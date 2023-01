Brancardiers, les «taxis» des hôpitaux

Ils transportent les patients à leurs examens et procèdent à leur transport de l’urgence aux étages. Un poste névralgique, surtout en période de crise. Portrait d’un brancardier.

« Je fais le “taxi” dans l’hôpital ! » François Poulin, 50 ans, marche d’un pas pressé vers l’urgence. Le brancardier doit aller chercher une patiente et la transporter au deuxième étage, où elle subira un électrocardiogramme. « Ici, il n’y a pas de cônes orange, dit-il en riant. Mais il faut faire de petits slaloms. »

Ça bouchonne à l’urgence de l’hôpital de Verdun en ce lundi matin de décembre. Des patients sur civière — en grande majorité âgés — s’alignent dans un corridor près du poste des infirmières. Le taux d’occupation dépasse les 180 %.

Malgré l’achalandage et les entraves, François Poulin parvient à sortir la patiente de sa chambre. Le chemin est étroit. Pour négocier un virage, il doit déplacer une poubelle et demander à des collègues — qui désinfectent une civière et un mur — de se décaler.

« Il faut souvent tasser des affaires », indique-t-il, en marchant et en poussant la civière vers l’ascenseur. « L’important, c’est de mettre le patient en sécurité. »

S’assurer, par exemple, que les malades sous oxygène ont « une bonbonne pleine » avant de les amener à un examen. « Il ne faudrait pas qu’elle se vide pendant qu’ils attendent », explique-t-il.

L’ascenseur s’arrête au deuxième étage. François Poulin fait rouler la civière — « ici, il faut se donner un élan » — et gare la patiente dans un « stationnement » (un rectangle délimité par des lignes jaunes au sol) en face du local où elle effectuera son « tapis roulant ». Il actionne le frein et signale l’arrivée de la malade à un technicien.

Sa mission achevée, il décroche un téléphone et prend note de l’affectation suivante au moyen d’un système automatisé. Direction : le cinquième étage. Il doit y récupérer une patiente afin qu’elle subisse une tomodensitométrie (un « scan »).

« On fait chacun au minimum une trentaine de courses par jour », estime le chef d’équipe des brancardiers de Verdun. Cela équivaut à 18 000 pas en moyenne par quart, selon lui. « Il faut être en forme ! » dit François Poulin, les yeux bleu ciel comme son uniforme et des souliers de course aux pieds.

Un poste essentiel

Au Québec, 202 travailleurs du réseau de la santé détiennent le titre d’emploi de brancardier, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Ce poste demeure méconnu du grand public, mais représente un maillon essentiel de la chaîne du réseau de la santé. Ces « taxis internes » des hôpitaux effectuent les transports de patients devant passer des examens ou être transférés de l’urgence aux étages lorsqu’une place se libère. Chaque minute compte pour désengorger les centres hospitaliers.

« La priorité, c’est toujours de ne pas faire attendre le patient, dit François Poulin. Des fois, quand on est malade, la patience n’est pas là. »

François Poulin fait le plus vite qu’il peut. Il connaît tous les raccourcis de l’hôpital de Verdun, où il travaille depuis une trentaine d’années, dont une dizaine à titre de brancardier.

Il doit toutefois composer avec « des impondérables ». « Des fois, l’ascenseur tombe en panne, dit-il. C’est comme le métro de Montréal. »

Certaines courses sont aussi plus longues que d’autres. À l’hôpital de Verdun, les sept brancardiers ont une formation de préposé aux bénéficiaires, ce qui leur permet de transférer les patients d’une civière (ou d’un fauteuil roulant) à un lit d’hospitalisation en suivant les « principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires ». Ces manoeuvres peuvent nécessiter plus de temps lorsque le malade est moins mobile.

Lors de notre passage, François Poulin a aidé un homme âgé — en provenance de l’urgence — à faire quelques pas jusqu’à son lit aux soins palliatifs. « Ne vous inquiétez pas, vous allez vous servir de moi comme d’une marchette ! » lui a-t-il dit, une fois le patient debout. « Ça va ? Pas trop étourdi ? » Le brancardier l’a aidé à s’asseoir sur son matelas, puis une consoeur préposée aux bénéficiaires l’a installé.

François Poulin apprécie ses échanges avec les malades, malgré la brièveté des contacts. « Des fois, on est les seules personnes à qui ils se confient, dit-il. Ils viennent de recevoir une mauvaise nouvelle et ils se confient à nous. »

D’autres patients profitent du trajet pour faire part de leurs inquiétudes. « On essaie de les rassurer au meilleur de notre connaissance, affirme-t-il. Si je ne peux pas répondre à leurs questions, je leur dis : “Ne vous inquiétez pas, tout va bien aller. Rendu en haut, ne vous gênez pas pour poser des questions avant d’entrer. C’est votre droit.” »

Des fois, on est les seules personnes à qui ils [les patients] se confient. Ils viennent de recevoir une mauvaise nouvelle et ils se confient à nous.

De retour dans le local des brancardiers, François Poulin s’assoit sur une chaise en attendant un autre appel. Plusieurs collègues s’y trouvent, dont Lydia Cintas, brancardière depuis cinq ans. Questionnée par Le Devoir, elle raconte qu’elle était auparavant préposée aux bénéficiaires aux soins intensifs de Verdun.

« C’était autrement plus physique et, là, j’arrive à mon stade “mémé”. Je m’initie à la marchette avec des patients en avant », dit en blaguant la femme aux cheveux grisonnants, sous les rires généraux.

La tâche a beau être moins fatigante que celle des préposés aux bénéficiaires, des patients sont lourds à transporter, indique l’équipe. Certains déplacements requièrent des civières électriques, précise François Poulin.

Le brancardier y a recours lorsqu’il se rend à l’« annexe », une unité modulaire reliée au bâtiment principal par une passerelle qui rappelle un aéroport. « Il y a une pente, dit-il. On demande la civière électrique pour éviter les blessures et de perdre le contrôle. »

La circulation est dense dans les corridors, de véritables boulevards que des gens traversent parfois les yeux rivés sur leur cellulaire. Les ascenseurs peuvent aussi être bondés. « On essaie de dire aux gens, on s’excuse, on a besoin de l’ascenseur, c’est priorité aux patients, dit François Poulin. Il y en a qui s’obstinent et ne veulent pas nous laisser rentrer. Des fois, il faut être ferme, en restant respectueux, naturellement. »

François Poulin n’a jamais regretté son poste de brancardier. Il compte « sur les doigts de la main » les jours où il n’avait pas envie de « rentrer », dit-il.

Les brancardiers « allègent un peu » la tâche des préposés aux bénéficiaires qui devraient, s’ils n’étaient pas là, conduire les patients à leurs examens. « Dans le contexte actuel, ce serait fou, pense-t-il. Ils seraient encore plus fatigués, plus brûlés. » Les patients en pâtiraient aussi. « Il y a beaucoup de gens qui attendraient encore plus longtemps pour leur examen… »