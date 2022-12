L’hôpital Montfort songe à recruter du personnel soignant à l’international

En plus de se tourner vers des agences de placement, l’hôpital Montfort d’Ottawa explore la possibilité de recruter à l’international pour répondre à la pénurie de personnel soignant bilingue en Ontario. Selon sa vice-présidente aux ressources humaines, Caroline Roy-Egner, l’établissement réfléchit à cette avenue depuis le mois d’août et compte définir la forme que prendra le recrutement dans quatre à six mois.

Ce n’est pas l’intérêt pour les emplois à l’hôpital Montfort qui manque à l’international selon Caroline Roy-Egner. La lourdeur du processus de reconnaissance des acquis à l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO) décourage toutefois plusieurs candidates selon la vice-présidente. L’Ontario, contrairement au Québec, ne peut compter sur une structure de recrutement à l’international. L’hôpital Montfort, dit Caroline Roy-Egner, prend donc le taureau par les cornes et va tenter de réduire les barrières, même s’il n’a pas les pouvoirs de l’Ordre.

« C’est un gros projet », affirme Caroline Roy-Egner. La vice-présidente affirme que l’hôpital a de l’expertise à l’interne et en sollicitera aussi à l’externe pour possiblement développer un programme de soutien pour les personnes recrutées à l’étranger. L’hôpital Montfort emploie déjà du personnel formé outre-mer, mais celui-ci est venu au Canada de son propre gré et n’a pas été recruté directement par l’établissement de santé. Ces employés pourront accompagner les nouvelles embauches provenant de l’international, précise Caroline Roy-Egner.

L’initiative pourrait venir régler des problèmes à long et moyen terme, mais pas à court terme. C’est entre autres pour cette raison que l’établissement — le seul hôpital universitaire francophone de la province — a publié un appel d’offres pour signer des contrats avec des agences de placement de personnel. « Les agences peuvent venir temporairement combler les besoins », explique Caroline Roy-Egner. Environ 220 postes d’infirmières, à temps plein et temps partiel, sont actuellement à combler à l’hôpital.

La région d’Ottawa, à l’image du Québec, fait face à des enjeux de main-d’oeuvre importants. Plus de 1000 postes d’infirmières sont à pourvoir dans les hôpitaux de la capitale fédérale. D’après des données publiées au mois de novembre par l’Institut canadien d’information sur la santé, l’Ontario comptait 610 infirmières autorisées par 100 000 habitants en 2021, le taux le moins important au pays (les données pour le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest n’étaient pas disponibles). Le Québec en compte 747.

Une approche proactive

Caroline Roy-Egner soutient que la signature de contrats avec des agences de placement — ce que l’établissement n’a pas fait depuis dix ans — s’inscrit dans une approche proactive. Au début de la pandémie, l’hôpital a constaté qu’il « n’avait pas suffisamment de contrats, avec suffisamment d’agences, qui ont suffisamment de personnel bilingue », dit la vice-présidente des ressources humaines au sujet de l’établissement qui a le mandat d’offrir des services en français.

L’hôpital ne peut appeler directement une agence pour lui demander du personnel « sans contrat en bonne et due forme » indique Caroline Roy-Egner. « L’idée d’aller chercher des agences c’est d’être prêt pour faire face aux prochaines crises », explique-t-elle. À l’été, la membre de l’exécutif de l’hôpital a donc demandé à son service d’approvisionnement d’élargir l’éventail de contrats avec des agences pour avoir des services plus directs en cas d’urgence.

Les infirmières d’agences pourront aussi colmater les brèches pendant que le personnel actif apprend de nouvelles compétences. L’hôpital se transforme, explique Caroline Roy-Egner, et les compétences de certains membres du personnel seront rehaussées pour que les infirmières n’aient pas la majorité des soins sur leurs épaules, illustre la vice-présidente. L’hôpital, dit-elle, veut bâtir un « modèle de soins interdisciplinaire ».

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.