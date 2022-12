Une équipe d’intervention à domicile pour aider des personnes DI-TSA en crise

Diana Trejo est toujours parvenue à gérer les crises de son garçon atteint d’un trouble du spectre de l’autisme. Mais cette année, elle a dû demander de l’aide. Son fils de 11 ans criait, se frappait la tête et les cuisses, se lançait sur son lit et pleurait pendant des heures jusqu’à en vomir. « J’étais rendue à un point où je ne savais plus quoi faire », dit-elle.

Un service d’intervention d’urgence est venu à sa rescousse : AEO mobile (accès, évaluation, orientation), destiné aux Montréalais ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Formée de huit éducateurs spécialisés et d’une psychoéducatrice, l’équipe intervient à domicile lorsqu’une crise survient ou lorsqu’une situation s’aggrave.

Diana Trejo et son garçon ont bénéficié du soutien d’AEO pendant près de quatre semaines cet été. Un éducateur spécialisé, Abdelghani Fettouhi, a communiqué quotidiennement avec la famille. « On se voyait pratiquement tous les deux jours », dit l’intervenant, rencontré au domicile de Diana Trejo en septembre.

Abdelghani Fettouhi a pu être témoin de crises de l’enfant. « On a essayé de comprendre pourquoi il en faisait, explique-t-il. Il ne parle pas, mais il pointe. Il prend par la main aussi, des fois. » L’éducateur spécialisé a proposé à Diana Trejo des moyens pour calmer le jeu.

« C’est beaucoup des essais et erreurs », affirme la mère de 32 ans, qui s’occupe seule de son garçon avec l’aide de ses parents. « Mais ça aide. Ses crises ont beaucoup diminué, comparativement à ce que c’était au début. »

Une fois son mandat terminé, Abdelghani Fettouhi a dirigé la famille vers un autre service. Une éducatrice spécialisée visite Diana Trejo chaque semaine.

Un service né de la pandémie

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a lancé AEO mobile le 4 avril 2020, au tout début de la pandémie de COVID-19. À l’époque, l’établissement voulait offrir de l’aide aux familles confinées à la maison avec leur enfant ayant une DI ou un TSA.

« Quand les services ont fermé le 13 mars […], on s’est tout de suite dit : “Qu’est-ce qui va se passer avec les familles qu’on ne connaît pas et qui sont sur la liste d’attente ?” On s’est dit qu’il fallait avoir un service d’urgence », dit la cheffe d’AEO, Yolande Bujold.

Une équipe a été mise en place et a contacté tous les gens inscrits au guichet d’accès aux services DI-TSA dans la région de Montréal. — À titre indicatif, en date du 19 décembre, 945 personnes figuraient sur cette liste d’attente, dont 42 avec un niveau de priorité élevé. — Lorsqu’une crise survenait, un éducateur spécialisé se déplaçait chez la famille.

Sainte-Justine nous a appelés [dernièrement] pour une famille qui est arrivée au Québec en septembre et qui s’est présentée trois fois à l’urgence la même semaine

Depuis sa création, AEO mobile est intervenu à 363 reprises, dont 125 fois à la suite d’un appel d’urgence devant être pris dans un délai maximal de trois jours, indique le CIUSSS.

Le service est ponctuel et de courte durée. « Des fois, on fait juste une intervention de crise, on structure les choses, on emballe ça comme il faut et la famille est capable de continuer », affirme Yolande Bujold.

L’équipe mène aussi des opérations d’envergure. Elle a été appelée en renfort lorsque des gens ayant une déficience intellectuelle ont été forcés, l’automne dernier, de quitter leur lieu d’hébergement, Les foyers de la création, à Montréal.

« On a reçu un message du ministère le matin indiquant que le propriétaire évinçait une douzaine de personnes à midi, raconte Yolande Bujold. On est arrivés sur place à 10 h. Il y avait une dizaine [d’intervenants] avec moi. J’ai appelé le curateur public, les parents. On a fait les bagages avec l’équipe. À 16 h 30, il ne restait plus personne dans le lieu. » Tous les locataires avaient été raccompagnés jusqu’à un nouveau lieu d’hébergement.

Selon Yolande Bujold, des hôpitaux ont aussi souvent recours à AEO. « Sainte-Justine nous a appelés [dernièrement] pour une famille qui est arrivée au Québec en septembre et qui s’est présentée trois fois à l’urgence la même semaine, indique-t-elle. Ce sont des gens qui ne sont pas encore dans le réseau parce qu’ils sont nouvellement immigrants. La seule porte d’entrée qu’ils connaissent, c’est l’urgence de l’hôpital. »

363 C’est le nombre de fois qu’AEO mobile est intervenu depuis sa création, en avril 2020, dont 125 fois à la suite d’un appel d’urgence devant être traité dans un délai maximal de trois jours, selon le CIUSSS.

Les éducateurs spécialisés d’AEO mobile épaulent les travailleurs sociaux d’hôpitaux, notamment ceux de Notre-Dame et de Verdun. Ils peuvent les aider à comprendre le comportement de patients ayant une DI ou un TSA et qui sont hospitalisés pour des problèmes de santé physique, explique Constantin Georgiades, chef des services psychosociaux santé physique, mission hospitalière au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Il donne en exemple le cas récent d’un homme qui faisait de nombreuses crises à l’hôpital, notamment en raison de fréquentes prises de sang et de mesures de pression artérielle. « C’était juste trop de stimulation pour lui et, dans le fond, il n’en avait pas besoin à cette portée-là », dit Constantin Georgiades. Grâce à AEO, les travailleurs sociaux de l’hôpital ont découvert la véritable « personnalité de l’usager » et ont été en mesure de l’évaluer, précise-t-il.

Diana Trejo, elle, ne regrette pas d’avoir demandé de l’aide à AEO mobile. Elle souhaite que le comportement de son garçon « change » et qu’il soit heureux. « Je ne veux pas que cela l’empêche de vivre une vie qui soit quand même bien pour lui. »