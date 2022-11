L’OMS appelle à changer de modèle pour assurer un meilleur accès aux vaccins

La main invisible du marché ne suffit pas à déterminer quels vaccins doivent être développés ni où ils doivent être produits pour s’assurer que le plus grand nombre en profite, explique l’OMS, qui plaide pour que les sérums soient traités en bien public.

Les vaccins sauvent des millions de vies chaque année, mais l’approche essentiellement basée sur le profit que ce soit en termes de développement, de production ou de distribution laisse trop de personnes sans protection, souligne l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un nouveau rapport.

« Les gains durement acquis par la vaccination au cours des deux dernières décennies sont en danger », a averti le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. « Beaucoup trop de personnes dans le monde n’ont toujours pas accès aux vaccins dont elles ont besoin, et près de 20 millions de nourrissons en manquent chaque année. »

Les pays du monde entier se sont mis d’accord l’année dernière sur l’objectif d’assurer un accès durable à une large gamme de vaccins pour tous, dans le but de sauver 50 millions de vies d’ici la fin de cette décennie.

Mais pour relever ce défi, il faut « un nouveau paradigme », a déclaré la responsable des vaccins de l’OMS, Kate O’Brien, lors d’un point de presse.

Elle a souligné « l’importance de l’engagement des pouvoirs publics pour que ces biens de santé publique vitaux soient traités comme tels ».

Inégalités flagrantes

Il a fallu des années, voire des décennies, pour mettre sur le marché des vaccins contre des maladies comme Ebola, la dengue et le paludisme, en grande partie avec l’aide d’organisations philanthropiques.

Dans le même temps, une poignée de fabricants dans quelques pays restent responsables de la production des vaccins les plus largement utilisés, ce qui complique souvent l’approvisionnement et l’accès dans les régions les plus pauvres.

L’OMS — tirant les leçons de la pandémie de COVID qui a révélé une capacité d’innovation ultrarapide tempérée par des inégalités criantes dans l’accès aux nouveaux vaccins — appelle à des investissements publics pour assurer le développement de vaccins et un accès juste et équitable aux doses.

L’organisation a également appelé à des investissements dans les centres régionaux de production de vaccins et à d’autres efforts pour diversifier l’approvisionnement. Pendant la crise de la COVID, des nouveaux vaccins « ont été rendus disponibles en moins d’un an, tout en utilisant des plateformes technologiques innovantes qui ont permis une adaptation plus rapide », rappelle le rapport, qui attribue ce succès à un « investissement public sans précédent ».

« Cette réalisation incroyable face à une urgence de santé publique de portée internationale a rendu évident le besoin de longue date de considérer les vaccins comme un bien public fondamental plutôt qu’une simple marchandise », souligne le rapport.

Selon les données de l’ONU, près des trois quarts des personnes dans les pays à revenu élevé ont jusqu’à présent reçu au moins une dose de vaccin COVID, mais seulement un quart dans les pays à faible revenu.

La COVID-19 « a mis en évidence des inégalités dans l’accès [aux vaccins] qui sont malheureusement la règle plutôt que l’exception à l’échelle mondiale », a déclaré le Dr Tedros.

Mais il n’y a pas que la COVID. Ainsi, le vaccin contre le papillomavirus humain (VPH) qui protège contre le cancer du col de l’utérus n’a été introduit que dans 41 % des pays à faible revenu contre 83 % des pays à revenu élevé.

Le coût est également un obstacle et l’OMS constate que si les prix ont tendance à être proportionnels au revenu par habitant, ce n’est pas toujours le cas et les pays à revenu intermédiaire paient autant — voire plus — que les pays plus riches pour plusieurs produits vaccinaux.

Le rapport suggère que les efforts mondiaux pour renoncer à la protection des brevets afin d’accélérer la production et la distribution de vaccins anti-COVID devraient également servir de modèle pour d’autres campagnes de vaccination.

Il est nécessaire de « travailler sur un paysage de la propriété intellectuelle plus favorable, des transferts de technologie proactifs et le renforcement et la rétention des capacités techniques et réglementaires locales », insiste l’OMS.