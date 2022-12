Qu’est-ce que le syndrome de la personne raide dont Céline Dion est atteinte?

Dans une vidéo transmise sur les réseaux sociaux jeudi matin, Céline Dion a annoncé qu’elle était atteinte d’une maladie neuromusculaire très rare, le syndrome de la personne raide (SPR), ou syndrome de Moersch-Woltman. Ses symptômes étant trop accaparants pour le moment, elle a annulé sa tournée européenne qui était prévue à l’hiver prochain. « Pour vous retrouver, je n’ai pas d’autres choix que de me concentrer sur ma santé », a déclaré la chanteuse, les larmes aux yeux.

Le SPR est une maladie auto-immune, caractérisée par une raideur musculaire progressive et des épisodes récurrents de spasmes musculaires douloureux. Elle affecte environ une personne sur un million. Le Devoir s’est entretenu avec Karine Garneau, neurologue au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), spécialisée en neuromusculaire et en neurophysiologie, afin de mieux comprendre la maladie, comment elle affecte le quotidien des personnes qui en sont atteintes, et comment la traiter.

Dans quelle mesure le SPR peut-il affecter le quotidien des personnes qui en sont atteintes, et est-ce qu’il peut présenter différents degrés d’intensité ?

Puisque c’est une maladie très rare, c’est très difficile de l’étudier et de prendre la mesure en moyenne. Ses effets sont aussi très variables. Dans tous les cas, la maladie atteint les muscles, surtout les abdominaux et les muscles du dos, autour de la colonne. Ces muscles sont cruciaux pour nous permettre de marcher normalement, de nous tenir assis normalement. Avec le temps, la maladie peut aussi se propager dans les bras et les jambes, voire sur l’ensemble des muscles du corps.

Le SPR a donc un impact dans la vie courante des gens. Une personne qui aurait un emploi de nature plus sédentaire pourrait être un peu moins incommodée dans son quotidien. Ça pourrait toutefois être plus difficile pour quelqu’un qui a besoin d’utiliser son corps dans tous les aspects de son travail, comme Mme Dion, qui doit faire des spectacles et qui doit bouger de façon fluide.

Pourquoi la maladie atteint-elle surtout des femmes, et comment agit-elle sur les muscles ?

Parce qu’il s’agit d’une condition qu’on appelle auto-immune et que ces maladies atteignent surtout les femmes de 20 à 50 ans, en âge de procréer, pour plusieurs raisons. Notre corps produit toutes sortes d’anticorps pour se défendre contre les micro-organismes et les virus. En cas de maladies auto-immunes, pour des raisons qu’on ignore, ces anticorps vont s’attaquer à une partie du système nerveux.

Avec le SPR, la maladie s’attaque à une partie du système nerveux qui permet, normalement, de faire la relaxation musculaire. Si on perd ce système, le muscle se contracte de façon involontaire, incontrôlée. Ça amène une raideur des muscles et des spasmes.

Quels traitements peuvent être envisagés ?

Certaines personnes seront partiellement soulagées par la médication, notamment des relaxants musculaires, alors que d’autres vont continuer de pleinement ressentir leurs symptômes. Comme dans toutes les affections du mouvement, plusieurs thérapies comme la physiothérapie, l’ergothérapie et la kinésithérapie peuvent aider, sans nécessairement contrôler les symptômes. Cependant, tout ce qu’on peut trouver comme traitement se développe par essai-erreur, puisqu’il s’agit d’une maladie très rare. On n’a pas le luxe d’avoir un nombre de patients suffisant pour faire certaines recherches.

Puisque la maladie est aussi rare et qu’il existe de nombreuses pathologies neuromusculaires, comment peut-on diagnostiquer celle-ci précisément ?

Tous les neurologues ont entendu parler de cette maladie, mais puisqu’on ne la voit jamais, elle est plus difficile à reconnaître. Ce n’est pas la première maladie à laquelle on va penser, parce que la raideur musculaire représente un million de potentiels diagnostics. Comme beaucoup de diagnostics en neurologie, celui-ci est aussi plus difficile à confirmer, parce qu’on n’a pas accès à des tests comme des radiographies, par exemple, qui établissent des liens directs [de cause à effet]. On évalue donc un ensemble de facteurs.

Premièrement, on se fie à la présentation clinique, à l’état de nos patients quand ils viennent nous voir. Ils peuvent avoir des spasmes musculaires, des contractions soutenues, avec une évolution qui est compatible avec la maladie. Souvent, ça commence dans les muscles axiaux, autour de la colonne vertébrale. On repère aussi certains types d’anticorps qui peuvent être présents dans environ deux tiers des patients atteints de la maladie.

On réalise également une électromyographie. C’est une étude de la contraction musculaire, où on insère une électrode dans un muscle et on en enregistre l’activité. Dans le cas du SPR, les muscles antagonistes de ceux qui se contractent vont également se contracter de façon continue, même s’ils ne sont pas sensés. Dans une autre étape, on demande aussi au patient de prendre un relaxant musculaire et on peut voir, à l’électromyographie, les contractions musculaires soutenues s’en aller.

Avec rigueur, on peut donc obtenir un bon diagnostic.