Québec recommande à tous le masque dans les lieux publics achalandés

Québec recommande le port du masque dans les lieux publics achalandés pour tout le monde, peu importe l’âge, sauf dans les écoles et les garderies.

Une clinique d’infirmières praticiennes spécialisées ouvrira ses portes à Montréal la semaine prochaine, et deux autres seront ouvertes en décembre, selon le ministre Dubé. La ligne pédiatrique joignable au 811 fonctionne à Montréal et Laval, et elle fonctionnera jeudi dans Lanaudière et lundi dans les Laurentides, a-t-il annoncé.

Le ministre de la Santé Christian Dubé et le directeur national de santé publique, Luc Boileau, se sont adressés aux Québécois mercredi pour faire le point sur les maladies respiratoires infectieuses et la situation dans les urgences des hôpitaux de la province.

Ils étaient accompagnés pour l’occasion du sous-ministre adjoint à la Direction générale de la coordination réseau et ministérielle et des affaires institutionnelles du ministère de la Santé et des Services sociaux, Daniel Desharnais.