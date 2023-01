Québec laisse entendre qu’il suivra l’avis de la Santé publique sur les rappels de vaccin

Le premier ministre François Legault a laissé entendre mercredi que son gouvernement suivra fort probablement l’avis de la Santé publique ne prônant pas de nouveaux rappels du vaccin contre la COVID-19 à moyen terme pour les personnes en santé.

Québec n’a pas annoncé encore officiellement ses couleurs sur les suites qu’il entend donner à l’avis que vient de lui remettre le Comité d’immunisation du Québec à cet effet. Dans une mêlée de presse tenue avant la réunion du Conseil des ministres à Québec, François Legault a toutefois laissé entendre que son gouvernement s’était toujours rangé derrière les avis de la Santé publique.

« Bien, écoutez, là, je pense qu’on a bien travaillé, depuis deux ans et demi, avec la Santé publique, puis on va suivre leurs recommandations », a-t-il dit.

Dans un avis scientifique, dont Le Devoir a publié la teneur la semaine dernière, le Comité d’immunisation du Québec (CIQ), affilié à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), estime qu’un rappel vaccinal n’est plus nécessaire pour les personnes en santé adéquatement vaccinées.

Le CIQ est d’avis que seules les clientèles à risque (les plus de 60 ans, les personnes vivant en CHSLD ou en RPA, les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, les travailleurs de la santé et les personnes vivant en régions éloignées ou isolées), et celles qui n’ont jamais été infectées par le virus, gagneraient à recevoir un rappel si elles ont été vaccinées il y a plus de 6 mois.

L’avis est entre les mains du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, qui a brièvement indiqué avant son entrée au conseil des ministres mercredi « qu’il continuait de suivre ça ». C’est à lui que revient la décision de suivre ou pas les recommandations émises par de la direction de la Santé publique.

Le premier ministre Legault s’est quant à lui montré moins hésitant : « Si la Santé publique nous dit “ Il y a certaines personnes, après trois, quatre doses, que ce n’est plus nécessaire de se faire vacciner ”, on va faire comme on a fait depuis deux ans et demi, bientôt presque trois ans, on va suivre les recommandations de la Santé publique. »

XBB.1.5

Par ailleurs, les dernières données publiées mercredi par l’Institut national de santé de la santé publique du Québec (INSPQ) confirment la progression rapide du sous-variant XBB.1.5, le descendant d’Omicron le plus contagieux rapporté à ce jour. Le variant XBB.1.5 a été détecté dans 11,5 % des cas dépistés au Québec entre le 8 et le 14 janvier. Depuis Noël, la part de ce variant, déjà dominant dans le nord-est des États-Unis, s’est multipliée par cinq.