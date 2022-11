Un projet pilote lancé à Montréal pour soigner les migrants atteints du VIH

Un projet pilote lancé à Montréal pour offrir des traitements antiviraux gratuits aux migrants sans statut et infecté par le VIH démontre que les besoins sont constants et qu’agir rapidement peut changer le cours des choses.

La Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA), qui déplore le rare cas de transmission du VIH d’une mère à son enfant rapporté dans Le Devoir la semaine dernière, juge inacceptable que des délais de traitement puissent encore condamner certains migrants à un sort aujourd’hui évitable.

« Ce genre de chose ne se produisait plus depuis les années 1990. Des naissances dans ces conditions ne devraient pas avoir lieu », déplore Ken Monteith, directeur général de la COCQ-SIDA.

D’ailleurs, un projet pilote démarré à Montréal durant la pandémie prouve que la prise en charge immédiate des migrants sans statut avec des traitements antiviraux permet de guérir ces personnes et de couper la chaîne de transmission.

« À date, nous avons pu suivre plus de 80 personnes grâce à ce projet pilote et maintenant tous ces gens ont une charge virale indétectable », se réjouit-il.

Ce n’est pas le cas toutefois de nombreux migrants sans statut, privés d’accès aux soins médicaux gratuits, incapables d’amorcer rapidement des traitements, faute de revenus suffisants. Ce fut récemment le cas d’une femme enceinte accueillie au CHU Sainte-Justine, référée trop tardivement en cours de grossesse pour prévenir la transmission du VIH à son bébé.

Des traitements dès que possible

Tout comme les organismes d’aide aux immigrants, la Coalition, qui défend les droits et l’accès aux traitements des personnes vivant avec le VIH estime que ces personnes devraient avoir accès à ces traitements dès que possible, peu importe leur statut. « Pendant la pandémie, on a exigé le dépistage de la COVID pour tous aux frontières, on a même donné l’accès au vaccin à tous pour la variole simienne. Même des Américains ont pu se faire vacciner ici. On devrait avoir la même rigueur pour le VIH », insiste Ken Monteith.

Grâce au projet-pilote montréalais financé par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), un réseau de médecins a été constitué pour offrir un suivi médical gratuit aux personnes immigrantes de la région privées d’accès gratuit aux soins. « Des laboratoires ont aussi accepté de fournir gratuitement les tests et des compagnies pharmaceutiques financent les traitements antiviraux », explique-t-il.

Une fois référées aux médecins du réseau, les personnes en attente de statut reçoivent les traitements appropriés à leur condition jusqu’à ce que leur charge virale soit indétectable. « Une fois traitée, une personne avec une charge indétectable n’a besoin d’être vue que deux fois par année. C’est loin d’être une charge énorme pour la société », insiste Ken Monteith. Selon ce dernier, plusieurs immigrants, et plusieurs médecins ou cliniques, ne sont pas au courant du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) qui peut permettre l’accès à des soins de santé gratuits en attendant la régularisation du statut de ces personnes.

La COCQ-SIDA dit ignorer combien de personnes migrantes sans statut vivant avec le VIH se privent de soins en raison des politiques actuelles. « Un des buts de ce projet-pilote, c’est justement de pouvoir chiffrer ce phénomène. Car en ce moment, on a aucune idée du nombre de personnes qui pourraient en bénéficier. Ce qui est certain, c’est que nous recevons constamment des demandes et des personnes qui souhaitent obtenir des services médicaux en lien avec le VIH ; la plupart sont dans la trentaine », explique le directeur général de COCQ-SIDA.

À son avis, ce projet-pilote n’a probablement que l’effet d’un diachylon posé sur un problème beaucoup plus grand. « C’est comme les personnes “sans papiers”, personne n’est capable de vraiment chiffrer leur nombre. Sans être parfait, on espère que ce projet permettra de donner un début de réponse et de cerner un peu mieux l’état des besoins », conclut-il.