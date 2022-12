La ligne pédiatrique 811 est désormais disponible partout au Québec

Québec recense officiellement 1439 nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 1 275 579 personnes infectées. Seize personnes de plus ont succombé à la maladie, dont six dans les dernières 24 heures, pour un total de 17 586 décès depuis le début de la pandémie. On signale également 2149 hospitalisations, dont 746 en raison de la COVID-19, une augmentation de 50 par rapport à la veille.