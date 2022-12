Dépister ou pas les voyageurs arrivant de Chine?

L’étau se resserre sur la Chine. Alertés par la vague d’infections qui déferle sur ce pays, les États-Unis et plusieurs pays imposent à nouveau des tests aux voyageurs qui arrivent. Le Canada doit-il emboîter le pas ? Benoît Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l’UQAM et Nathalie Grandvaux, virologue et chercheuse en biochimie au Centre hospitalier de l’université de Montréal (CHUM), répondent aux questions du Devoir.

Les États-Unis viennent de se rallier aux pays imposant à nouveau des tests aux voyageurs en provenance de Chine. Est-ce une bonne idée ?

Nathalie Grandvaux : Oui, je crois que le Canada doit considérer très rapidement cette option. On a toujours été en retard sur la transmission de nouveaux variants. Je crois qu’il est très important de savoir quand ils arrivent pour pouvoir ajuster nos propres mesures sanitaires en conséquence.

Benoît Barbeau : Faire passer des tests PCR à l’arrivée, vu la résurgence importante observée en Chine, ce n’est pas une mauvaise idée. Je ne vois pas de côté négatif à cela. Par contre, imposer une quarantaine serait une mesure excessive. On a vu que c’était une mesure très lourde au plan administratif et partiellement efficace, car parfois peu respectée.

En quoi de tels tests seraient-ils utiles à l’heure actuelle ?

B.B. : On a maintenant une très bonne expertise en criblage [du génome du virus de la COVID]. On saurait au moins quels variants sont en circulation en Chine et le pourcentage de positivité chez les voyageurs dépistés. Des provinces et des villes au Canada comptent d’importantes communautés chinoises, susceptibles de voyager ou de revenir de Chine. Je crois qu’il faut être vigilant face à la reprise annoncée des voyages par la Chine.

Le dépistage aux aéroports n’a pas empêché des variants comme Delta ou Omicron de s’installer au Canada avant, pourquoi le permettrait-il maintenant ?

B.B. : On ne peut pas empêcher les variants de circuler car des voyageurs d’autres pays peuvent aussi les introduire. D’ailleurs, les restrictions imposées à l’Afrique du Sud n’ont pas bloqué l’entrée d’Omicron. Il y a toujours une limite à ce qu’on peut faire pour limiter la propagation de nouveaux variants et sous-variants.

N. G. : Dans le cas d’Omicron, on a eu toutefois la chance d’avoir des données très tôt de l’existence et des propriétés de ce variant en provenance de l’Afrique du Sud.

Quel serait alors l’avantage d’un dépistage généralisé des voyageurs venus de Chine dans les aéroports ?

B.B. : L’utilité serait davantage de ralentir ou retarder de l’arrivée d’un nouveau variant, pas de l’empêcher de franchir nos frontières. Car si trop de personnes infectées entrent au pays et en infectent d’autres, en ce moment, quand notre système de santé est déjà surchargé au début de l’hiver, ça pourrait avoir un effet sur une prochaine vague.

Doit-on s’inquiéter de la vague de COVID qui sévit en Chine ?

N.G. : On ne peut pas se fier à la transparence de la Chine à l’heure actuelle. Personne n’a le portrait précis en ce moment de la situation. Mais après avoir appliqué la politique zéro COVID depuis mars 2020, la Chine n’a pas prévu de porte de sortie. Ils ont cessé le dépistage. Les chiffres officiels font état de 7 morts depuis décembre, mais au plan strictement biologique, c’est impossible. Tout ce qu’on peut faire, c’est essayer d’avoir le maximum d’informations et de séquencer [les tests] de toutes les personnes qui sortent de Chine en ce moment.

B. B. : Il n’y a pas de transparence totale au niveau des données, mais la situation semble inquiétante. C’est sûr que cette résurgence est importante, mais on semble avoir affaire en ce moment à des sous-variants, comme BF.7, qu’on a déjà identifiés ici. Comme nous, la Chine fait face à de multiples sous-variants d’Omicron. Mais comme le virus y circule de façon importante, il y a désormais plus de risque d’émergence de nouveaux variants.

Est-ce que le Canada et le Québec sont mieux préparés que la Chine à faire face à un éventuel variant émergent ?

B.B. : Notre situation est très différente de la leur, car les Chinois ont peu d’immunité hybride, très peu de gens ayant été exposés au virus (en raison des mesures restrictives). Leur vaccin semble moins efficace face aux sous-variants d’Omicron, surtout pour les personnes vulnérables. Nous avons vécu trois ans de pandémie avec une autre réalité vaccinale et beaucoup plus de gens infectés. Notre immunité collective est donc plus solide.

L’arrivée d’un variant capable de déjouer notre immunité est-elle toujours possible ?

N.G. : Avec 1,4 milliard de personnes en Chine, à la vitesse où ce virus se propage maintenant dans une population peu vaccinée, il y a de fortes probabilités d’émergence de nouveaux variants. On voit que les hôpitaux sont débordés, mais on ignore si c’est lié au déficit d’immunité collective ou à un variant causant plus de dommages.

B.B : Omicron a mis la barre tellement haut en termes de facilité de transmission, que ça reste difficile à imaginer. Tout cela n’est que spéculation à l’heure actuelle. On ne peut prévoir si le virus va muter de façon à être encore plus contagieux ou plus dangereux. Mieux vaut être plus prudent que pas assez, et prôner une approche moins restrictive que la quarantaine, mais plus efficace.

Le Canada erre-t-il en se contentant de « surveiller la situation » ?

N. G. : On est censé avoir appris des 3 dernières années. On ne peut ignorer à quel point les variants se répandent vite. On se trouve exactement dans une situation similaire à Noël 2021 où Omicron venait d’arriver, en même temps qu’une résurgence. Et l’on a vu ce qui est arrivé avec plus de morts en 2022 qu’en 2021. L’espace Schengen évalue la possibilité de tester tous les voyageurs venant de Chine. Je dirais qu’il ne faut pas réfléchir trop longtemps. Dans 15 jours, ce sera trop tard. Si on veut agir, il faut agir à temps.