphilis au cours des dernières années.

Le Dr Thomas croit que la doxycycline et le vaccin contre le méningocoque B sont des stratégies prometteuses pour prévenir les ITS. Il a d’ailleurs commencé à proposer l’antibiotique et le vaccin à ses patients « les plus à risque ». Ces derniers sont sous prophylaxie préexposition (comme dans l’étude), car ils ont très peu ou pas recours aux préservatifs lors de relations sexuelles.

« Le problème actuellement, c’est que chaque dose de vaccin Bexsero coûte 143 $, indique le Dr Thomas. Il faut en prendre deux. » Le vaccin n’est pas couvert par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) pour cette indication. Les résultats de l’étude venant d’être publiés, la Santé publique n’a évidemment fait aucune recommandation à ce sujet.

« Si le vaccin pouvait être fourni par la Santé publique dans un contexte de projet-pilote, ce serait intéressant, dit le Dr Thomas. Ce sont des choses dont on aimerait discuter avec eux. » Selon lui, l’accès à l’antibiotique — qui n’est pas non plus couvert par la RAMQ dans ce contexte préventif — ne pose pas problème: le médicament générique est « peu dispendieux ».

Au Québec, quelque 4000 personnes ont recours à la prophylaxie préexposition, d’après la RAMQ. Celles-ci pourraient à terme bénéficier de la doxycycline et du vaccin contre le méningocoque B, pense le Dr Thomas.

Résistance aux antibiotiques ?

L’utilisation fréquente d’antibiotiques pour prévenir les ITS soulève néanmoins des questions. « C’est vrai que donner des antibiotiques de façon répétée peut être un problème, parce qu’on peut avoir un impact sur l’émergence de résistances des bactéries aux antibiotiques », reconnaît le Dr Molina, aussi professeur à l’Université Paris Cité.

Selon lui, il vaut peut-être mieux offrir la doxycycline à un groupe ciblé : des « gens qui en ont vraiment besoin » et des « gens qui ont beaucoup d’infections sexuellement transmissibles » (et qui donc, prennent déjà des antibiotiques pour traiter ces maladies). « Et peut-être pas de façon prolongée », avance-t-il.

Bref, la prudence reste de mise pour l’instant. D’après le Dr Molina, davantage de données et de vérifications sont nécessaires pour s’assurer que ce moyen de prévention n’a pas « d’effet délétère » sur la résistance aux antibiotiques dans la population. Ses collègues et lui continueront de suivre les 500 participants de l’étude initiale jusqu’en septembre 2023.