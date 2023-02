Remplacer les médicaments par la réalité virtuelle

La même réalité virtuelle ludique et divertissante à laquelle on accède en enfilant un casque sur la tête trouve aussi des applications bénéfiques concrètes dans le secteur de la santé. Forte d’une approbation de sa technologie par Santé Canada, une start-up montréalaise vient de commencer à offrir des thérapies en réalité virtuelle à l’Hôtel-Dieu d’Alma.

Paperplane Therapeutics a été fondée en 2019 par un médecin et un doctorant spécialiste des médias numériques et d’immersion. La première thérapie qu’ils ont développée à l’aide d’un casque de réalité virtuelle et qui a reçu l’aval de Santé Canada s’adresse aux enfants. Elle les aide à combattre l’anxiété avant une opération somme toute basique, mais quand même angoissante : passer du temps dans un appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM).

« Ça évite d’avoir recours à un sédatif pour calmer des enfants un peu nerveux qui pourraient bouger et ainsi ruiner l’opération, résume le docteur Jean-Simon Fortin, p.-d.g. de la jeune pousse de six personnes. Pour gagner du temps, on a tendance à recourir bien trop souvent à la médication avant une IRM, simplement pour accélérer la procédure quand on en a plusieurs à faire dans la journée. »

Plutôt que de faire ingérer un produit médicamenté au jeune patient, on lui fait enfiler un casque de réalité virtuelle. Paperplane mise sur la version pour entreprise du casque de la sociétéPico, une marque reconnue et très appréciée dans le monde du multimédia et du divertissement numérique. Surtout, « ses conditions d’utilisation et son respect de la confidentialité des utilisateurs sont bien meilleurs que ceux de Meta », la société mère de Facebook, mieux connue du grand public pour ses casques de marque Quest, dit le Dr Fortin.

Les résultats sont éloquents : 80 % des patients en pédiatrie qui suivent la thérapie en réalité virtuelle disent avoir vu une réduction significative de leur anxiété. La moitié disent avoir subi une réduction de la douleur liée à l’opération, alors que près du tiers affirment que la douleur a simplement disparu. De plus, « 100 % du personnel est satisfait », assure Jean-Simon Fortin.

Oncologie et hémodialyse

À la suite de ce premier succès, Paperplane Therapeutics a élargi son offre de thérapies. L’application de réalité virtuelle mise en place à l’Hôtel-Dieu d’Alma s’adresse à une clientèle plus âgée et servira dans des circonstances plus délicates encore.

Par exemple, les patients devant subir une stimulation transcrânienne magnétique pourront s’immerger en amont dans un univers qui les aidera à contrôler leur anxiété grâce à des exercices de respiration profonde. Cette stimulation est utilisée dans le traitement de certaines maladies mentales graves, comme la dépression clinique, le trouble obsessionnel compulsif et le stress post-traumatique.

Les thérapies ainsi offertes seront améliorées avant de passer au stade de l’étude clinique pour être à leur tour approuvées par Santé Canada plus tard cette année, explique Jean-Simon Fortin. « Nous aurons alors des données sur la valeur d’apaisement et son acceptation par les professionnels. Il faut que la thérapie fonctionne bien, mais elle doit également être bien reçue par le personnel soignant. »

Dans les hôpitaux, la jeune pousse voit aussi des applications prometteuses de la réalité virtuelle en oncologie et lors de certains traitements plus particuliers, comme l’hémodialyse. Ailleurs en santé, elle prépare une autre série d’applications qu’elle offrira aux dentistes soucieux de calmer leurs patients les plus anxieux.

« Nous pouvons servir partout où on peut aider des patients qui sont en douleur, puisque la technologie est un bon moyen de combattre l’anxiété et la douleur. »

Du télécopieur à la RV…

Le recours à la réalité virtuelle en santé est nouveau, mais pas tant que ça. Cette technologie représente à l’heure actuelle un marché de 2,7 milliards $US en Amérique du Nord. Selon les prévisions de poids lourds comme Alphabet (Google), HP, Microsoft et Samsung, qui ont tous un oeil sur ce secteur, ce marché vaudra quatre fois plus d’ici cinq ans.

Une bonne partie de cette croissance ira du côté de la formation des futurs professionnels de la santé. Mais son utilisation pour remplacer d’autres types de soins permettra dans bien des cas aux établissements spécialisés de réduire leurs coûts de fonctionnement. Les thérapies offertes par Paperplane sont vendues sous licence sur une base annuelle, à une fraction du prix des produits pharmaceutiques qu’elles remplacent.

L’objectif de l’entreprise montréalaise est d’ailleurs d’étendre le plus rapidement possible sa place dans le marché nord-américain des technologies de la santé. Ses dirigeants sont déjà en discussion avec des partenaires, dont Telus Santé, pour les aider dans cette expansion.

Le réseau québécois de la santé peine à prendre le virage numérique. Sa trop grande dépendance envers les télécopieurs fait jaser depuis des années. La semaine dernière, le problème a une nouvelle fois fait les manchettes, mais en Ontario cette fois. Manifestement, il y a de la place pour moderniser les soins de santé partout sur le continent…