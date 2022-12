Plus de morts et plus d’enfants hospitalisés pour la COVID en 2022

L’année 2022 aura été celle des morts oubliées de la COVID-19 et de l’impact d’Omicron sur les jeunes enfants, avec sept décès associés, six fois plus d’hospitalisations et sept fois plus d’admissions aux soins intensifs où la COVID était en cause qu’en 2021.

Même si la pandémie du siècle n’est plus sur le radar de bien des gens, le bilan de la dernière année démontre que ses répercussions sur le système hospitalier restent lourdes. En 2022, elle a laissé dans son sillage 5688 morts, soit plus qu’en 2021 (3296), et a entraîné plus du triple des hospitalisations par rapport à 2021 (15 264) et à 2020 (14 779), même si, dans certains cas, la COVID n’était pas le diagnostic premier.

Vagues chez les jeunes

La très grande infectiosité d’Omicron a surtout frappé plus d’enfants. Plus de 2500 jeunes de 0 à 19 ans atteints de la COVID-19 ont été hospitalisés, que la maladie soit le motif d’hospitalisation ou non, et 171 enfants, souvent aux prises avec d’autres affections, ont été admis aux soins intensifs.

Mais selon des chiffres compilés depuis l’arrivée d’Omicron par l’Institut national de santé publique du Québec pour mesurer le réel fardeau de la COVID dans les hospitalisations d’enfants infectés par le SRAS-CoV-2, le coronavirus a eu une incidence considérable sur les hospitalisations de nourrissons. Dans presque 75 % des admissions à l’hôpital « avec COVID » chez les moins de 5 mois, ce diagnostic était la cause première. C’était le cas de 55 % des hospitalisations chez les 6 mois à 4 ans, mais de seulement 36 % des 5 à 11 ans et 24 % des 12 à 17 ans.

« C’est sûr que les enfants ont été plus touchés en 2022. Car avant Omicron, ils étaient très peu nombreux à contracter la COVID. C’est le gros volume de cas d’infection qui explique cette explosion des hospitalisations. Mais en pourcentage, il n’y a pas une plus grande proportion des enfants infectés qui entrent à l’hôpital ou aux soins intensifs à cause de la COVID », affirme la Dre Caroline Quach, pédiatre et infectiologue au CHU Sainte-Justine.

La plupart des enfants décédés (7) ou admis aux soins intensifs (171) avaient des problèmes de santé sous-jacents, surtout les jeunes bébés, dit-elle.

Même si la COVID-19 reste présente, c’est un cocktail de virus respiratoires qui emplit les lits des hôpitaux pédiatriques et provoque la majorité des admissions aux soins intensifs de jeunes enfants depuis l’automne.

« Ce n’est pas notre ennemi no 1 en ce moment, la COVID. C’est surtout les infections bactériennes qui viennent s’ajouter à l’influenza et aux autres virus respiratoires. Mais les enfants qui ont des maladies complexes sont plus vulnérables lorsqu’ils ont la COVID », explique la Dre Valérie Lamarre, infectiologue au CHU Sainte-Justine.

Toutefois, plusieurs médecins s’interrogent sur l’impact que pourrait avoir une infection préalable au SRAS-CoV-2 sur la capacité du système immunitaire de jeunes enfants à combattre les infections virales et bactériennes en cause dans les hospitalisations actuelles, affirme l’infectiologue.

« On sait qu’après la rougeole, par exemple, les enfants sont beaucoup plus vulnérables aux infections graves. Est-ce que la COVID aurait le même effet ? On ne le sait pas. Il est trop tôt pour le dire. Il va falloir que des immunologues se penchent là-dessus et plus de données pour élucider ça », ajoute la Dre Lamarre.

Chose certaine, les deux infectiologues rappellent que les parents doivent redoubler de prudence à la veille de Noël pour protéger les tout-petits, surtout les nourrissons. « Aller dans un party de famille avec un bébé de moins d’un mois, oubliez ça. Ceux qui ont plus de 6 mois peuvent au moins recevoir le vaccin contre l’influenza et le vaccin monovalent contre la COVID. Restez chez vous aussi si les enfants plus vieux ont des symptômes », recommande la Dre Quach.

« Il faut adapter notre conduite au contexte familial. Mais on ne peut pas se permettre de recevoir des gens ayant des symptômes, même si ce n’est pas la COVID, même avec un masque. Si on a un bébé prématuré, on reste à la maison », ajoute la Dre Lamarre.

Les morts oubliées

Si le poids de la pandémie s’est accru chez les tout-petits en 2022, il reste minime face à celui porté par les personnes vulnérables et les aînés, qui meurent toujours de la COVID en grand nombre. On a ainsi recensé près de 5000 décès en 2022 chez les 70 ans et plus, comparativement à 2800 l’an dernier. Depuis Omicron, il y a eu plus de décès chez les 60 à 69 ans (492), les quinquagénaires (174) et les trentenaires (19) qu’à tout autre moment depuis le début de la pandémie.

« Les chiffres disent complètement autre chose que le sentiment général qui habite les gens, à savoir que la pandémie est derrière nous », explique la Dre Cécile Tremblay, microbiologiste-infectiologue au Centre hospitalier de l’Université de Montréal.

« Beaucoup de personnes vulnérables ou immunodéprimées continuent de mourir, et ça ne va pas disparaître, dit-elle, parce que pour ces gens, le vaccin est moins efficace et les anticorps monoclonaux ne fonctionnent plus avec Omicron. »

« On peut fêter Noël, soutient la Dre Tremblay, mais en gardant un esprit de solidarité et en faisant preuve de gros bon sens : pas de visite si vous avez des symptômes ! »