Répondre aux crises en santé mentale là où elles sont

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) souhaite dès le printemps 2023 répliquer un projet pilote de clinique mobile en santé mentale à d’autres CIUSSS et CISSS de la province afin de diminuer le temps d’attente aux services dans le réseau public.

Ce modèle, qui fera d’abord l’objet de projets pilotes dans six autres CISSS/CIUSSS, sera notamment inspiré de la formule de soutien psychologique en cas de crise ayant fait ses preuves au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, le projet Résolution. Constitué d’une équipe mobile en gestion de crise de santé mentale, il offre un soutien immédiat, intensif, à domicile, personnalisé et, sauf exception, sans intervention médicale.

Selon le MSSS, ce sont plus de 20 000 personnes au Québec qui n’ont actuellement aucun accès à des soins ou à un suivi par un professionnel spécialisé en santé mentale. Plusieurs d’entre elles se retrouvent par conséquent sur des listes dont l’attente peut aller jusqu’à 24 mois. « Ces délais mettent la vie de certaines personnes à risque, selon Kim Simard-Tremblay, cheffe de service de l’équipe mobile Résolution. Lorsqu’une personne est en situation de crise, ce n’est pas dans une semaine, dans des mois, c’est maintenant que l’on doit agir. » La formule du projet Résolution, qui permet d’effectuer un suivi de plusieurs semaines directement au domicile de l’individu en crise, fait foi de résultats très concluants.

En deux ans, le nombre de demandes pour le service mobile de gestion de crise a bondi de 30 %, pour atteindre 9414 consultations en 2021, soit 1000 personnes de plus par année. Près du quart de ses usagers vivent avec des problèmes psychosociaux et 17 % ont des idées suicidaires. « Je n’aurai jamais les données de tous ceux qu’on a sauvés. Ce sont tous des cas qu’on ne verra pas dans des rapports du coroner. Tous les jours, c’est ce qu’on fait, s’assurer que ces gens-là ne se ramassent pas dans ces dossiers-là », explique Kim Simard-Tremblay.

L’éducatrice spécialisée Manon Levasseur, qui cumule plus de 30 années d’expérience dans le domaine, dont plusieurs en centre de crise, abonde dans le même sens et estime que les services d’hébergement ne constituent pas la seule solution. « Depuis que je travaille pour Résolution, les résultats sont plus concrets. J’ai fermé deux dossiers hier, et j’ai vu un réel progrès chez les individus. Le suivi à domicile intensif avec les usagers fait toute la différence. »

La première offre du genre au Québec

En situation de crise, les urgences du Québec sont devenues le plus souvent la voie d’office pour essayer de consulter un médecin. Selon Mme Simard-Tremblay, cette option, bien qu’importante, demeure parfois incomplète pour des personnes vivant avec des troubles de santé mentale ou qui sont en période de déséquilibre psychologique, puisque la majorité des situations nécessitera un suivi à plus ou moins long terme. « Le fait d’aller à l’urgence, de ressortir avec une prescription, c’est loin de régler tous tes problèmes », souligne-t-elle.

Au Québec, il existe également des centres de crise gérés par différents organismes communautaires. On dénombre 21 centres offrant des services à des personnes en détresse psychologique, sept jours sur sept, 24 heures sur 24. Tout comme l’équipe mobile Résolution, ces centres constituent un complément aux urgences psychiatriques, qu’ils aident souvent à désengorger. Le projet de l’équipe mobile Résolution est toutefois le seul service qui offre un suivi intensif et personnalisé allant jusqu’à 12 semaines consécutives.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la clientèle en santé mentale s’est transformée. « Il y a deux ans, nos patients étaient principalement des personnes ayant déjà reçu un diagnostic en santé mentale. Aujourd’hui, on parle beaucoup d’enjeux psychosociaux, où plusieurs se sont sentis déstabilisés », ajoute-t-elle. La grande majorité des usagers ayant recours à l’équipe mobile depuis la pandémie sont des personnes sans antécédents de troubles de santé mentale.

Le Devoir a par ailleurs rencontré à son domicile une jeune femme ayant eu des idées suicidaires, mais qui n’avait pas de trouble de santé mentale diagnostiqué, lors du passage de l’intervenante Manon Levasseur qui tentait de redonner confiance à cette dernière dans sa ronde matinale. « Je sais que tu as cette force en toi, il faut que tu te fasses confiance », l’encourage Mme Levasseur avec empathie.

Repenser l’aide psychologique en situation de crise

À deux semaines de la période des Fêtes, un moment souvent difficile pour de nombreuses personnes vulnérables, le téléphone n’arrête pas de sonner pendant la visite du Devoir. Les 22 spécialistes en santé mentale qui composent l’équipe, dévoués, agissent de manière autonome et sans la présence d’un médecin ou d’un psychiatre, ce qui allège grandement les temps d’attente. « C’est la preuve qu’on peut répondre à beaucoup d’usagers dans des niveaux importants de crises sans médecin », affirme Kim Simard-Tremblay. « On a juste besoin que la personne nous appelle », ajoute-t-elle avec conviction.

Selon le chef du Département de psychiatrie du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, le Dr Lionel Cailhol, un projet comme Résolution « peut très bien être répliqué à d’autres établissements et permet surtout d’avoir une intervention immédiate, humaine, et permet de diminuer indirectement le temps d’attente en soutien psychologique ».

Le service se déploie en trois volets sur le territoire du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Le premier volet, celui de la ligne téléphonique, est celui où la personne en situation de crise peut appeler en tout temps et discuter rapidement avec un intervenant qualifié et disponible. Des rencontres personnelles sont planifiées dans un second temps avec un membre de l’équipe à la maison, et le troisième volet, celui-là au besoin seulement, est l’hébergement situé au Centre de crise Émile-Nelligan, sur le territoire du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Des régions ciblées

Selon une réponse écrite du cabinet du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, les projets-vitrines en santé mentale inspirés de Résolution, mais aussi d’autres expériences ayant cours au Québec et dans le monde, seront d’abord implantés dans le CIUSSS de la Capitale-Nationale, le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, le CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et enfin dans les Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) d’Outaouais et de Laval.

Tout comme pour l’équipe à l’origine de ce succès, il faudra, selon Kim Simard-Tremblay, que les nouvelles équipes effectuent un suivi intensif dans la communauté, avec des intervenants qualifiés et multidisciplinaires pour reproduire la formule gagnante de l’est de Montréal.