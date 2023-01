Le libéral André Fortin fustige la CAQ dans la crise à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Le député libéral de Pontiac, André Fortin, a fustigé le gouvernement de François Legault et son ministre Christian Dubé pour leur gestion de la crise à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui reflète selon lui « l’incompétence caquiste » en matière de santé.

« Après cinq ans de gouvernement caquiste, non seulement la situation des urgences ne s’est pas améliorée, mais notre système de santé craque de partout. C’est un échec lamentable du ministre et une crise de leadership, alors qu’il refuse de s’impliquer directement lorsque des problèmes surviennent », a-t-il affirmé dans une déclaration diffusée mardi avant-midi.

Selon le porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé, « la fermeture de l’urgence de Maisonneuve-Rosemont était prévisible depuis des mois et est une autre démonstration de l’inefficacité de la CAQ », d’autant plus que le ministre de la Santé, Christian Dubé, « a refusé d’entendre l’appel à l’aide des infirmières et d’agir avant que la crise n’éclate ».

« Le résultat de toute cette incompétence est, selon les infirmières elles-mêmes, la mise en danger de la vie des patients », a martelé l’élu.

Rappelons que l’urgence de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont a rouvert ses portes à 8 h, mardi matin, après une nuit aux activités réduites. Les infirmières du quart de soir avaient refusé un plan de contingence proposé par la direction qui les aurait forcées à travailler en équipes réduites.

La situation, attribuable au manque d’effectifs, serait « intenable » depuis la fin décembre, a-t-il été rapporté.

Le personnel infirmier de l’urgence dénonce l’imposition de temps supplémentaire obligatoire (TSO) ; plus de 90 des quelque 115 infirmières ont par ailleurs réclamé la démission de la cheffe d’unité par l’entremise d’une pétition, vendredi.

Une rencontre entre la haute direction du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et les infirmières est prévue mercredi. Déjà plusieurs travailleuses et travailleurs auraient menacé de démissionner en bloc

Le député de Rosemont et porte-parole solidaire en matière de santé, Vincent Marissal, devrait lui aussi se prononcer sur la crise qui secoue l’établissement hospitalier en début d’après-midi.

Sur les ondes de Radio-Canada, le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a déclaré « que ça n’a absolument pas de bon sens qu’on ferme une urgence à Montréal en 2023 ». Le député de Gouin a dénoncé les problèmes structurels observés à l’hôpital et a réclamé « une intervention musclée du gouvernement ».

Le ministre Dubé a quant à lui fait savoir qu’il ferait le point, mardi, sur la situation. Le président-directeur général du CIUSSS de l’Est-de-Montréal, Jean-François Fortin Verreault, devrait aussi prendre la parole en milieu de journée.

Le taux d’occupation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont était de 117 % mardi midi, selon Index Santé.

Autre crise à Jonquière

La situation est aussi critique dans d’autres hôpitaux du Québec. À l’Hôpital de Jonquière, les infirmières de l’urgence ont effectué un « sit-in » d’une trentaine de minutes en matinée, mardi, a rapporté Radio-Canada.

Elles dénonçaient ainsi la surcharge de travail entraînée par le taux élevé d’occupation, chiffré à 131 % mardi midi, et par le manque de personnel. Les travailleurs de la santé de l’établissement souhaitent qu’un inspecteur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) se penche sur leur situation afin d’obtenir des conditions de travail sécuritaires, ajoute le réseau de télévision.

——

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse canadienne pour les nouvelles.