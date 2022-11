Un million de bouteilles de médicaments pour enfants bientôt au pays

Des contenants d’acétaminophène et d’ibuprofène pour enfants provenant de l’étranger feront leur entrée dans les pharmacies du pays en début de semaine prochaine, a annoncé Santé Canada vendredi. D’ici la fin de la semaine prochaine, plus d’un million de bouteilles de produits devraient être fournies aux hôpitaux, pharmacies communautaires et magasins.

Les étagères sont vides dans les pharmacies canadiennes depuis plusieurs semaines. D’après des représentants de l’industrie pharmaceutique et de la santé publique, la demande pour ces médicaments surpasse de loin l’offre. D’après le Dr Marc Berthiaume, directeur du Bureau des sciences médicales à Santé Canada, les manufacturiers domestiques ont doublé leur production de médicaments cet été, mais cela n’a pas répondu à la demande.

Le gouvernement fédéral n’a pas précisé combien du million de bouteilles feront leur entrée spécifiquement dans les pharmacies, ni le pays d’origine des médicaments. Les bouteilles pourraient avoir des tailles différentes que celles habituellement vendues en magasin. « Si vous voyez des produits qui ne sont pas familiers, il y aura des feuilles détachables ou des codes QR et un identifiant indiquant que le produit vient de l’étranger », a expliqué la Dr Supriya Sharma, conseillère médicale en chef à Santé Canada.

Étiquetage en français

Le Dr Berthiaume a affirmé qu’Ottawa allait aussi s’assurer que la population ait accès dans la langue officielle de son choix « aux renseignements de sécurité cruciaux, comme les ingrédients, la posologie et les effets secondaires potentiels ». Au mois d’octobre, le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos a laissé entendre que le gouvernement pourrait faire exception aux exigences en matière d’équité linguistique pour les médicaments provenant de l’étranger.

En conférence de presse jeudi, la ministre de la Santé de l’Ontario, Sylvia Jones, a suggéré que les médicaments se faisaient attendre puisque le gouvernement exigeait l’étiquetage bilingue. L’exigence « n’a pas ralenti l’accès aux produits », a précisé le Dr Berthiaume vendredi.

L’annonce du gouvernement survient alors que les urgences pédiatriques débordent au pays. Selon le Dr Howard Njoo, le sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada, c’est notamment en raison d’une circulation élevée du virus respiratoire syncytial (VRS) et de l’influenza. Le taux de positivité en laboratoire pour ces deux virus à l’échelle nationale est de 8 % et 16 % respectivement. Ces virus ont de « grandes répercussions chez les enfants », affirme l’expert en santé publique.

