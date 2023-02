La santé publique modifie ses recommandations en matière de vaccination contre la COVID-19. Pour l’hiver et le printemps 2023, on invite seulement les personnes n’ayant jamais contracté le virus à se faire vacciner à nouveau.

Pour la première fois depuis le début de la nouvelle année, le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, a fait une mise à jour jeudi sur l’évolution de la pandémie de COVID-19 ainsi que des autres maladies respiratoires infectieuses au Québec.

Aux côtés de la pédiatre et microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine, la Dre Caroline Quach-Thanh, le Dr Boileau a expliqué que l’immunité hybride, acquise par la vaccination et une infection passée, confère une meilleure protection contre les hospitalisations et les décès que la vaccination unique.

Selon les dires du Dr Boileau, environ les trois quarts des Québécois de moins de 60 ans auraient déjà eu la COVID-19 depuis le début de la pandémie à l’hiver 2020. Pour ce qui est des personnes de plus de 60 ans, environ la moitié de la population serait passée par une infection.

Les gens qui n’ont jamais eu la maladie et dont la dernière dose de rappel remonte à plus de six mois sont invités à se faire vacciner à nouveau. Cette invitation vaut aussi pour les personnes immunodéprimées, qui sont appelées à mettre à jour leur protection tous les six mois.

Selon le bilan quotidien du ministère de la Santé, cinq décès supplémentaires liés à la COVID-19 ont été recensés, mais ils sont tous survenus il y a plus d’une semaine. Dans les hôpitaux, 1439 patients sont atteints du coronavirus, dont 452 qui sont hospitalisés précisément en raison de la maladie. Du lot, 25 personnes sont traitées dans une unité de soins intensifs.

De plus, le réseau de la santé est privé de 2230 travailleurs en raison de retraits préventifs, d’isolement ou en attente de résultats de dépistage.