À quelques semaines de son procès pour meurtre, Michaël Chicoine a finalement plaidé coupable mercredi au Palais de justice de Québec. L’homme de 32 ans est accusé du meurtre au second degré — parce que non prémédité — de ses deux fils commis en 2020, à Wendake.

« Je plaide coupable, Monsieur le juge », a déclaré M. Chicoine à deux reprises depuis la boîte des accusés lors d’une audience mercredi devant le juge François Huot.

Avant d’entériner le plaidoyer de culpabilité, le juge a demandé à une psychiatre indépendante d’évaluer l’état mental de l’accusé pour s’assurer qu’il était en « pleine possession de ses capacités ».

L’état mental de Chicoine au moment de faits devait se retrouver au coeur du procès dont la tenue était prévue au moins de janvier. Or, en raison du plaidoyer de culpabilité, les procédures passeront directement à l’étape des représentations sur la peine. Michaël Chicoine risque de 10 à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle.

Le meurtre de ses deux fils, Olivier et Alex, respectivement âgés de cinq et deux ans lors du drame, avait déclenché un vif débat sur le travail de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Lors des faits, les deux parents étaient séparés et en conflit ouvert sur la garde. La mère des enfants a reproché à la DPJ d’avoir failli à son devoir de protéger les enfants.

« Je m’excuse, maman »

Du côté des tribunaux, ce dossier a subi une série de changements en cours de route, M. Chicoine ayant notamment changé d’avocat à plusieurs reprises. L’avocat Pierre Gagnon, qui le représentait au départ, avait cédé sa place à Me Alexandra Longueville, pour la reprendre l’automne dernier.

Au moment des faits, les parents étaient séparés depuis deux ans. « Leur relation [était] conflictuelle depuis ce temps. Depuis, il y [avait] un litige concernant la garde des victimes », a expliqué le procureur Simon Larouche dans un exposé résumant les faits.

Dans la nuit du 11 octobre 2020, Michael Chicoine a envoyé à sa mère et à son ex-conjointe une photo montrant les deux victimes « inanimées, couchées dans un lit ».

Dans le message à sa mère, l’accusé écrivait : « Je m’excuse, maman, j’ai trop souffert » en ajoutant que son ex-conjointe lui avait fait « tellement de mal ». À cette dernière, il a simplement écrit « adieu ».

L’accusé a ensuite pris des « médicaments pour se suicider » et pris la direction du poste de police où il a déclaré avoir tué ses enfants.

D’autres détails suivront.

BESOIN D’AIDE ? Si vous pensez au suicide ou vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles pour vous aider, partout au Québec, en tout temps. 1 866 APPELLE (1 866 277-3553) Texto : 535353. Clavardage, informations et outils : www.suicide.ca