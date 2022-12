Le gouvernement de François Legault veut réduire les émissions d’arsenic de la fonderie Horne, à Rouyn-Noranda, mais la cible qu’il entend imposer à l’entreprise est insuffisante, selon une majorité des Québécois consultés cet automne.

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a rendu public mardi son « compte rendu » des consultations menées en septembre et octobre quant à l’avenir du complexe industriel situé tout juste au nord de Rouyn. Celui-ci contient notamment les résultats d’un questionnaire en ligne qui a amassé plus de 1700 réponses.

On y apprend que plus de 57 % des répondants sont en désaccord avec la limite de concentration moyenne annuelle d’arsenic dans l’air de 15 nanogrammes par mètre cube (ng/m3) que Québec a prévu exiger de la fonderie. « [Ils] demandent en grand nombre que la norme de 3 ng/m3 soit exigée […], certains souhaitant même qu’elle soit atteinte dans un délai plus court que cinq ans », peut-on lire dans le document.

À l’intérieur même des limites de Rouyn-Noranda, c’est 58 % des gens qui s’opposent à la cible proposée par Québec et par la direction générale de santé publique. Et encore : 70 % des répondants issus du quartier Notre-Dame, bordé par la fonderie et affecté le plus directement par les rejets d’arsenic, se disent en désaccord.

En moyenne, la fonderie Horne émet annuellement 100 ng/m3 d’arsenic — un agent cancérigène — dans l’atmosphère. C’est plus de 33 fois la norme québécoise. Cet été, le gouvernement Legault s’était engagé à déposer cette année une directive ministérielle pour réduire ce plafond à 15 ng/m3 en 2027. Cette autorisation attendra finalement à l’an prochain.

« Le Ministère poursuit actuellement l’analyse de tous les paramètres nécessaires avant de prendre une décision concernant le renouvellement de l’autorisation ministérielle. Évidemment, le contenu du compte rendu de la consultation revêt une grande importance et alimente la réflexion en cours », peut-on lire dans un communiqué de presse émis mardi. « La population sera […] informée en temps opportun, après la période des Fêtes, de la décision gouvernementale. »

D’autres détails suivront.