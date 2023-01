Les jeunes, toujours plus médicamentés pour traiter leur santé mentale

Les Québécois et les Canadiens se tournent de plus en plus vers les médicaments pour retrouver leur santé mentale. Les moins de 30 ans sont particulièrement touchés par cette tendance.

Entre 2019 et 2021, les demandes de remboursement pour des médicaments liés à la santé mentale ont augmenté de 24 % chez les 30 ans et moins. La tranche des adultes entre 30 et 39 ans a également connu une hausse de 13 % de demandes pour les tranquillisants, somnifères, antidépresseurs et autres psychotropes.

Ces données sont tirées d’un rapport annuel de Sun Life, le plus grand payeur de réclamations privé au Canada. Aucune donnée n’est disponible quant au volume de ces réclamations et le montant payé pour ces médicaments.

« Les moins de 30 ans ont grandi dans une culture beaucoup plus ouverte sur la santé mentale. Ils en parlent plus rapidement, vont chercher de l’aide plus rapidement », observe Marie-Chantal Côté, vice-présidente aux garanties collectives à la Sun Life, afin d’expliquer ce bond spectaculaire.

Les remboursements pour les thérapies ont aussi explosé durant la pandémie. Les demandes de règlement « pour des spécialistes paramédicaux en santé mentale » ont augmenté de 50 % en deux ans pour les moins de 35 ans.

Ces réclamations demeurent cependant stables pour les Canadiens plus de 45 ans, indique cette analyse.

La dépression constitue la maladie qui accapare le plus de ressources avec près de la moitié du total des réclamations pour des troubles de santé mentale.

Les nouvelles demandes pour le traitement de la dépression diminuent toutefois en nombre depuis 3 ans. Inversement, les « troubles d’adaptation » et les « troubles anxieux » gagnent en importance d’année en année, selon l’échantillon de 1,5 million de Canadiens.

D’autres études confirment ces données parcellaires. Les prescriptions pour traiter un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) ou la dépression continuent d’augmenter d’année en année et les prescriptions pour la dépression ont augmenté entre 2020 et 2022, selon les données de TELUS Santé. « La dépression touche particulièrement les jeunes de moins de 25 ans, chez qui on constate une augmentation de près de 23 % des prescriptions en 2021, qui s’ajoute à une augmentation de 10 % [en 2020] », notait-on en juillet 2022.

Ainsi, la consommation de médicaments comme le Vyvanse et le Concerta, qui mitigent les troubles neuro-atypiques (comme le TDAH et la narcolepsie), dépasse maintenant celle de médicaments qui servent à traiter le cancer.

Notons que ces données concernent tout le Canada, mais que les problèmes de santé mentale sont répartis inégalement d’un océan à l’autre. Les provinces de l’Atlantique affichent les niveaux d’anxiété les plus élevés de toutes les provinces (15 %), tandis que le Québec signale les plus faibles niveaux d’anxiété (7 %) et de dépression (4 %), selon Recherche en santé mentale Canada.