Le sous-variant XBB.1.5 s’amène au Québec

Le sous-variant XBB.1.5, qui s’est répandu comme une traînée de poudre aux États-Unis, commence à se propager au Québec. Il représentait 2,4 % des cas entre le 25 et le 31 décembre, selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) qui a publié de nouvelles données mercredi. Une vingtaine de cas ont été recensés.

Inès Levade, spécialiste clinique en biologie médicale au Laboratoire de santé publique du Québec à l’INSPQ, s’attend à ce que ce pourcentage augmente. « La question est plus de savoir, est-ce que ça va augmenter aussi rapidement qu’aux États-Unis ? » dit-elle.

D’après le Centre de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) des États-Unis, 28 % des cas de COVID-19 détectés la semaine dernière étaient attribuables au XBB.1.5. Le CDC a revu à la baisse son estimation de 40 %, d’abord évoquée dans les médias à la suite de la collecte de nouvelles données. « Dans le nord-est des États-Unis, c’est rendu à un petit peu plus de 70 % », ajoute Inès Levade.

Reste à voir si le XBB.1.5 supplantera les variants déjà présents au Québec. Durant le temps des Fêtes, le BQ.1.1 dominait (65 % des infections). « Depuis plusieurs mois, on a affaire à une espèce de soupe de variants, indique Inès Levade. On est assez prudent sur les prédictions, sur ce qu’on observe dans un autre pays et si ça peut arriver chez nous. On ne peut jamais vraiment être sûr. »

Elle cite en exemple la première lignée de XBB qui « a pris le dessus » dans d’autres pays, mais qui n’a jamais pris racine au Québec. XBB est demeurée sous la barre du 1 % des cas dans la province.

L’INSPQ surveille toutefois de près XBB.1.5, dont le premier cas a été détecté vers la fin novembre. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le sous-variant – qui fait partie de la famille Omicron – est le plus contagieux à ce jour.

Il combine des mutations qui lui conféreraient « une grande capacité à échapper à nos anticorps, la première ligne de défense du système immunitaire » ainsi qu’une « plus grande capacité à se fixer au récepteur des cellules qu’il infecte », précise Inès Levade.

« Il n’a pas l’air plus virulent, poursuit-elle. Il n’a pas l’air de déclencher une maladie plus sévère. Malgré ça, s’il se transmet beaucoup plus, ça reste quand même embêtant, dans le sens où on aurait plus de cas et donc plus d’hospitalisations potentiellement. »

Québec a rapporté mercredi 698 nouveaux cas et 6 nouveaux décès liés à la COVID-19. Les autorités dénombrent 2095 hospitalisations, dont 716 en raison de la COVID-19, une diminution de 42 par rapport à la veille. Aux soins intensifs, le nombre de patients est en baisse de 5 par rapport à mardi : 48 personnes s’y trouvent, dont 25 en raison de la COVID-19.

Dans le réseau de la santé public, 2553 travailleurs sont absents pour des raisons liées à la COVID, comme un isolement ou un retrait préventif.

D’autres détails suivront.