Plus de patients aux étages pour soulager les urgences

Les médecins urgentologues le réclamaient depuis longtemps et ils ont été entendus : les unités et départements des hôpitaux accueilleront davantage de patients pour réduire la pression sur les urgences. Le cabinet du ministre de la Santé Christian Dubé confirme qu’un « protocole de surcapacité » sera mis en place dans les centres hospitaliers, comme le recommande la cellule de crise mise en place par Québec pour trouver des solutions aux débordements dans les urgences.

« M. Dubé a rencontré les membres de la cellule de crise [vendredi midi], indique son attaché de presse, Antoine de la Durantaye. Il a été convenu que le plan de surcapacité est l’une des mesures qui sera implantée dans les hôpitaux. »

Le Dr Gilbert Boucher, président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence, précise que la cellule de crise dont il fait partie travaille depuis « plusieurs semaines » sur un protocole de surcapacité. « On espère que cela va être mis en place d’ici le temps des Fêtes parce que ça va être une période difficile », dit-il.

Le Regroupement des chefs d’urgence du Québec se réjouit que le plan de surcapacité fasse l’objet d’une « directive ministérielle ». « Jamais » cette mesure n’avait été « imposée dans les établissements », selon sa présidente, la Dre Marie-Maud Couture. « On est content surtout pour les patients, souligne-t-elle. C’est un outil pour protéger l’accès à l’urgence pour les patients les plus malades. »

Dans un mot adressé à ses membres vendredi, le président du Collège des médecins du Québec — aussi membre de la cellule de crise — plaide en faveur de la mise en place temporaire d’un protocole de surcapacité hospitalière.

Les patients coincés aux urgences

Le Dr Mauril Gaudreault y souligne que « l’un des noeuds de la crise actuelle » est le fait que des patients devant être hospitalisés sont coincés aux urgences, faute de places disponibles aux étages. « Le Collège est préoccupé des répercussions de cette situation sur l’accès aux soins, sur la sécurité des patients et des médecins, et sur la protection du public », écrit-il.

Le président du Collège invite ses membres à travailler ensemble pour améliorer la situation des urgences. « Si nous voulons soutenir les équipes soignantes de l’urgence et assurer un accès aux soins pour les patients, il faut que TOUT [en majuscule dans le texte] l’hôpital partage le risque lié aux admissions à l’urgence », écrit le Dr Mauril Gaudreault.

« On ne doit plus dissocier l’urgence de l’hôpital, poursuit-il. Toutes et tous doivent prêter main-forte. C’est une question de responsabilité sociale. »

Selon le Dr Gaudreault, ce plan de surcapacité a été mis en place dans « plusieurs provinces ». « Des études démontrent que ce protocole entraîne une augmentation de la qualité des soins, une diminution de la durée du séjour hospitalier de 24 heures et plus, une diminution de près de 50 % du nombre de patients admis qui séjournent à l’urgence et une diminution du nombre de patients qui quittent l’hôpital avant d’avoir vu un médecin d’urgence, écrit-il. On ne note pas d’augmentation des réadmissions après 72 heures. »

Éventail de mesures pour répartir la charge

Le Devoir n’a pu obtenir le protocole de surcapacité proposé par la cellule de crise. Ce plan pourrait toutefois prévoir des mesures en fonction du taux d’occupation sur civière, selon la Dre Coutre. Par exemple, allonger les heures d’ouverture du département d’imagerie jusqu’à 22 h — afin que des patients reçoivent un diagnostic plus rapidement — lorsque le taux oscillerait entre 100 % et 140 %. Ou accueillir davantage de patients aux étages au-delà d’un certain seuil.

« On peut imaginer des situations de patients dans des corridors d’étages, dans des lits déjà fermés ou dans des chambres moins habituelles », évoque-t-elle.

La Dre Couture souligne que des hôpitaux québécois mettent déjà en application un protocole de surcapacité. Mais ce n’est pas le cas de tous. « Contrairement à la perception du réseau, c’est plus sécuritaire de placer un patient admis sur une unité de soins, même si une unité déborde, que de le garder dans une urgence déjà très congestionnée, soutient-elle. Le patient a une meilleure évolution de sa maladie juste en étant sur une unité de soins. »

La présidente du Regroupement des chefs d’urgence du Québec croit que la mise en place de ce protocole encouragera les établissements à trouver divers moyens pour éviter de se retrouver « en surcapacité ».