La contagion de la COVID-19 «va monter, il n’y a presque plus de doute»

Le premier Noël sans restriction sanitaire approche et la Santé publique s’inquiète de la pression dans le système de santé. Les variants du virus de la COVID-19 qui circulent au Québec sont « plus contagieux », a prévenu le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau en point de presse.

La situation dans les hôpitaux « est très difficile » et rien n’indique que la pression va se relâcher. « On n’est pas lancé vers quelque chose qui va aller pour le mieux », a tranché le Dr Boileau. « Ça va monter, il n’y a presque plus de doute pour nous. »

Le nombre de « cas COVID hospitaliers » s’est stabilisé autour de 1000 au Québec, a nuancé plus tôt dans la journée l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) « Les projections annoncent une stabilisation des nouvelles hospitalisations au cours des deux prochaines semaines » , a-t-on indiqué dans un rapport. « À noter toutefois que les modèles utilisés ne peuvent prendre en compte l’augmentation attendue des contacts dans les prochaines semaines. »

Pour prévenir cette accélération de la contagion, le Dr Boileau y est allé d’un conseil simple : « Vous avez des symptômes, vous n’allez pas à vos fêtes de famille. Ce n’est pas un bon moment. »

Même des symptômes légers chez un convive pourraient menacer la santé d’un autre, a-t-il rappelé. « Attention ! C’est le même virus qui, chez une autre personne, peut faire des ravages. »

Pas question cependant d’imposer des mesures sanitaires, comme les « petits partys » à « trois bulles ». « On l’a bien étudié, mais on n’a pas besoin de ça. »

1,4 million de Canadiens

Pas moins de 1,4 million de personnes — soit environ 14,8 % des adultes qui ont contracté la COVID-19 — souffrent de la « COVID longue », aussi appelée « syndrome post-COVID » (SPC).

Cette complication qui laisse les patients avec une respiration, un coeur, un cerveau ou une cognition affaiblie plus de trois mois après l’infection à la COVID-19, a fait l’objet d’un rapport préliminaire, déposé mercredi midi.

« On ne sait pas pourquoi les femmes sont deux fois plus touchées par le SPC que les hommes. Nous ne comprenons pas complètement ce qui mène au SPC, une condition sérieuse qui présente des conséquences irréversibles », s’est désolé la conseillère scientifique en chef du Canada, Mona Nemer, lors du dépôt de ce rapport.

Pour une grande proportion de ces patients à la qualité de vie diminuée, « les traitements actuellement offerts se limitent principalement à de la réadaptation ».

Ce nombre de malades continuera d’augmenter, car le virus circule toujours.

Hausse des hospitalisations Les autorités sanitaires ont fait état d’une augmentation de 60 hospitalisations, pour un total de 2081 patients hospitalisés avec la COVID-19, dont 698 en raison de la maladie. Le nombre de personnes hospitalisées aux soins intensifs est resté stable, à 63. Parmi celles-ci, 36 patients sont traités spécifiquement pour la maladie. Les décès continuent également de s’accumuler. Avec 12 nouvelles personnes qui ont perdu la vie, on compte maintenant 17 497 Québécois qui ont succombé à la maladie depuis le début de la pandémie. Parmi ces nouveaux décès, quatre sont survenus dans les 24 dernières heures, quatre il y a deux à sept jours et quatre également il y a plus de sept jours. Le gouvernement a par ailleurs enregistré 1300 nouveaux cas, un chiffre que l’on sait sous-estimé en raison des centres de dépistage qui sont réservés aux clientèles prioritaires. Le taux de positivité demeure assez élevé, à 11,8 %. Les Québécois ont d’ailleurs déclaré 143 tests rapides positifs en date de mardi. Du côté de la vaccination, 15 342 doses ont été administrées aux Québécois mardi. La Presse canadienne