Green Shield: garantir une vie plus saine

Ce texte fait partie du cahier spécial Philanthropie

La garantie des soins de santé est le coeur de métier de l’entreprise canadienne Green Shield. Mais la vocation sociale est également dans l’ADN de l’organisation de plus de 1000 employés, dont l’objectif est d’aider tous les Canadiens à adopter un mode de vie plus sain.

C'est d’ailleurs une motivation sociale qui a conduit le pharmacien Bill Wilkinson à créer l’entreprise il y a 65 ans. « Une dame est venue dans sa pharmacie de Windsor, en Ontario, avec deux prescriptions : l’une pour sa fille et l’autre pour elle. Elle avait besoin de pénicilline, ce qui était très dispendieux à l’époque », raconte Steve Laberge, vice-président Québec et solutions stratégiques de Green Shield. N’ayant pas les moyens de payer les deux médicaments, la cliente est repartie uniquement avec celui de sa fille. « Troublé par cette situation, notre fondateur s’est dit qu’il devait trouver une manière d’aider sa communauté locale, poursuit-il. Il a donc eu l’idée de créer un fonds. »

Pour augmenter sa capacité à faire face aux besoins, Bill Wilkinson lance ensuite une campagne auprès d’employeurs et de syndicats locaux de l’automobile, un secteur florissant à Windsor à l’époque. Il crée alors Green Shield afin d’administrer les fonds en leur nom et de favoriser l’accès à la santé de la communauté locale. Avec 4,6 millions de clients aujourd’hui, Green Shield est devenu l’un des plus grands fournisseurs de garanties de soins de santé et de soins dentaires au pays.

Un but non lucratif

« Notre mission principale est de mettre au point des solutions pour aider les gens à vivre en meilleure santé possible », résume Steve Laberge. L’entreprise est structurée en tant qu’entreprise sociale, ce qui lui permet d’accorder la priorité au service à la clientèle, à ses employés et à son impact social plutôt qu’aux profits des actionnaires. Elle a d’ailleurs vu cet impact récompensé par deux certifications en 2021. « Imagine Canada distingue les entreprises qui redonnent 1 % de leurs bénéfices avant impôt (ou l’équivalent) pour accomplir une mission sociale. Nos contributions s’élèvent actuellement à 14 %, ce qui nous classe parmi les plus généreux donateurs certifiés Entreprise généreuse », souligne le vice-président de l’entreprise, qui a également rejoint les rangs de Buy Social Canada pour sa mission à caractère social. « Nous sommes la plus grande entreprise canadienne à obtenir cette certification », se réjouit-il.

Pour Steve Laberge, les volets commercial et social de Green Shield sont tout aussi importants, la capacité financière et de services de l’un nourrissant l’autre. « Le fruit de notre activité commerciale nous permet d’être en mesure de redonner, notamment à travers nos partenariats avec 12 fondations canadiennes communautaires », dit-il. L’accès aux soins bucco-dentaires et en santé mentale — dont les besoins vont croissant depuis la pandémie — fait partie des grandes priorités de Green Shield, qui s’est engagée à investir 75 millions de dollars dans les communautés d’ici 2025. Avec 7,3 millions de dollars d’investissement communautaire en 2021, elle a exercé une influence positive sur plus de 40 000 vies dans l’année grâce à ses initiatives d’impact social.

Une culture d’innovation

Parmi les valeurs les plus ancrées dans l’ADN de Green Shield figure aussi la culture de l’innovation. Pour ses clients, l’entreprise conçoit des services et des plateformes numériques novateurs afin d’améliorer l’accès rapide à des soins de santé de qualité.

À l’échelle du Canada, elle participe à des initiatives qui ont le potentiel de créer un réel changement dans le système de soins de santé. Dans le domaine de la santé mentale, par exemple, un Canadien sur cinq affirme avoir consulté un professionnel pendant la pandémie, mais le système de soins est dépassé par la demande et l’aide reste difficile à obtenir pour beaucoup de gens. Pour promouvoir un système plus intégré, accessible et équitable, Green Shield soutient notamment la Commission de la santé mentale du Canada dans l’établissement d’un cadre national d’agrément en matière de santé mentale en ligne.

« Nous avons toujours été très innovants, indique Steve Laberge. Dans un modèle où tout va très vite, nous souhaitons répondre au marché avec agilité pour trouver les solutions les plus pertinentes afin d’améliorer la santé et le bien-être de tous les Canadiens. »

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.