Qu’est-ce que la démence fronto-temporale?

La dégénérescence fronto-temporale, aussi appelée maladie de Pick, dont souffre l’acteur américain Bruce Willis, est une forme de démence beaucoup moins commune que la maladie d’Alzheimer qui affecte en premier lieu les fonctions langagières.

Alors que près de 70 % de tous les cas de démence sont causés par la maladie d’Alzheimer, environ 5 % seulement sont imputables à la dégénérescence fronto-temporale. La démence à corps de Lewy, dont était atteint l’acteur Robin Williams, serait responsable de 15 % des cas et un nombre équivalent ou légèrement supérieur de personnes souffrirait de démence vasculaire.

La démence fronto-temporale (DFT) se distingue aussi de la maladie d’Alzheimer par le fait qu’elle affecte des personnes plus jeunes. Alors que la fréquence de la maladie d’Alzheimer augmente après l’âge de 65 ans, la DFT frappe surtout des personnes âgées entre 45 et 65 ans.

Cette maladie neurodégénérative se caractérise par une atrophie très marquée des lobes frontaux et temporaux du cerveau, d’où elle tire son appellation. On distingue trois types de DFT. La forme la plus classique et la plus connue affecte d’abord le comportement de la personne, qui connaît un changement de personnalité. « Les intérêts de la personne changent. Celle-ci peut devenir plus religieuse, plus détachée émotionnellement, plus désinhibée et dire des choses inappropriées. Ses filtres sociaux se dégradent », précise le Dr Étienne De Villers-Sidani, neurologue au Neuro (Institut-hôpital neurologique de Montréal).

Il existe également une forme langagière et une forme sémantique de DFT. Les personnes atteintes de la forme sémantique en viennent à ne plus se souvenir de l’utilité des objets du quotidien. « Elles n’ont pas nécessairement de difficulté à parler, mais elles ne savent plus quoi faire avec un marteau, par exemple. Leur connaissance de l’utilité, du sens [de la sémantique] des choses disparaît », indique-t-il.

Bruce Willis serait vraisemblablement atteint de la forme langagière de la DFT, croit le Dr De Villers-Sidani. Dans cette forme particulière, la dégénérescence fronto-temporale survient principalement dans l’hémisphère — le plus souvent le gauche — qui est responsable du langage. Cette dégradation cérébrale se « traduit d’abord par des difficultés d’articulation et de prononciation. Le langage devient saccadé, il perd sa fluidité. Autant de symptômes qui ont dû être visibles assez tôt chez un acteur comme Bruce Willis », fait remarquer le neurologue.

« La personne en vient à éprouver des difficultés à bien ordonner la position relative des mots dans une phrase, à bien respecter l’accord des verbes. Elle fait des erreurs de grammaire. Ces difficultés affectent autant le langage parlé qu’écrit. Alors que la coordination des multiples muscles des cordes vocales, de la langue et de la bouche se fait normalement de façon automatique et inconsciente quand nous parlons, la personne atteinte de DFT doit penser à comment articuler les mots, ce qui sort de sa bouche est alors souvent désorganisé. La personne présente une aphasie progressive et a du mal à comprendre certaines instructions complexes transmises oralement ou par écrit. On comprend que c’est vraiment le centre du langage qui est affecté », détaille-t-il.

Soit dit en passant, Bruce Willis avait déjà reçu un diagnostic d’aphasie au printemps 2022.

«Comme la DFT est peu fréquente, on attribue souvent à tort ces symptômes à un accident vasculaire cérébral (AVC) », souligne le neurologue qui admet que la DFT est plus difficile à diagnostiquer.

Ce sont les réseaux neuronaux impliqués dans le langage qui sont ciblés dans cette maladie, mais la dégénérescence continue de se répandre au-delà de cette région et finit par affecter l’ensemble du cerveau. C’est pourquoi d’autres difficultés apparaissent graduellement, comme des pertes motrices au niveau des membres supérieurs, des problèmes de mémoire.

Dans la maladie d’Alzheimer, ce sont plutôt l’intérieur des lobes temporaux qui sont d’abord affectés, plus précisément les hippocampes, structures qui jouent un rôle central dans la mémoire, d’où les pertes de mémoire à court terme qui se manifestent au début de la maladie. Il existe néanmoins « une forme d’Alzheimer qui atteint principalement le langage et qu’on appelle l’aphasie logopénique. Cette dernière n’affecte pas l’articulation phonétique comme le fait la DFT, mais entraîne des difficultés à trouver les bons mots pour décrire les choses », explique le spécialiste des démences.

Des anomalies génétiques peuvent être à l’origine de la forme langagière de la DFT, dont est atteint Bruce Willis. « Une anomalie sur le chromosome 7 est parfois présente chez les personnes atteintes. Si un enfant hérite de la mutation portée par un de ses deux parents, il est presque certain qu’il développera la maladie », prévient le Dr De Villers-Sidani.

Pour le moment, on ne dispose d’aucun traitement pour cette maladie. L’espérance de vie des patients est de 7 à 13 ans. Comme la forme langagière de DFT attaque les divers muscles de la bouche impliqués dans le langage, vient un moment où la personne éprouve des difficultés à avaler, et peut alors aspirer ses aliments et ne plus pouvoir s’alimenter.