Les femmes enceintes atteintes de la COVID-19 7 fois plus à risque d’en mourir

Les femmes enceintes infectées par le coronavirus pendant leur grossesse ont été 7 fois plus à risque de décéder de la COVID-19 et exposées à un risque accru de complications, ainsi que leurs bébés à naître.

C’est du moins ce que constate une méta analyse publiée cette semaine dans le British Medical Journal Global Health, réalisée à partir de données récoltées sur plus de 13 000 femmes enceintes provenant d’études menées dans 12 pays pour mieux évaluer le risque posé par une COVID contractée en cours de grossesse.

Les chercheurs, qui ont mesuré l’impact de la COVID sur les grossesses menées entre février 2020 et juillet 2021, concluent à un risque relatif de décès multiplié par 7 chez les parturientes infectées, et un recours cinq fois plus fréquent aux soins intensifs.

Plus de 50 % des femmes enceintes recrutées — infectées et non infectées — dans ces études provenaient de la Suède, d’Espagne, d’Italie et des États-Unis. Une plus faible proportion des données colligées venaient de Chine, de Turquie et de pays de l’Afrique subsaharienne. 

Les données ont été récoltées à une époque où la plupart des participantes à l’étude étaient non-vaccinées. Ces résultats offrent donc un aperçu du risque que pose la COVID pour les femmes enceintes n’ayant pas développé d’immunité après un vaccin, une infection, ou les deux.

Les femmes infectées durant leur gestation étaient aussi 23 fois plus à risque de développer une pneumonie et 15 fois plus à risque d’être placées sous ventilation. L’infection augmentait aussi de façon significative le risque d’autres complications graves, notamment de prééclampsie et d’embolie dues à des thromboses. Les données démontrent qu’il y a eu plus de naissances prématurées et d’admission aux soins intensifs chez les nouveau-nés de mères infectées, mais pas plus de mortinaissances.

Selon la Dre Diane Francoeur, obstétricienne gynécologue au CHU pédiatrique Sainte-Justine, cette étude vient confirmer le bien-fondé des recommandations prônant depuis longtemps la vaccination des femmes enceintes. Elles viennent attester les observations empiriques faites dans cet hôpital, à l’effet que les parturientes développent davantage de complications suite à l’infection que la population en général.

« Avec le recul, on se réjouit d’avoir été plus agressifs dans notre approche (en insistant sur la vaccination) pour protéger les femmes enceintes. On le voit depuis le début sur le terrain qu’elles sont plus à risque », affirme cette médecin spécialiste.

Si les chiffres rapportés dans cette étude sont inquiétants, la réalité a toutefois évolué depuis, insiste Dre Francoeur. Les variants maintenant en cause dans la COVID entraînent des symptômes moins graves et la vaccination a de beaucoup limité les complications chez les femmes enceintes, estime-t-elle.

En plus des vaccins, environ 75 % de la population a maintenant contracté le virus ce qui confère à plusieurs futures mères une immunité hybride, explique-t-elle. Reste qu’on ignore exactement combien de femmes enceintes sont adéquatement protégées, aucune donnée n’étant recueillie à ce sujet lors de l’octroi du vaccin au Québec, déplore Dre Francoeur. Celle-ci estime que la moitié de ses patientes refusent toujours d’être vaccinées.

« Il y a des milieux où l’adhésion au vaccin demeure [...] très faible et où la désinformation continue de sévir et de prévaloir sur les informations scientifiques », déplore cette spécialiste. « Même si on sait que l’infection ne cause plus autant de complications qu’avant, le vaccin permet toujours d’éviter la forme grave de la COVID, d’éventuelles hospitalisations et des séjours aux soins intensifs », dit-elle.

Selon Dre Francoeur, plusieurs femmes craignant encore de nuire à leur enfant à naître se mettent inutilement à risque en refusant le vaccin. « Même si elles ne sortent pas de chez elles pour se protéger, elles vont finir par être exposées au virus par leurs autres enfants qui ramènent le virus à la maison. »