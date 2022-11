Cancer du sein: la recherche avance à grands pas

Ce texte fait partie du cahier spécial Philanthropie

Alors que le cancer du sein est désormais le cancer le plus diagnostiqué dans le monde selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), peu de personnes ont des connaissances sur cette maladie. Breast Cancer Canada lance une campagne de sensibilisation, Know More (en savoir plus), pour favoriser le diagnostic à un stade précoce et mettre en lumière les remarquables progrès de la science.

Une sur huit. C’est le nombre de Canadiennes qui développeront un cancer du sein au cours de leur vie. Une récente enquête de Breast Cancer Canada révèle pourtant que 87 % des 1508 personnes interrogées et ayant reçu un diagnostic de cancer du sein ne se sont pas senties préparées lorsqu’elles ou un être cher ont appris la nouvelle. « Nous avons été un peu choqués par les résultats », affirme Kimberly Carson, p.-d.g. de Breast Cancer Canada.

Combien de types de cancers du sein connus existent à ce jour ? Seul 1 % a réussi à répondre correctement à la question. « Nous avions l’habitude de penser qu’il y avait trois types différents de cancers du sein ; nous savons maintenant qu’il y en a plus de 50, grâce à la recherche », indique Kimberly Carson. Breast Cancer Canada a également constaté que la moitié des personnes qui ont répondu ont retardé les visites à l’hôpital pendant la pandémie. Près de 60 % ont reporté les examens médicaux de routine au cours des deux dernières années, les femmes étant plus susceptibles que les hommes de le faire.

« Nous sommes très préoccupés par cela et nous encourageons fortement à aller passer les mammographies de contrôle dès que possible. Ce sont des éléments vitaux », insiste Kimberly Carson. Si la plupart des instances de santé suggèrent de faire cet examen à partir de 50 ans, Breast Cancer Canada conseille de prêter attention à sa santé avant cet âge, notamment avec l’autopalpation. Si un changement survient, il ne faut pas hésiter à consulter immédiatement.

Des avancées notoires

Si Breast Cancer Canada ne vous dit rien, c’est parce qu’il s’agit du tout nouveau nom de la Breast Cancer Society of Canada. Un titre plus court et plus précis combiné à une campagne percutante, Know More, que l’on peut aussi comprendre comme « no more » (pas un seul de plus). « L’évolution de la recherche sur le cancer du sein a été si importante, grâce à l’oncologie de précision, que nous voulions que notre nom reflète cette avancée, explique Mme Carson. Notre message en est aussi un d’espoir. Les gens doivent savoir que notre capacité à détecter à des stades précoces est incroyable. » Et plus on le diagnostique tôt, meilleures sont les chances de guérison.

Selon une récente étude de l’Université de Toronto, le pourcentage de Canadiennes qui ont survécu à un cancer du sein a doublé en 15 ans, notamment grâce à l’oncologie ou à la médecine de précision. L’organisation porte donc une attention particulière à cette approche, qui permet de détecter la maladie plus vite et de choisir les traitements en fonction des gènes d’une personne ainsi que du profil génétique et moléculaire du cancer. Adaptée à chaque individu, elle peut aussi atténuer les effets secondaires, réduire les dommages aux cellules saines et augmenter les chances de réussite du traitement.

La beauté et l’espoir

Avec sa campagne Know More, l’organisation mise justement sur ces progrès et la beauté de la survie en racontant les histoires de personnes qui sont passées au travers de la maladie. « On veut que les gens comprennent qu’il y a toutes sortes de survivants qui se portent bien », ajoute Kimberly Carson. En savoir plus, c’est aussi avoir moins peur au moment du diagnostic.

De nombreuses autres innovations sont attendues par Breast Cancer Canada dans les années à venir, comme un test sanguin qui permettra de détecter le cancer du sein. Il existe par ailleurs de nouveaux types d’imagerie qui repèrent des éléments plus petits que ce qui est visible par la mammographie. De plus, un nouveau test pourrait révéler s’il reste des cellules tumorales en circulation après les traitements. Pour rendre ces innovations réellement accessibles au plus vite, il est toutefois primordial de continuer à financer la recherche, souligne Mme Carson.

Quelques chiffres

Selon les résultats de l’enquête menée par Breast Cancer Canada, 26 % des femmes n’ont pas peur d’avoir un cancer du sein parce que ce n’est pas courant dans leur famille. 77 % n’ont pas été en mesure de fournir une estimation approximative lorsqu’on leur a demandé combien de types de cancers du sein sont connus à ce jour (plus de 50). Près de 6 hommes sur 10 (57 %) estiment qu’ils ne sauraient pas comment aider une femme de leur entourage qui recevrait un diagnostic de cancer du sein ou à quel endroit demander de l’aide. Sur une note plus positive, 74 % font confiance aux professionnels de la santé pour identifier, diagnostiquer et traiter correctement le cancer.

